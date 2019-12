L'Oroscopo di domani, lunedì 16 dicembre, rivela che la giornata sarà governata dalla Luna gibbosa calante nel segno del Leone. Questo aspetto inciderà sull'andamento dell'intera settimana. Molti simboli zodiacali, alle porte del Natale, saranno chiamati a sostenere una serie di prove interiori. In questa fase lunare, di solito lo stress e la concentrazione tendono a diminuire. Dunque, sarà una giornata favorevole per chi da tempo desidera una gravidanza o per chiunque voglia tagliare i capelli o incominciare una dieta.

Non si escludono incontri d'amore, inoltre, i saranno delle interessanti novità per la gran parte dei segni anche se i nativi di Cancro e Bilancia dovranno rivedere i conti in quanto dovranno sistemare dei piccoli problemi finanziari. Approfondiamo il tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 16 dicembre

Pesci - 12° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà annaspare in mezzo a mille difficoltà di lavoro o di studio.

Siete dei procrastinatori incalliti, avete la brutta abitudine di rimandare all'infinito ogni compito. Per questo motivo siete sempre stressati e demoralizzati. Questa giornata sarà decisamente sottotono, cercate di darvi una regolata al più presto.

Capricorno - 11° posto - Le coppie che da tempo sono in crisi, in questa giornata avranno la possibilità di fare chiarezza. In vista del Natale avete molte cose da sbrogliare per questo motivo avete sempre meno tempo da dedicare alle amicizie, al partner o al lavoro.

Chi studia non vedrà l'ora di poter riposare. Per il 2020 nutrite delle rosee speranze, organizzatevi per festeggiare l'anno nuovo in lieta compagnia.

Vergine - 10° in classifica - Non è sempre vero che un treno passa una sola volta nella vita. Sbagliando si impara, per cui non lasciatevi frenare l'entusiasmo per colpa di alcuni errori commessi in passato. In giornata avrete delle pulizie casalinghe da sbrigare e potreste avere un imprevisto. Per alcuni sarà una buona giornata per fare il bucato.

Coloro che sono soli o che hanno vissuto una perdita si sentiranno pervasi dalla nostalgia.

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche di questo lunedì risultano interessanti. Dovrete essere estremamente cauti nel prendere certe decisioni destinate a influenzare il vostro futuro e quello dei vostri cari. Soffrite il freddo, per questo molto spesso sognate di trasferirvi in una località calda. Da un po' di tempo non sentite più la magia del Natale, è come se i tempi fossero cambiati in peggio.

Cercate di essere molto forti, perché questa sarà una giornata un poc' lenta e demoralizzante.

Cancro - 8° in classifica - L’Oroscopo del 16 dicembre vi vede sottotono a causa di un recente scoraggiamento. Nella scorsa settimana qualcuno è rimasto fortemente scosso e disilluso, per questo ora non si sente motivato. Cercate di correre ai ripari al più presto, non lasciatevi influenzare dalla negatività altrui. In giornata avrete una miriade di impegni improrogabili e in serata sarete fortemente stremati.

Sfruttate questa nuova settimana per ritrovare la carica prefiggendovi dei nuovi scopi. Nella vita non bisogna mai arrendersi. Per quanto riguarda i single, l'amore risulterà 'KO' anche in questa giornata.

Ariete - 7° posto - La settimana ripartirà con il piede giusto dato che non vi mancherà la volontà. Da tempo avete adocchiato qualcosa di interessante che ora bramate a tutti i costi, magari una casa più grande, un vestito firmato, un oggetto particolarmente utile. I cuori solitari under 40 da tempo nutrono una 'cotta' per un collega o un compagno di scuola.

Ma prima di fare una dichiarazione sarà meglio prendersi altro tempo per riflettere. In questo lunedì riceverete una chiamata o una richiesta d'aiuto.

Oroscopo del giorno 16 dicembre

Gemelli - 6° in classifica - Un collega, un parente o un amico ultimamente non vi sta affatto aiutando. Questo finirà per generare malumori in questa giornata. Non si escludono litigi e prese di posizione, ma non lasciatevi mettere i piedi in testa dagli altri. Se avete un sogno, a partire da questa giornata e fino alla fine dell'anno, dovrete essere tenaci per realizzarlo. Non demoralizzatevi nemmeno davanti agli ostacoli.

In famiglia, chi ha dei bambini da accudire dovrà prestarli maggiormente attenzione.

Scorpione - 5° posto - Giornata promettente, specie per chi dovrà effettuare una cura. Da tempo sentite una certa mancanza e spesso avete difficoltà a mandare avanti la famiglia. Ultimamente le finanze scarseggiano, per questo avete fatto alcune rinunce. Cercate di tirarvi su il morale, confidatevi con una persona cara o un familiare. Nel lavoro ci sono gelosie, fate molta attenzione.

Acquario - 4° posto - Ultimamente state vivendo delle giornate fastidiose, ma questo lunedì permetterà un recupero. Le stelle vi supporteranno e vi sentirete fortunati.

Chi lavora o studia avrà modo di fare una nuova conoscenza. Dovrete evitare di prendere i mezzi pubblici. Se possibile, cercate di prendervi un giorno di riposo. In casa la famiglia appare più unita che mai: magari organizzate una bella cenetta, ma cercate di non parlare di argomenti spinosi.

Toro - 3° posto - Si preannuncia una giornata creativa in cui i progetti risulteranno di gran lunga favoriti. Le stelle tenderanno una mano a coloro che hanno un piano dettagliato, infatti nel 2020 per i nativi del Toro arriveranno dei validi risultati. In questo lunedì non si escludono soddisfazioni, grandi o piccole che siano.

Le coppie sposate o conviventi, dovranno prepararsi ad affrontare una sostanziale svolta. In serata si prevedono grosse scintille sotto le lenzuola.

Sagittario - 2° in classifica - Gli ultimi mesi dell'anno sono stati piuttosto complicati. Ci sono state delle battaglie da affrontare, delle rotture da superare e degli ostacoli da arginare. Nonostante ciò, il vostro spirito battagliero non si spezza mai. Questo lunedì si preannuncia promettente soprattutto a livello amoroso e finanziario. Potrebbero verificarsi delle transazioni inaspettate oppure potreste ricevere dei consigli efficaci che si riveleranno utili per incrementare i risparmi.

Leone - 1° in classifica - Con la Luna nel segno ritornerà la voglia di fare, soprattutto alle porte delle festività. In giornata sarete estremamente impulsivi e dovrete cercare di dosare bene le decisioni da prendere onde evitare mosse azzardate. Possibili batticuori, i single potrebbero fare un incontro interessante che difficilmente si toglieranno dalla mente. Questa giornata riserverà a molti svariate occasioni e novità da cogliere al volo.