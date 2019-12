L'Oroscopo del giorno 13 dicembre prevede emozioni coinvolgenti per il Sagittario, mentre il Leone vivrà un periodo di recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: momento di rivincita per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Se in passato avete dovuto fare buon viso a cattivo gioco, adesso avrete modo di riscattarvi. Potrete far valere le vostre ragioni, ma evitate di essere troppo impulsivi.

Toro: in ambito economico potreste essere stati costretti a fare delle scelte.

In amore potreste vivere delle difficoltà e non sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Il partner potrebbe avere un atteggiamento poco comprensibile nei vostri confronti.

Gemelli: la giornata del 13 dicembre potrebbe essere contraddistinta da un po' di nervosismo. Sul lavoro potreste decidere di valutare nuove opportunità. Riflettete bene prima di prendere decisioni troppo drastiche che non vi permetteranno di tornare sui vostri passi.

Cancro: in ambito sentimentale potrebbero esserci in ballo delle grandi emozioni, purtroppo però non vi sentite pienamente liberi di vivere.

Sarete chiamati a fare alcune scelte, ma potrebbe mancarvi il coraggio per farle.

Leone: in amore non siete stati molto fortunati nell'ultimo periodo, ma adesso avrete modo di recuperare grazie agli astri in aspetto positivo sul vostro segno zodiacale. Sul lavoro potranno essere fatti nuovi passi avanti.

Vergine: il 13 dicembre gli astri saranno dalla vostra parte, ma nonostante ciò potreste risentire di una forte tensione. Sarete particolarmente stressati e questo potrebbe alimentare discussioni e litigi con le persone care. Valutate bene ogni decisione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi ha un lavoro autonomo avrà la possibilità di fare qualche guadagno in più in questo periodo. In amore bisognerà utilizzare maggiore prudenza ed essere più riflessivi. Potreste essere insospettiti da qualcuno che ha atteggiamenti ambigui nei vostri confronti.

Scorpione: questa per voi non è una fase molto semplice. Dal punto di vista fisico avete dovuto fare i conti con alcune difficoltà. Grazie a Venere riuscirete adesso a vivere nuove emozioni ed essere maggiormente appagati della vostra relazione sentimentale.

Sagittario: il 13 dicembre potrete riuscire a vedere il futuro in maniera più positiva e costruttiva. Riuscirete a vivere ogni situazione con più coinvolgimento e meno distacco. Chi è single, ma prova interesse per qualcuno, avrà modo di farsi avanti.

Capricorno: per i nati sotto il vostro segno zodiacale si prospettano delle giornate positive. Dal punto di vista sentimentale potrebbe esserci una nuova persona che entra a far parte della vostra vita. Potreste essere costretti a rivedere una scelta lavorativa che avevate fatto in passato.

Acquario: in ambito sentimentale in questo mese potrebbero esserci state delle complicazioni. L'indecisione potrebbe regnare sovrana, ma quando fate una scelta difficilmente tornate sui vostri passi. Rinviare le decisioni potrebbe creare disagio a chi vi sta vicino.

Pesci: lo stress e la stanchezza prenderanno il sopravvento in questa giornata del 13 dicembre. Venere vi aiuterà a vivere le relazioni con maggiore spensieratezza. Potreste decidere di staccare la spina dal lavoro per dedicare del tempo alla famiglia.