La seconda settimana del mese di dicembre sta per avere inizio. Essa riserverà delle sorprese all'Ariete, da un imprevisto potrebbe infatti nascere qualcosa di inaspettato e vantaggioso. Saranno giornate di recupero per il Leone, soprattutto dal punto di vista fisico e sentimentale e anche per l'Acquario, che ricarica le energie e ritrova la grinta.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana, dal 9 al 15 dicembre, segno per segno

Ariete: durante la nuova settimana il segno potrebbe trovarsi a fare i conti con degli imprevisti, che contrariamente a quanto si possa pensare non è detto portino negatività. Potrebbe infatti succedere qualcosa di inaspettato durante le prossime ore, gli astri vi consigliano di essere meno burberi nei rapporti interpersonali e soprattutto in ambito lavorativo, dove si potrebbero stringere nuovi vantaggiosi legami. In amore meglio evitare i conflitti.

Toro: a partire dalla giornata di lunedì 9 dicembre il segno recupera le energie, sarà dunque l’inizio di una settimana positiva e produttiva. In ambito lavorativo si potranno ottenere delle soddisfazioni, qualcuno è pronto a raccogliere i frutti di quanto seminato. Un oroscopo positivo protegge l’amore, anche se le piccole divergenze potrebbero continuare all'interno del rapporto di coppia. Incontri favoriti per i single.

Gemelli: c’è aria di tempesta in amore, soprattutto per coloro i quali vivono un rapporto già instabile.

Dicembre rappresenterà un banco di prova per le relazioni e le coppie che non riescono a superare queste prime agitate settimane, potrebbero rompersi entro l'inizio del nuovo anno. Le difficoltà sentimentali influenzeranno anche il vostro rendimento lavorativo: potreste essere un po’ distratti e commettere banali errori.

Cancro: dopo un inizio mese alquanto faticoso, finalmente il segno può recuperare, soprattutto in amore. Torna la serenità all'interno della coppia, le incomprensioni troveranno chiarimento, anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Al contrario in ambito lavorativo potrebbero esserci dei momenti di agitazione e disagio, in particolare modo nelle relazioni con i colleghi o superiori. Cercate di tenere i nervi ben saldi, meglio non alzare i toni.

Leone: sarà una settimana di recupero per il segno, che durante le giornate precedenti ha vissuto dei momento faticosi. Con l'avvicinarsi della fine dell’anno il segno ricarica le energie e la positività, sarà una settimana fortunata per i rapporti interpersonali e l’amore. All'interno della coppia la passione si riaccende, gli incontri sono favoriti anche per i single alla ricerca di un po’ di svago.

Gli astri favoriscono i contatti e gli spostamenti, è il momento ideale per organizzare un viaggio o una serata tra amici. Al contrario delle discussioni potrebbero nascere in ambito lavorativo, meglio contare fino a dieci prima di parlare.

Vergine: durante il passato weekend il segno ha vissuto un momento sottotono, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Durante la nuova settimana bisognerà muoversi con cautela e cercare di porre rimedio agli inconvenienti nati precedentemente. È un momento più sereno per le relazioni, delle conferme giungeranno da parte del partner e vi aiuteranno a ritrovare l'equilibrio di coppia.

Momento faticoso per il fisico.

Bilancia: durante la seconda settimana di dicembre bisognerà stringere i denti: in ambito lavorativo così come in amore, qualcosa non sta andando per il verso giusto. Il consiglio delle stelle è quello di muoversi con prudenza, analizzando con attenzione ogni strategia o movimento da compiere. Con l’avvicinarsi del weekend alcune situazioni inizieranno a sbrogliarsi e i nati sotto questo segno potranno tirare un sospiro di sollievo. Domenica 15 sarà la giornata più fortunata per della settimana per la Bilancia.

Scorpione: continua per il segno un momento di grande forza e positività.

In amore come in ambito lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, favorendovi e avvicinandovi ai risultati ambiti. È il momento ideale per avanzare una proposta di tipo professionale, concludere una vendita o dichiararsi alla persona amata.

Sagittario: la nuova settimana potrebbe mettere il segno a dura prova. Alcune situazioni potrebbero sfuggirvi di mano. In amore così come in ambito lavorativo sarà bene muoversi con cautela ed evitare i passi falsi. Sarà un momento leggermente sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare qualche malessere fisico.

Capricorno: sarà una settimana di alti e bassi, in cui la positività e l'energia che dominano l’ambito lavorativo, si contrapporranno alle incertezze della sfera sentimentale. Non temete cari amici del Capricorno, con l’avvicinarsi del weekend le questioni di cuore troveranno soluzione.

Acquario: nella settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 dicembre tutto filerà per il verso giusto, o quasi. È un momento fortunato per dedicarsi all'amore e alla cura dei rapporti interpersonali. Vi sentite energici e di buonumore, prediligerete le attività sportive e il movimento, approfittando di ogni momento a vostra disposizione.

In ambito lavorativo le cose migliorano, ma l’atmosfera con i colleghi e/o i superiori potrebbe essere ancora un po’ inclinata.

Pesci: è un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, entro la fine dell’anno si potranno ottenere delle belle soddisfazioni. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa o aumentare i propri guadagni. L’amore sarà il vero protagonista di questa seconda settimana di dicembre, chi vive un rapporto di lunga data, dovrà impegnarsi per dare nuova vita alla propria relazione, portando un po’ di pepe e passione. Anche gli incontri sono favoriti.