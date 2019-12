L'Oroscopo di domani, venerdì 13 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna gibbosa calante sarà nel suo naturale domicilio, il Cancro. La Luna piena del giorno precedente ha innalzato un polverone scatenando malumori, apatia e svogliatezza. In questa giornata di venerdì sarà possibile ritrovare lo spirito giusto e rialzarsi. Tra casa e lavoro ci saranno molte faccende da ultimare, soprattutto in vista del weekend. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 13 dicembre

Ariete - 12° posto - Il vostro è un segno che detesta le attese. Da quando è incominciato dicembre non ve ne va bene una. Purtroppo questa si prospetta una giornata 'No' in cui anche le finanze potrebbero subire uno scossone negativo. Sarete talmente giù di umore che rischierete di aggredire chiunque vi parli. Questo malessere si ripercuoterà negativamente anche all'interno del comparto lavorativo mettendovi in cattiva luce con i colleghi o i clienti. Insomma sarà meglio cercare di fare il meno possibile o di prendersi un giorno di riposo.

Delegate eventuali commissioni improrogabili.

Scorpione - 11° in classifica - In giornata avrete da ridire su un lavoro poiché di solito siete talmente puntigliosi da notare ogni minuscolo particolare e difetto. Per coloro che da tempo aspettano qualcosa, finalmente l'attesa finirà. Ultimamente siete agitati e ansiosi, magari per colpa delle finanze oppure perché avete timore che qualcosa possa andare storto da un momento all'altro. Questo stato d'animo si farà sentire maggiormente in questo venerdì ma rischierete di litigare con una persona cara, dunque fate attenzione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Partite all'azione, le prossime settimane vi porteranno qualcosa in più.

Bilancia - 10° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono alle prese con il solito problema di lavoro. Da alcuni giorni state cercando una soluzione, una via d'uscita. Sarete molto preoccupati ed avvertirete la necessità di essere consolati e supportati. Spesso vi sembra di non essere capiti. Comunque sia, questo sarà il mese delle soluzioni e della nascita di nuove trovate geniali. Cercate di essere tenaci. In amore, da tempo le giovani coppie attendono un passo avanti o un'ufficialità.

Chi è solo, nel weekend farà degli incontri svaganti, peccato che non saranno duraturi.

Sagittario - 9° in classifica - In giornata dovrete evitare di fare i capricci e di mangiare troppo. Quando vi comportate in questo modo di solito significa che siete annoiati. Dunque, via libera ai programmi per il weekend e per le festività natalizie, avete già deciso cosa fare la sera di San Silvestro? Questa giornata sarà quella giusta per ricontattare una vecchia amicizia o per raggiungere un amore lontano.

La forma fisica non sarà delle migliori, da tempo avete lasciato in stand-by l'allenamento oppure avete cambiato delle abitudini diventando più pigri.

Pesci - 8° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede con il morale sotto ai piedi e profondamente nostalgici. Vi farete prendere da alcuni ricordi, ma il passato va lasciato alle spalle. Siete un segno dotato di un profondo acume e siete molto intuitivi, non a caso ve ne accorgete subito quando c'è qualcosa che non va. Ebbene, in questo venerdì 13 dicembre capterete una certa tensione nell'aria, magari in famiglia o nel lavoro.

Cercate sempre emozioni forti e in questa giornata potrebbero arrivare, specialmente in tarda serata. Guardatevi da un ammiratore segreto.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 13 dicembre vi vede ancora un po' apatici. Da giorni state attraversando un periodo difficile e caratterizzato da sbalzi repentini d'umore. Spesso vi capita di sentirvi felici, ma subito dopo vedete tutto nero. L'ansia e le preoccupazioni sono diventati i vostri compagni di vita, ma dovete eliminare questi aspetti invalidanti.

La Luna illuminerà questa giornata schiarendo ogni problema, ma spetterà soltanto a voi fare il primo passo. Quindi basta negatività e pessimismo, a partire da questo venerdì cercate di darvi da fare e di apprezzare quello che avete. In questo venerdì finirete per cambiare idea più volte.

Oroscopo del giorno

Capricorno - 6° posto - Siete un segno stabile e pensieroso. Non chiedete mai aiuto perché avete un continuo bisogno di dimostrare che sapete cavarvela da soli, ma chiedere aiuto non è affatto un segno di debolezza o di incapacità. A partire da questo momento, le emozioni negative incominceranno a scemare e nei prossimi giorni otterrete dei benefici interessanti.

Da qui a fine mese non mancheranno soddisfazioni sia amorose che familiari. Se c'è stato un litigio nei giorni scorsi, cercate una riconciliazione. L'orgoglio spesso porta a rovinare i rapporti.

Toro - 5° posto - Appartenete ad un segno particolarmente avventuroso e che ama circondarsi di amici. L'amore, se non vi coinvolge abbastanza, non lo prendete seriamente. Comunque sia, in questo venerdì arriverà quella cosa che aspettavate da tempo, magari un pacco, una risposta o una certa persona. L'oroscopo parla anche di un miglioramento sia mentale che fisico. Se volete gustarvi appieno il weekend, organizzatevi al meglio e magari cercate di coinvolgere una persona a voi cara.

Acquario - 4° posto - Questo risulta essere il mese della rivincita, anche se le prime due settimane di dicembre vi hanno regalato più problemi che soluzioni. Comunque sia, a partire da questa giornata la tensione si allenterà e i cambiamenti risulteranno favoriti. Siete un segno innovatore, non sopportate fare sempre le stesse cose a lungo. Quindi in casa o nell'ambiente lavorativo, qualcuno potrebbe effettuare delle modifiche. In questa giornata il vostro andare controcorrente potrebbe rivelarsi a dir poco provvidenziale.

Gemelli - 3° posto - Dinamici, intraprendenti e attivi, finalmente ritroverete la voglia di fare.

In questa giornata non saranno da escludere nuove conoscenze e amicizie. I cuori solitari avranno maggiori opportunità di fare degli incontri mentre quelle coppie che hanno avuto una difficile settimana potranno riappacificarsi con il partner. Sarete in piena fase di recupero psicofisico, dunque cercate di sfruttare questo momento favorevole per mettere nero su bianco i vostri progetti per il 2020. Chi ha un'attività in proprio dovrebbe considerare l'idea di apportare una ventata di novità al fine di incrementare le entrate.

Leone - 2° in classifica - Tra le vostre amicizie ce n'è qualcuna che vale molto più di quel che pensate, insomma guardatevi bene intorno senza dare nessuno per scontato.

Se siate single under 40, per il momento siete più concentrati sulla carriera e sul successo, anche se talvolta sognate di incontrare la persona giusta. Questo venerdì si presenta discreto, insomma identico al giorno precedente. Sarete presi da alcune faccende casalinghe, ma chi ama cucinare dovrà prestare molta attenzione. Evitate le complicazioni.

Vergine - 1° posto - Siete un segno molto ordinato, quindi quando qualcosa non si trova al suo posto tendete ad andare in escandescenza. In amore, i cuori solitari hanno un ammiratore segreto che da tempo sta pensando di dichiararsi. In giornata, nelle coppie l'amore si rinsalderà dopo un periodo di lontananza.

Le stelle vi supporteranno, quindi se state progettando qualcosa, questo sarà il giorno ideale per farlo. Anche le iniziative romantiche risulteranno favorite, ma diffidate delle relazioni puramente virtuali perché l'amore va vissuto dal vivo.