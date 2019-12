L'oroscopo di venerdì 13 dicembre dei single è pronto a svelare l'aspetto sentimentale e amoroso della giornata di coloro che ancora non hanno trovato l'anima gemella.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per chi si definisce ancora un "cuore solitario", per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: giornata molto interessante per i cuori solitari. Sarete pronti a fare nuove conoscenze che, se prese per il verso giusto, potrebbero anche lasciare il segno.

Toro: avete preso la decisione di corteggiare una persona che da sempre è nel vostro cuore. Siate oculati e non lasciatevi travolgere dall'entusiasmo, non potrebbe andare tutto per il verso giusto.

Gemelli: non guardatevi troppo in giro e non andate a cercare situazioni troppo complicate. La vostra potenziale dolce metà potrebbe essere già all'interno delle vostre amicizie.

Cancro: avete deciso in questo momento di accantonare l'aspetto amoroso, non è detto però che qualche bella amicizia non possa portarvi più frutti di quello che speravate.

Leone: i nuovi incontri che farete nella giornata saranno per voi molto produttivi. Sta solamente a voi decidere se accelerare o tirare il freno a mano. Non sottovalutate nessuna conoscenza.

Vergine: vivrete momenti molto intriganti e eccitanti, nella maggior parte dei casi rimarranno però solo dei flirt di breve durata. Potreste essere appagati e coinvolti solo per una sera.

Bilancia: uscite e non restate rintanati in casa, non pensate sempre ed esclusivamente a trovare la 'persona giusta'. Non dovreste vivere come una sconfitta il fatto di rientrare a casa soli.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Fuori ci sono tante altre belle cose.

Scorpione: il vostro fascino vi metterà in condizione di essere irresistibili, ora sta a voi decidere se accontentarvi del fuoco di una sera o se provare a iniziare qualcosa di serio e concreto.

Sagittario: non demordete e non perdete la speranza. Già in questa giornata qualcosa si muove, potrebbe non essere niente di definitivo ma è qualcosa che fa ben sperare.

Capricorno: è arrivato finalmente il momento giusto per voi. Se siete alla ricerca del vero amore e potreste aver raggiunto il vostro scopo, attenzione a non far finire tutto in un fuoco di paglia.

Dal paradiso all'inferno il passo è breve.

Acquario: è il momento di cominciare una relazione, non pensate troppo e agite. Troppe volte siete stati frenati da voi stessi e dalle vostre paure.

Pesci: sapete come fare per conquistare qualcuno, stavolta potreste aver deciso di mettere questa dote al servizio del vostro obiettivo. La vostra dolce metà è là fuori e aspetta soltanto voi.