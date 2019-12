L'Oroscopo di giovedì approfondisce le percezioni sottili degli astri, individuando nuove opportunità e tenendo conto di una maggiore concretezza consigliata da Luna in Gemelli. Metodo, logica e sentimento si alternano in modo ordinato, come a filtrare alcuni informazioni dettate dal cuore ma utilizzando una razionalità più distaccata. Questo percorso molto curioso e un tantino irrequieto, garantirà ottimi risultati e nuovi comportamenti influenzeranno in modo positivo le relazioni che stanno per nascere. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Concretezza e metodo nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: una curiosità profonda fa crescere le opportunità che servono a sentirvi vivi interiormente. Una spinta in più viene elargita da Luna in Gemelli che rende la sfera amorosa più avvincente, anche se filtra le emozioni con la logica. Tutto ciò servirà per riflettere sulla natura delle sensazioni che provate.

Toro: Giove in posizione benefica e insieme agli altri pianeti in Capricorno, elargisce fortuna e dà il via a un cambiamento che anche se lento, porterà i suoi frutti.

Avete bisogno di assimilare nuovi stimoli poco per volta, ritagliandovi il tempo che serve per riflettere, prima di prendere le dovute decisioni in amore.

Gemelli: più obiettivi e distaccati, vivrete le sensazioni con freddezza e senza lasciarvi trascinare dalle emozioni. Luna nel segno in questo modo farà approfondire le nuove opportunità amorose con maggiore obiettività.

Cancro: una Luna molto vicina ai Nodi lunari nel segno approfondisce i sentimenti in chiave karmica e traccia un collegamento sottile con le percezioni amorose appartenenti al passato.

Come un bagaglio prezioso da metabolizzare per ricavarne maggiore consapevolezza, potrete progredire in amore intraprendendo un percorso più consapevole.

Leone: l'influenza del satellite notturno dai Gemelli è positivo per dare il via a un modo di fare più allegro e brillante. Molto socievoli, sarete più concreti e la praticità combinata all'intelligenza, darà ottimi risultati in amore, vincendo una quadratura di Marte che cerca di elargire un'eccessiva pigrizia.

Vergine: gli umori cambiano rapidamente con l'astro d'argento in quadratura che muta anche le prospettive amorose.

Pessimismo e ottimismo si alterneranno in modo altalenante, quindi attenzione a questi sbalzi d'umore improvvisi che non giovano al progredire delle nuove storie.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le percezioni amorose diventano più sensibili e una intuizione più concreta viene elargita da Luna in Gemelli che rende familiari alcune idee già formulate in passato. L'amore diventa più intellettuale e le emozioni vengono filtrate dalla ragione, anche grazie a Mercurio e Sole in sestile astrologico.

Scorpione: in amore cercherete di raggiungere le mete amorose prestabilite, anche fronteggiando notevoli sforzi con una resistenza eccellente. Plutone e Marte in sestile daranno il via a cambiamenti benefici per l'amore, anche se faticosi.

Sagittario: cercate di schiarirvi un po' le idee poiché Luna in opposizione rende la sfera affettiva alquanto ricca di indecisione. Mercurio e Sole nel segno cercano di illuminare in modo brillante una confusione mentale che non fa progredire l'amore.

Capricorno: un atteggiamento serio e consapevole sarà utile per ragionare a fondo prima di intraprendere alcune azioni decisive per l'amore.

I transiti planetari premiano la concretizzazione dei sogni amorosi, dovrete solo fare le mosse giuste per ottenere successo.

Acquario: molto comunicativi e curiosi, riuscirete a captare delle informazioni utili per ampliare le prospettive amorose. Così potrete mettere insieme tutti i tasselli ricavati dalle informazioni ricevute e iniziare a passare all'azione con maggiore sicurezza.

Pesci: pieni di energia solare e lunare ma in quadratura, potrebbero entrare in conflitto alcuni aspetti della personalità.

L'astro solare e quello lunare approfondiscono i lati luce e quelli ombra di un carattere altalenante, che potrebbe creare stati d'animo mutevoli e troppo emotivi.