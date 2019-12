Le previsioni dello Zodiaco di venerdì 13 dicembre prevedono una giornata molto positiva e ricca di novità e cambiamenti per i segni zodiacali di Ariete e Pesci. Si prospettano 24 ore piene di fortuna anche per i nati sotto il segno zodiacale del Toro. Dovranno invece attendere giorni migliori i segni zodiacali di Cancro e Leone.

Approfondiamo ora le previsioni per tutti i dodici segni.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): vivrete sicuramente giorni migliori rispetto a questo.

Le stelle in queste ventiquattr'ore non saranno dalla vostra parte a causa della negativa congiunzione astrale della Luna con il pianeta Saturno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): attenzione agli sbalzi di temperatura, l'arrivo del freddo invernale potrebbe causarvi un lieve stato influenzale, costringendovi a non poter uscire di casa.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la relazione sentimentale con il partner prosegue a gonfie vele: questo è merito sopratutto del vostro carattere premuroso e attento anche ai minimi particolari.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): siate diretti nel dire ai vostri amici quello che pensate di loro. Se si tratta di un rapporto di amicizia leale e sincero, capiranno sicuramente le vostre parole.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vostra precaria situazione lavorativa subirà un lieve e temporaneo miglioramento, per poi definirsi in maniera stabile solo a partire dal prossimo anno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): analizzate bene le vostre scelte sentimentali per capire dove avete sbagliato e cercare di porre rimedio ai vostri errori.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il vostro sarà uno dei segni zodiacali più fortunati della giornata. L'incontro fortuito con una persona molto influente potrebbe dare una sostanziale svolta alla vostra carriera professionale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): prosegue il periodo negativo. Sopratutto in amore, le cose con il partner non vanno per nulla bene: continui litigi e incomprensioni potrebbero causare la fine della relazione sentimentale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): la previsione di questo venerdì non è delle più favorevoli. La vostra situazione astrale potrebbe migliorare in amore e nel lavoro solo a partire dalla prossima settimana.

Le predizioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): affrontate con chiarezza i vostri colleghi se non volete diventare gli zimbelli dell'ufficio. Alle volte dovreste essere meno pazienti.

Toro (21 aprile – 21 maggio): il week-end non potrebbe iniziare in maniera migliore. Dopo lo stress lavorativo dei giorni scorsi, godetevi l'affetto della famiglia e del vostro partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro stato di salute potrebbe essere caratterizzato da qualche piccolo acciacco.

Sarà bene non fare sforzi se non volete mettere ulteriormente a rischio le vostre forze, già precarie in questo periodo.