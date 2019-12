La giornata di giovedì 5 dicembre si presenterà particolarmente allegra per molti segni zodiacali. I nativi Cancro avranno a disposizione nel loro cielo i pianeti Marte e Mercurio per dominare la sfera sentimentale e rendersi amabili e comprensivi, mentre per Scorpione continua la scia fortunata grazie al pianeta Venere. Pesci avrà dalla sua parte una Luna in angolo armonico, pronta a portare ai nativi del segno una dolce sensibilità in ambito sentimentale, mentre Capricorno cercherà di non dare particolare peso ad alcuni inconvenienti con il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 5 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 5 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: la vostra giornata scorre decisamente bene, permettendovi di avere del tempo per voi per coltivare le vostre passioni e le vostre amicizie. La sfera sentimentale riserva per voi prudenza, attenzione a non scaldare troppo l'atmosfera, ma in ogni caso andrete molto bene. Una discreta configurazione astrale, composta da Giove e Plutone consentirà ai single di ricevere delle gratificazioni che daranno loro fiducia.

In ambito lavorativo, il vostro impegno non si discute, ma dovete rimboccarvi le maniche e far fronte agli impegni che si manifesteranno durante il vostro turno. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale, prestate molta attenzione ai dettagli, alle piccole cose che potrebbero sfuggirvi nel lavoro. Nonostante state guadagno bene, il vostro andamento sta piano piano rallentando. Trovate una soluzione al più presto, ad esempio cercate di provare nuovi metodi che possano essere altrettanto efficaci.

In ambito sentimentale, Saturno propizio nel segno amico del Capricorno vi rende buoni consiglieri e amabili con la persona amata, specie se siete nati nella terza decade. I single saranno decisi a proseguire un percorso di conoscenza. Voto - 7,5

Gemelli: due pianeti occupanti il segno del Sagittario e quello dei Pesci vi rendono irrequieti e poco stabili emotivamente, specie se appartenete alla seconda decade. Siete nel bel mezzo di un vortice di emozioni in questa giornata, perché c'è qualche evento che continua a tormentarvi.

In amore non vi lasciate travolgere da emozioni negative nei confronti del partner, mentre se siete single, forse sarebbe il caso di preoccuparsi dei propri impegni e rimandare un'altra volta la ricerca dell'anima gemella. In ambito lavorativo, ci saranno tante mansioni da svolgere, che forse potrebbero distrarvi dai pensieri negativi durante la giornata. Voto - 6

Cancro: giornata di inizio dicembre che si prospetta di allegria e positività per i nativi del segno, grazie agli influssi dei pianeti Marte e Mercurio in quadratura al segno dello Scorpione, che rispettivamente daranno le energie necessarie e una buona dose di fortuna.

In ambito sentimentale fate valere la vostra speciale capacità di spiegare chiaramente punti di vista anche complessi. Saprete dominare i vostri sentimenti e convincerete il partner a fare ciò che più vi piace. Se siete single concentratevi sui vostri sentimenti e se sentite di fare ciò che è giusto in questa giornata, non esitate a farlo. Al lavoro non dimenticate che avete delle mansioni arretrate, dunque non lasciatele indietro. Voto - 8,5

Leone: qualche contrarietà da parte di una configurazione astrale un po’ capricciosa potrebbe portare qualche ostacolo ai nativi del segno durante la giornata di giovedì.

In ambito sentimentale le cose procederanno abbastanza fluide, ma aspettatevi ogni tanto qualche singhiozzo pronto a frenare la vostra relazione di coppia. Se siete single potreste provare ad approfondire la vostra ricerca all'amore, ciò nonostante limitatevi a ciò e non fate il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro, non è facile ottenere un rapporto amichevole con i capi, ma voi, fortunatamente, riuscirete in questa impresa. Voto - 7

Vergine: configurazione planetaria tra alti e bassi per i nativi del segno.

La vostra calma nell’affrontare le difficoltà e la capacità di gestire le incombenze quotidiane con grande fermezza, vi fanno apprezzare molto dalla persona che avete accanto. Ricordate che, ogni tanto, ci vogliono anche la fantasia e la capacità di improvvisazione. Se siete single è la giornata giusta per conoscere una persona interessante, ma senza approfondire troppo. Al lavoro non vi arrabbiate se qualcuno dei vostri colleghi si trastulla in chiacchiere invece di fare il suo dovere, voi portate avanti il vostro. Voto - 7

Bilancia: giornata di dicembre che mostra qualche contrarietà astrologica.

Gli influssi di Venere nel segno del Capricorno, provocano alcuni problemi nella vostra relazione sentimentale. Impegnatevi di più con la persona che avete accanto e non anteponete il lavoro al richiamo degli affetti. I cuori solitari avranno voglia di mettersi in gioco, e si faranno dare una mano dagli amici. Per quanto riguarda il lavoro va bene essere propositivi ed avere voglia di fare, ma cercate di rispettare anche chi è più stanco di voi e magari ha lavorato prima ed ora vuole stare tranquillo. Voto - 7

Scorpione: Marte e Mercurio stazionari nel vostro segno zodiacale, continuano a portare tante piccole gioie nella vostra vita.

La sfera sentimentale riserva ancora una volta positività e fortuna. Sarà una giornata dove gli astri vi consentono di “scoprirvi” interamente comunicando i vostri sentimenti con chi vi fa battere il cuore. I single non esiteranno a farsi avanti nei confronti di una persona a loro cara. Per quanto riguarda il lavoro mostrate particolare sensibilità verso un collega che è nuovo arrivato; saprete indicargli i modi in cui potersi muovere e i tempi di scadenza nell’ambiente di lavoro. Voto - 8,5

Sagittario: è una fase in cui molti pianeti sono schierati dalla vostra parte. Arriverete a raggiungere una pace interiore sufficiente ad appianare i dissidi con chi vi circonda, ristabilendo un affiatamento di coppia con il partner più che discreto.

I cuori solitari dovranno lavorare su alcuni aspetti del loro carattere prima di farsi avanti una seconda volta. In ambito lavorativo, valutate con molta attenzione una proposta di lavoro o collaborazione professionale che vi verrà proposta. Voto - 7,5

Capricorno: Venere in congiunzione al vostro segno, completa un quadro astrale piuttosto positivo. Una sorpresa inaspettata vi metterà di buon umore, anche se non vi siete alzati con il piede preferito. Buone possibilità di fare incontri interessanti per le persone single, ricordando sempre che l'amore non arriva a domicilio ma bisogna uscire a cercarselo.

Le relazioni fisse al contrario, lasceranno scorrere il loro amore senza chiedete troppo. Al lavoro cercate di non farvi troppo frastornare da alcune situazioni esterne e concentratevi sulle vostre mansioni. Voto - 7,5

Acquario: gli influssi del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, rendono la vostra giornata intrigante, specie se siete nati tra il 7 e il 15 febbraio. Venere e Sole tutti in angolo positivo vi permettono di relazionarvi con la vostra dolce metà in modo sensibile, equilibrato, caloroso e sincero, mentre se siete single, sfruttate la vostra bellezza interiore per conquistare la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo, aprite la vostra mente e cercare di tirare fuori qualcosa di concreto. Voto - 8

Pesci: configurazione astrale formata dalla Luna nel vostro segno durante la giornata di giovedì. Preparatevi ad avere una dolce sensibilità a livello sentimentale, pronta ad amplificare la vostra passione verso il partner. Se siete alla ricerca dell'amore invece, rendetevi il più attraenti possibile. Per quanto riguarda il lavoro, Trovate genialmente degli escamotage che vi consentono di aggirare ostacoli di un certo peso. Voto - 9