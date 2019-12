L'Oroscopo di domani, mercoledì 11 dicembre, rivela che questa giornata di metà settimana sarà governata dalla Luna gibbosa crescente nel segno del Gemelli. Inoltre, nel giorno seguente la Luna diventerà piena. In questa fase, in genere ci si sente più energici e risolutivi. La fiamma dell'amore si riaccende nelle coppie di vecchia data, specie per i nativi del Sagittario. I single avranno molte più occasioni di fare degli incontri. Novità interessanti emergono anche sul punto di vista economico e lavorativo. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni dell'11 dicembre

Capricorno - 12° in classifica - Siete soliti non riflettere abbastanza attentamente prima di prendere delle decisioni. Qualcosa vi disturba ultimamente, magari siete stufi di sentirvi soli contro tutti. Siete in attesa di una prova o di un test, ed è per questo motivo che in giornata sarete irritabili e inquieti. Comunque sia, avrete modo di svagare la mente, ma cercate di evitare di perdere troppo tempo sui social. Presto avrete modo di abbandonarvi alla passione.

Acquario - 11° in classifica - Previsioni a dir poco deludenti, sarà una giornata fiacca e infruttuosa. Vi sentirete particolarmente sfortunati. Quando tutto sembra andare storto, la soluzione migliore è quella di fermarsi e rinviare tutti gli impegni. Dunque, cercate di staccare la spina e dedicatevi ad un hobby piacevole. State alla larga dai mezzi pubblici perché non si escludono ritardi improvvisi.

Pesci - 10° posto - L’oroscopo di domani vi vede in calo specie per quanto riguarda il fisico e lo stato mentale.

Ultimamente vi sentite più stanchi del solito e questo causa dei forti disagi con l'ambiente circostante. Sarete portati a rispondere a tono e sarete intollerabili e musoni specialmente verso i membri della famiglia. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi altrimenti finirete per dire delle cose che non pensate affatto. Non eccedete con la caffeina o i dolci.

Ariete - 9° in classifica - Possibili spese casalinghe in giornata. Ultimamente il lavoro o lo studio non vi garbano e volete solamente fuggire lontano da tutto e tutti.

Al mattino avvertirete ancora un po' di fatica e sonnolenza, ma a partire dal tardo pomeriggio riuscirete a ritrovare il sorriso. Rivedete i conti perché qualcosa non torna.

Toro - 8° posto - La Luna ha lasciato il vostro segno da giorni e questo vi ha consentito di riprendervi sia mentalmente che fisicamente. Avete avuto un difficile inizio settimana, ma presto le acque si calmeranno e fioccheranno soluzioni. Coloro che sono in coppia, in questa giornata riscoprono la passione, l'unità e la voglia di progettare insieme.

Dunque, programmate un viaggio, magari da fare nella settimana tra Natale e Capodanno.

Cancro - 7° posto - L’Oroscopo dell'11 dicembre dice che in giornata avrete modo di risolvere una questione spinosa e lascerete andare quelle cose che non desiderate più. In vista dell'ultimo plenilunio stagionale, questa di mercoledì sarà la giornata giusta per riflettere sulla propria vita e stilare una lista dei sogni da voler realizzare nel nuovo anno. State vivendo un mese molto impegnativo, non a caso siete stressati e molto provati. Al momento desiderate solamente riposare anche se avete mille faccende improrogabili.

Oroscopo del giorno

Scorpione - 6° in classifica - Rispetto a qualche anno fa, la vostra vita è cambiata. Qualcuno ha trovato un lavoro, altri hanno perso un amore o un'amicizia che si credeva importante, altri ancora hanno messo su famiglia, insomma un cambiamento c'è stato e ce ne saranno altri a partire dai prossimi mesi. Tornerà protagonista l'amore e la passione si riaccenderà. Qualcuno proverà a demoralizzarvi sperando di mettervi il bastone tra le ruote, ma voi avete uno spirito combattivo e non glielo permetterete.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia da alcuni guai finanziari. Ultimamente avete sperperato molto finendo per comprare anche cose inutili. In questa giornata sarete presi da un certo progetto a cui state lavorando da tempo e che vi permetterà di avere un futuro radioso. Avete un gran bisogno di essere motivati, ma smettetela di vedere il bicchiere mezzo vuoto altrimenti finirete per mettere un muro tra voi e la persona del cuore.

Leone - 4° posto - Mercoledì interessante per fare incontri o per ottenere un maggior riscontro economico. Dopo diverse giornate di alti e bassi, finalmente gli astri vi concederanno un po' di respiro.

Mantenete alta la concentrazione sforzandovi di focalizzarvi su un impegno alla volta. Di solito il multitasking non porta a niente di buono e fa perdere più tempo. In famiglia tornerà il sereno ed anche tra le coppie si registrerà un buon riavvicinamento.

Sagittario - 3° in classifica - Giornata più che valida da sfruttare per recuperare e mettersi in pari con delle faccende arretrate. Da tempo state facendo i conti con una preoccupazione che tormenta il vostro sonno, in questi casi aiuta molto parlarne con qualcuno di fidato. Approfittate di questo valido cielo astrale per riscoprire l'amore e per mettere il turbo alle vostre giornate.

Migliorate la vostra alimentazioni e cercate di stare meno tempo possibile seduti. Sono in dirittura d'arrivo delle novità riguardanti l'amore e/o la famiglia.

Vergine - 2° in classifica - Tirate fuori eventuali problemi, non potete continuare a tenervi tutto dentro. Questo mercoledì offrirà gli influssi giusti per permettere ad un sogno di germogliare, ma per fare ciò sarà necessario che vi impegnate ad 'annaffiarlo' costantemente. In giornata incontrerete una persona a voi cara che nasconde un profondo turbamento. Per quanto riguarda la salute, questo sarà il momento migliore per intraprendere delle cure o una dieta.

Gemelli - 1° posto - Incomincia un periodo speranzoso. In vista della fine dell'anno accadranno diversi episodi che non dimenticherete facilmente. Aspettatevi di tutto come una notizia importante. Se possibile, tenetevi alla larga dai fornelli. In amore nelle coppie occorre movimentare la quotidianità, dunque prendete in considerazione di fare un viaggio o di intraprendere un hobby insieme. Stanchezza in tarda serata.