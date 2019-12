L'Oroscopo della giornata dell'Immacolata Concezione è pronto a indicare come i segni dello zodiaco potranno muoversi e agire tenendo presenti gli aspetti legati alla Salute.

Di seguito andiamo quindi a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative a tutti i segni per il giorno di domenica 8 dicembre.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: prendete in considerazione, per questa giornata, solo le attività e le situazioni che non fanno male alla vostra salute ma che anzi le danno slancio e vigore.

Toro: lo stess e la stanchezza vi stanno piano piano abbandonando, è consigliabile una giornata dedita al riposo e al benessere psico-fisico.

Gemelli: date retta alle vostre sensazioni, non mettete il vostro corpo in balia degli eventi, preservatelo in vista delle feste natalizie. Evitate di pagare dazio proprio quando dovrete stare al meglio fisicamente.

Cancro: dovete tenere a bada la voglia di strafare, riposatevi e rilassatevi e starete sempre meglio e sempre più in forma. A volte anche una buona domenica casalinga fa sicuramente bene e risolve tanti problemi.

Leone: non è il momento di lasciarsi andare a serate mondane, preservate il vostro fisico e (viste le basse temperature) non eccedete in azioni che possano danneggiarvi.

Vergine: la giornata sarà sicuramente favorevole sotto tanti punti di vista e tra questi non mancherà certamente l'aspetto relativo alla salute e al benessere fisico. Sfruttate il momento e passerete una bella giornata di relax e armonia fisica.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la salute sarà buona, cercate però di non entrare in situazioni che potrebbero compromettere questo stato favorevole.

Scorpione: domenica in serenità, nella quale beneficerete anche sul lato della salute e del benessere fisico. A volte basta poco per non essere travolti dallo stress e dal tran tran quotidiano.

Sagittario: il nervosismo e le tensioni, se non prese per tempo, posso rovinare una giornata che dovrebbe essere tranquilla e rilassante. Cercate di passare del tempo in armonia con i vostri cari, le feste natalizie faranno il resto.

Capricorno: tanta voglia di fare, tante frecce al vostro arco, dosate bene tutto e trascorrerete momenti esaltanti, senza che per questo il vostro fisico e la vostra salute ne possano risentire.

Acquario: giornata non proprio positiva, le tante polemiche e le molte discussioni finiranno per stancarvi: ci rimetterà il vostro corpo e la vostra mente.

Pesci: volete un consiglio per stare bene e non stressarvi? Sfruttate la giornata e uscite di casa, stare insieme agli altri non può che farvi bene e tenere lontane le tossine.