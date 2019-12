Le previsioni astrali della settimana da lunedì 16 a domenica 22 dicembre prevedono sette giorni molto positivi per Cancro e Toro, due segni zodiacali molto favoriti sotto l'aspetto sentimentale. Quella che precederà il Natale, sarà una settimana ricca di miglioramenti e novità anche per i nati sotto i segni di Bilancia e Leone: i primi avranno fortuna negli affari, i secondi in amore.

Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la dea fortuna vi aiuterà non poco, soprattutto per quanto concerne l'amore ed entro pochi giorni potrete ricevere una buona risposta.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la situazione astrale generale sarà in lieve miglioramento, anche alcune mattine saranno ancora confuse e piene di problemi. Dovrete recuperare un po' di denaro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): da qualche giorno a questa parte i vostri colleghi cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote nella realizzazione di un progetto ambizioso.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la settimana inizierà in maniera pigra, ma da mercoledì vedrete rinascere le vostre speranze.

Ci sarà l'opportunità di chiudere definitivamente con ciò che non va del vostro passato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): badate bene alle questioni finanziarie: per quanto riguarda soldi, eredità o lasciti, mai fidarsi troppo di parenti e amici.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in questi sette giorni la Luna favorirà le questioni di carattere finanziario. Bene anche il rapporto di sintonia e collaborazione con i segni zodiacali di Gemelli e Sagittario.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): anche in questa settimana la Luna sarà piuttosto dissonante rispetto al vostro segno zodiacale.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Prosegue il periodo di ansia e nervosismo che vi accompagna da diversi giorni.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): le avventure amorose vi daranno grandi soddisfazioni. In questa settimana farete molte conoscenze e, se siete single, tra queste non è da escludere la presenza della vostra anima gemella.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non accontentatevi mai del vostro status quo. Le persone spesso più felici sono quelle che vogliono continuamente migliorarsi.

Le predizioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): se avete la possibilità, organizzate un viaggio in una località tropicale per scaricare lo stress e la tensione lavorativa.

Toro (21 aprile – 21 maggio): una settimana decisamente migliore rispetto a quelle dei giorni precedenti. Datevi una mossa e tentate il primo approccio in amore se vi è una persona che vi interessa davvero.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): siate coraggiosi nell'iniziare un nuovo approccio con una persona davvero interessante per voi. L'amore può darvi delle soddisfazioni nella prossima fase.