L'Oroscopo di domani sabato 14 dicembre 2019 è pronto a svelare le predizioni astrali e la nuova classifica stelline quotidiana, quest'ultima riguardante i soli segni rientranti nella prima sestina dello zodiaco. In evidenza in questo contesto sono le previsioni sul primo giorno di weekend.

Sarà un ottimo periodo per due segni, mentre per altri due si profila un frangente leggermente al di sotto dei primi in classifica. Prima di iniziare a valutare la giornata dei segni compresi fra Ariete e Vergine, ci teniamo a mettere in evidenza la presenza della Luna nel settore del Cancro, al momento sotto diretta opposizione da Venere, Plutone Saturno in Capricorno.

Ad avere gran parte delle effemeridi quotidiane a proprio vantaggio saranno gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dello Scorpione o del Capricorno. I due segni appena citati potranno contare entrambi su una giornata a cinque stelle, ottima per iniziare qualcosa di importante in qualsiasi campo.

Per quanto concerne invece la parte negativa del periodo, le previsioni zodiacali del 14 dicembre indicano poche chance di cogliere a pieno gli obiettivi quotidiani prefissati per i sotto al simbolo dei Gemelli e dell'Ariete, nel frangente rispettivamente sottoposti ad un probabile periodo "sottotono" e da "ko".

Vediamo di dettagliare meglio la situazione andando ad analizzare la scaletta con le stelle del giorno e le analisi su amore e lavoro sui singoli segni.

Classifica stelline 14 dicembre 2019

Questo sabato, prima giornata di weekend della corrente settimana, vede tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane ben quatto segni (due a cinque stelle e due a quattro stelle), tra i sei analizzati nel contesto. A dominare la scena nella classifica stelline interessante il giorno 14 dicembre 2019, Toro e Cancro, seguiti a passo breve da Leone e Vergine.

Vita dura (si fa per dire: nulla è impossibile a chi si ingegna per cambiare le sorti del proprio destino!) per coloro dei Gemelli e ancor peggio per quelli dell'Ariete: tranquilli, calma e sangue freddo; tutto passa ed ogni cosa è mutevole e fine a se stessa! A voi il resoconto semplificato relativo alla giornata di sabato:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Oroscopo sabato 14 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. Questo fine settimana per (quasi) tutti voi dell'Ariete partirà in salita e potrebbe forse anche continuare in acque abbastanza impegnative.

Se avvertirete un po' di movimento attorno a voi, lasciatelo scorrere e non provate a frenarlo: per una volta le vostre solite insicurezze buttatele dietro le spalle! Secondo le previsioni di sabato intanto, per quanto riguarda l'amore di coppia, indicano che dovrete mettere a confronto le idee di entrambi e fare in modo di trovare una perfetta complicità. Non fossilizzatevi solo sulle vostre opinioni ma tenete conto anche di quelle del vostro partner: vedrete che andrà subito meglio. Single, se non volete fare il primo passo a causa del vostro orgoglio, pazienza: sappiate comunque che sarebbe opportuno muoversi, in modo da non perdere nuove occasioni e magari rimanere ancora una volta delusi.

Sarete sicuramente, combattuti tra il desiderio di prendere appuntamenti e la paura di legarvi: decidetevi, altrimenti non lamentatevi, ok? Nel lavoro, dovete accettare a muso duro gli impegni in calendario e cercare di risolvere ogni cosa, perché ciò che metterete "sotto al tappeto" prima o poi salterà fuori, magari nel momento meno adatto! Fate quindi attenzione.

Toro: ★★★★★. Il prossimo giorno in arrivo sarà di certo meraviglioso per voi del Toro. Gli astri, in primis la splendida Luna in Cancro, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali, con un particolare sostegno verso coloro in stato singolo.

Forse riuscirete a risolvere un annoso imprevisto oppure porterete a termine un qualcosa di importante. per qualche nativo invece si prevedono discreti guadagni e/o agevolazioni: ottimo così! In amore intanto, godetevi questa giornata con il partner e, se non avete alcuna idea su come trascorrere la serata, organizzate una cenetta intima: vedrete che sarà fantastico. Single, sarà sicuramente uno splendido sabato, grazie ad un cielo altamente favorevole e una Luna amica quanto basta. Una situazione nuova vi prenderà la mano portandovi ad ampliare la cerchia dei vostri interessi e delle conoscenze.

Nel lavoro intanto, aumenterà il vostro prestigio, senza ombra di dubbio. Sarà per questo che nella professione o nella vostra usuale attività procederete speditamente verso il successo. L'intuito vi consentirà in questo momento di raggiungere buoni traguardi.

Gemelli: ★★★. All'orizzonte si staglia per voi Gemelli un sabato d'inizio weekend davvero poco congeniale ai vostri interessi, soprattutto sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola in questo caso "sottotono", certamente astri poco affabili verso il vostro simbolo astrale.

Probabilmente non riuscirete a fare ciò che avevate programmato, se non scendendo un po' a compromessi: mostratevi flessibili. In amore intanto, il cielo del periodo disturberà un po' infondendo ai vostri pensieri accenti malinconici. I rapporti con i familiari saranno sicuramente tesi e confusi ed inoltre, qualcuno del parentado non condividerà alcuni vostri punti di vista: evitate nervosismi inutili, ok? Single, se non volete perdere di vista le vostre priorità, allora dovrete per forza ridimensionare qualcosa nella vostra vita... Se non vorrete impelagarvi in rapporti troppo complicati, preferire la semplicità affidandovi al destino sarebbe molto meglio per voi.

Nel lavoro, potrebbe essere una giornata adatta per fare mente locale o il punto della situazione. Mettere a fuoco nuovi progetti o sistemare quello che non va sarà una delle vostre priorità.

Astrologia del giorno 14 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Il prossimo inizio di weekend sarà certamente al "top" per molti di voi Cancro. In prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano. Consiglio del giorno: cercate di amministrare le risorse disponibili con parsimonia e razionalità, specialmente se appartenete alla categoria di coloro cosiddetti "di manica larga!", ok?

Le previsioni di sabato intanto, prevedono in amore un periodo di grande fermento. In compagnia del partner riuscirete a ritrovare quell’intesa affettiva ultimamente un po' perduta: la complicità con la persona amata sarà sicuramente alle stelle e vi sembrerà tutto come se fosse il primo giorno che state insieme! Single, sabato fantastico per molti di voi nativi, soprattutto perché il periodo vi vedrà coinvolti in un girotondo di nuove situazioni, alcune delle quali anche strepitose. Sorridete, gli attuali transiti planetari indicano successo personale in quasi ogni ambito della vita: pronti per approfittare?

Nel lavoro altresì, sarà sicuramente uno splendido giorno: sarete soddisfatti e riuscirete finalmente anche a pensare in positivo. Vedere il lato migliore di ogni situazione sarà vostra cura: tirate fuori dal cassetto i grandi progetti per il futuro, perché sicuramente molti saranno presto realizzati.

Leone: ★★★★. Questa parte finale della corrente settimana, per tanti di voi Leone partirà e chiuderà i battenti in modo abbastanza positivo. Sarete presi tra l'essere dolci e aggressivi allo stesso momento. In mezzo a tutto ciò, a farne le spese, inevitabilmente la vostra dolce metà: poverini lei o lui!

Sul lato pratico invece, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che sarete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli. In amore intanto, state beneficiando già da adesso di un flusso astrale positivo: molti di voi nativi ritroverete spunti in comune con la persona del cuore, l’intesa sentimentale ritornerà come prima e riuscirete a raggiungere persino piccoli compromessi su questioni delicate, il che gioverà ad entrambi. Single, questo sarà sicuramente un giorno da assaporare, in primis perché avrete modo di attirare chi vi piace, in secundis il vostro fascino aprirà molte porte e persino qualche portone chiuso a doppia mandata!

Un'amicizia di lunga data poi, potrebbe anche diventare un amore importante: dovete solo credere a ciò che cuore e intuito di certo vi suggeriranno. Nel lavoro, questa volta potrebbe essere proprio il momento di insistere su quella cosa che solo voi sapete. Non demordere e nemmeno arretrare dalle vostre posizioni vi permetterà di raggiungere finalmente il vostro scopo.

Vergine: ★★★★. Il prossimo sabato sarà di certo abbastanza buono per moltissimi di voi Vergine. Parlando in linea generale, una buona sensazione di appagamento come anche il calore che darete o che riceverete dagli altri, concorreranno senz'altro ad accrescere la vostra sicurezza.

Intanto alcuni recenti contrattempi stanno per cessare: avrete una buona ragione per mettere da parte eventuali dubbi che ultimamente vi stavano facendo perdere lucidità. L'oroscopo di domani 14 dicembre invece consiglia in amore serenità e pazienza: sarete più intuitivi, il che vi fornirà una maggiore comprensione di ciò che il vostro partner desidera. Starà quindi a voi avviare un dialogo offrendo opinioni sensate e disinteressate, senza timore di ferire o alterare la suscettibilità della persona amata. Single, sfruttate al massimo il presente ed eventualmente anche il piacere che potrebbe offrire, senza preoccuparvi del futuro. Aspettate e osservate, potrete senz'altro imparare di più: perché che buttarsi a capofitto nella prima storia che capita a tiro? Nel lavoro, per chiudere, il desiderio di realizzarvi non sarà disilluso. Potrete contare sul vostro buon fiuto e sull'esperienza che non vi manca nel procedere nell'attività quotidiana. Il traguardo è più vicino di quanto possiate sperare...

