La seconda settimana del mese è da poco iniziata, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, mercoledì 11 dicembre. Continua per il Cancro una buona fase di recupero, i nativi del segno hanno voglia di riscatto soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la sfera pratica. Ambizioso il Leone, polemica la Vergine. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, mercoledì 11 dicembre, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 11 dicembre, segno per segno

Ariete: durante le prossime 48 ore inizierà un momento di recupero per il segno, che ricarica le energie e si prepara a vivere delle giornate positive soprattutto in amore. La passione si riaccende, potrete dedicare maggiori attenzioni al partner e vivere forti emozioni all'interno della coppia. Anche gli incontri sono favoriti. Questo recupero coinvolgerà anche la sfera professionale, tuttavia per le prossime giornate sarà meglio non fare passi azzardati.

Toro: sarà un mercoledì agitato per quanto riguarda i rapporti di coppia, dove le tensioni potrebbero continuare. Qualcuno litigherà a causa di proposte che non arrivano, il Toro desidera infatti maggior stabilità e potrebbe essere in attesa di fare il grande passo; qualcun altro invece dovrà fare i conti con problematiche di tipo finanziario o che riguardano la gestione della casa. È un buon momento per il lavoro, anche se domani potreste essere un po’ distratti.

Gemelli: Giove non è più in opposizione, dunque questa giornata inizia con maggior entusiasmo per il segno.

Qualcuno potrebbe ricevere una notizia capace di cambiargli radicalmente la giornata. È un momento di svolta in amore, dove si possono trovare dei chiarimenti e ritrovare la serenità. Anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: l’opposizione di Giove e Saturno non basterà a fermare il segno, mosso da un forte desiderio di riscatto. Durante la giornata di mercoledì 11 dicembre continua la fase di recupero cominciata ad inizio settimana in amore. Anche in ambito lavorativo la situazione migliora, con l’avvicinarsi del 2020 alcune questioni si sbloccheranno e arriveranno maggiori conferme.

Leone: arriva una giornata interessante per il segno, soprattutto per i sentimenti. È un buon momento per le relazioni, c’è passione e romanticismo e anche gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda la sfera professionale siete ambiziosi e determinati, tuttavia il cambiamento a cui mirate potrebbe non attuarsi prima dell’inizio del 2020.

Vergine: questa giornata non risparmierà il segno da polemiche e nervosismi. È un momento difficile per la Vergine, insoddisfatta e particolarmente critica.

A pagarne le spese saranno soprattutto i rapporti interpersonali e l’amore, litigi e discussioni non mancano all'interno del rapporto di coppia e con i colleghi. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico e accusare dei fastidi fisici.

Bilancia: in questo momento avete un gran bisogno di sentirvi importanti per qualcuno, di ricevere attenzioni da parte del partner e per una volta vedere che siete voi il centro dell’attenzione altrui. Potrebbe essere questa la principale causa di distacco avvenuto all'interno del rapporto di coppia o delle problematiche familiari.

Alti e bassi in ambito lavorativo.

Scorpione: quella di mercoledì 11 dicembre, così come il resto del mese, sarà una giornata positiva per la sfera sentimentale e anche gli incontri sono favoriti. La passione si riaccende e si possono vivere forti emozioni, ma bisognerà fare attenzione a non cadere tra le braccia di persone sbagliate, qualcuno già impegnato per esempio o che in passato ha già tradito la vostra fiducia. Periodo vantaggioso per il lavoro, è il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto.

Sagittario: potrebbe rivelarsi una giornata alquanto polemica per il segno, in amore o in ambito lavorativo qualcuno potrebbe contestarvi e la vostra risposta non tarderà ad arrivare. In realtà sarebbe meglio evitare di farsi governare dagli impulsi e concedersi qualche momento di riposo per ritrovare la serenità si mente e corpo.

Capricorno: sarà una giornata vantaggiosa per l’ambito lavorativo, dove si potranno ottenere dei riscontri positivi. Tuttavia non mancheranno i grattacapi, qualcuno della Bilancia per esempio potrebbe mettere in discussione il vostro operato. Continua il momento di recupero iniziato durante le giornate precedenti per quanto riguarda l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: la sfera professionale potrebbe creare qualche agitazione durante la giornata di mercoledì 11 dicembre.

Lo stress e il nervosismo accumulati potrebbero compromettere l’equilibrio ritrovato in amore. Si tratta tuttavia solo di un momento passeggero, le stelle lasciano infatti prevedere un weekend interessante, durante il quale anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: quella di domani sarà una giornata piuttosto sottotono per il segno, particolarmente faticosa si rivelerà la gestione dei rapporti interpersonali. Litigi e malintesi potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe sentirsi giù di morale e fuori forma, meglio evitare gli sforzi. Si recupera nel weekend.