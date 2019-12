L'oroscopo dell'amore per i single di venerdì 27 dicembre illumina le opportunità amorose, indicando una strada che fa raggiungere la felicità sentimentale. Gli astri dal Capricorno in sinergia con Luna, attuano un cambiamento benefico per la sfera affettiva dei Pesci, dello Scorpione, Sagittario, Acquario e Vergine ma questi segni come anche gli altri simboli zodiacali, dovranno allontanare dubbi e paure.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Sorprese e novità nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Marte garantisce sensualità e passione da vendere, quindi procedete nel concretizzare i progetti amorosi con maggiore fiducia nelle proprie capacità. Venere garantisce un modo di amare libero e frizzante, quindi via libera all'espressione originale dei sentimenti.

Toro: è tempo di fronteggiare un influsso di Mercurio in opposizione che non fa attuare un dialogo chiarificatore per l'amore. Urano nel segno garantisce un'evoluzione che abbraccia le novità in modo rivoluzionario.

Potrete così dichiarare il vostro amore a una persona che vi ha rapito il cuore.

Gemelli: molto profondi e affettuosi con una persona che amate, cercate di incoraggiarla a fare un passo in avanti verso di voi. Saprete quale strategia attuare grazie a Venere in Acquario che vi rende leggeri come una farfalla, liberi di volare trascinando la persona amata con voi.

Cancro: Luna un po' tesa poiché in opposizione richiederà maggior coraggio nel vivere le nuove opportunità amorose. Potrete contrastare gli astri in dissonanza contando su una spinta rivoluzionaria e più intraprendente di urano dal Toro che fa osare in amore.

Leone: Marte molto tonico e infuocato infervora la passione. Che ne dite quindi di lasciarvi andare all'amore, rispondendo alle opportunità amorose con maggiore slancio e allontanando un modo di fare piuttosto malinconico?

Vergine: un po' chiusi alle novità amorose e confusi sul da farsi a causa di Mercurio in quadratura, la Luna è benefica insieme ai pianeti presenti in Capricorno e avvia un cambiamento che se non produrrà i suoi effetti benefici adesso, sarà fortunato in futuro.

Previsioni astrologiche sorprendenti

Bilancia: più carichi di energia positiva grazie alla vicinanza di Marte, potrete passare all'azione in modo determinato e sarete più convincenti con Mercurio che rende il modo di amare sensuale ma anche molto razionale. Mente e cuore sono perfettamente coordinati per conquistare le "prede amorose" in modo facile e sicuro.

Scorpione: l'iniziativa non mancherà di certo con la Luna in sestile a Marte che fa cogliere al volo le occasioni. Conquistatori per eccellenza, punterete sulla passione per uscire vittoriosi dalle proprie battaglie sentimentali.

Sagittario: Giove elargisce fortuna dal domicilio astrologico adiacente, quindi potrete accettare una sfida amorosa e dare il meglio di voi. Mercurio nel segno acuisce l'intelligenza e promette splendide novità in campo sentimentale, così come Venere in sestile astrologico favorevole per i sentimenti.

Capricorno: molto onesti e piuttosto severi con voi stessi a causa della presenza della Luna che rende il modo di amare più responsabile, andrete alla ricerca di una storia che sia coinvolgente e concreta. La classe e l'intelligenza saranno le armi vincenti per concretizzare i sogni sentimentali.

Acquario: Venere promette amore e Mercurio garantisce splendide novità sentimentali. Ma dovrete vincere una quadratura marziana che rende il tutto molto apatico, come se ricercaste altri stimoli che fino a ora non si sono presentati all'orizzonte amoroso.

Pesci: più sensibili e intuitivi grazie alla vicinanza lunare dal Capricorno, potrete contare su Nettuno nel segno che rende l'amore magico. Una buona occasione si sta presentando all'orizzonte, spetta a voi prenderla al volo.