L'Oroscopo del giorno 27 dicembre prevede una buona fortuna per l'Acquario, mentre il Toro dovrà essere più cauto del solito.

Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questi ultimi giorni potreste aver incontrato sul vostro cammino delle persone polemiche. La cosa vi ha reso parecchio agitati. Sentite su di voi il peso di tante responsabilità, ma sono poche le certezze su cui potrete invece contare. Il prossimo anno dovrete impegnarvi molto per realizzare le vostre ambizioni.

Toro: dovrete cercare di essere particolarmente cauti per quanto riguarda la vostra salute. In queste giornate di feste potreste aver esagerato con il cibo, ma adesso dovrete cercare di ristabilire i vostri equilibri alimentari. Se ci cono state delle discussioni famiglia, avrete modo di recuperare.

Gemelli: in questa giornata del 27 dicembre dovrete essere molto prudenti in amore. Se ci sono stati dei conflitti degli ultimi mesi, dovrete cercare di sistemare la situazione prima dell'arrivo del prossimo anno.

Cercate di parlare con il partner e non rimandare il confronto.

Cancro: Saturno in opposizione creerà sulla vostra strada qualche ostacolo in più da affrontare. Dovrete mettervi alla prova con nuove sfide e in alcuni casi sarà probabile che prendiate delle decisioni difficili. Dovrete capire quali sono le storie che meritano di essere portare e quali invece non hanno un futuro.

Leone: in questo periodo avrete la possibilità di riscattarvi da alcune questioni che vi hanno travolto. Dovrete cercare di rimanere concentrati sulle cose importanti della vostra vita ed evitare di lasciarvi prendere da polemiche inutili.

Vergine: l'oroscopo del 27 dicembre prevede una certa serenità per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Questo sarà un ottimo momento per rivelare i vostri sentimenti alla persona che vi piace.

Chi ha una relazione con una persona molto diversa dal proprio carattere, potrà avere dei disagi. Sono possibili nuovi incontri.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sul lavoro potreste incontrare qualche difficoltà che vi impedisce di agire per il meglio. Dovrete cercare di fare buon viso a cattivo gioco e cercare di adattarvi ad ogni situazione. Ci sono degli obblighi a cui dovrete adempiere e questo potrebbe causarvi un po' di ansia.

Scorpione: Luna in buon aspetto sul vostro segno zodiacale vi renderà parecchio affascinanti. Negli ultimi mesi potreste aver fatto delle scelte sbagliate in amore, ma non lasciate che queste influenzino il vostro futuro. In ambito sentimentale potreste aver vissuto delle delusioni per non essere riusciti a trovare un punto d'incontro con il partner.

Sagittario: in questa giornata del 27 dicembre potreste risentire di un po' di stanchezza per via di diversi pensieri che stanno affollando la vostra mente negli ultimi giorni.

Ci saranno delle scelte da fare e non potrete tirarvi indietro. Alcuni potrebbero essere indecisi in ambito sentimentale.

Capricorno: si prospetta una giornata molto interessante, anche se non mancheranno le preoccupazioni. Questo periodo è stato caratterizzato da cambiamenti e alcuni di voi potrebbero ancora fare parecchia fatica per accettarli. Nei prossimi mesi vi dovrete dare parecchio da fare in ambito professionale.

Acquario: potreste fare degli ottimi incontri inaspettati, anche se la stanchezza fisica potrebbe giovare a vostro sfavore. Ottimo periodo per chi ama stare in compagnia e trascorrere del tempo con le persone care.

Pesci: gli astri saranno dalla vostra parte il 27 dicembre, anche se potreste risentire di un po' di pesantezza dovuta alle abbuffate degli ultimi giorni. In ambito sentimentale evitate di fare scelte azzardate, ma siate più riflessivi.