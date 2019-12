Durante la giornata di lunedì 16 dicembre, i nativi Gemelli saranno protetti dal pianeta Mercurio, ottenendo nuovamente il supporto fisico e morale da parte del partner, mentre Capricorno avrà voglia di dedicarsi maggiormente ai propri hobby, come la lettura. Toro farebbe meglio a non aprire discussioni in amore che potrebbero portare solo problemi, mentre il Sole nel segno del Sagittario assieme ad un ottimo legame con Giove e Urano permetterà ai nativi del segno la capacità di esprimere amore in modo sapiente e convincente.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 16 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni lunedì 16 dicembre, segno per segno

Ariete: giornata di metà dicembre che vi dona delle occasioni stimolanti in amore, soprattutto se appartenete alla terza decade. Inizia a formarsi un bel rapporto celeste di Urano nel vicino Toro e non smentisce la ventata di novità che arriva nella vostra vita sentimentale. Se siete in cerca dell’anima gemella, sappiate coglierne le occasioni possibili.

Per quanto riguarda il lavoro, non vi darete noie considerato che avrete tanti incarichi da svolgere. Sarete inoltre impassibili su discussioni tra colleghi e vi concentrerete solo sui vostri impegni. Voto - 8.

Toro: con la Luna in trigono al segno del Leone, potreste avere qualche problema all'interno della vostra relazione sentimentale durante la giornata di lunedì. Non aprite una discussione che porterebbe solo noie e strascichi di polemica con la vostra dolce metà. Se siete single cercherete di mettervi in gioco e cedere alle passioni, favorendo dunque le emozioni.

In ambito lavorativo i contatti con i colleghi si riveleranno molto facili, permettendovi di collaborare più facilmente e cercare di trascorrere una giornata abbastanza scorrevole. Voto - 7.

Gemelli: Mercurio in trigono al segno del Sagittario, vi donerà forza e fiducia in voi stessi soprattutto da parte del partner. L'ambito sentimentale infatti ritrovate una fusione completa emotivamente con la persona amata. Abbiate cura di mantenerla il più a lungo possibile. Se siete single seguite il vostro istinto se volete riuscire a trovare l'amore.

Nel lavoro potreste essere distratti dalla vita sentimentale, ma riuscirete comunque ad ottenere dei discreti risultati. Favoriti coloro alla ricerca di impiego. Voto - 7,5.

Cancro: imboccarvi in una strada alternativa potrebbe un metodo per cercare di ottenere più guadagni nel lavoro. Pensate dunque in modo alternativo e provate a vedere le cose in modo diverso. In amore saprete coniugare l'armonia tra voi e il partner in maniera semplicemente perfetta, creando un clima di affettività semplicemente perfetto.

Favoriti inoltre gli incontri con gli amici. Se siete single, la voglia di nuove avventure non vi mancherà, ciò nonostante faticherete parecchio a trovare qualcuno che sia disposto a trascorrere del tempo con voi. Voto - 7,5.

Leone: la Luna sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di lunedì. La comunicazione e la tenacia nel rispondere ai messaggi e alle esigenze da parte dei vostri colleghi sarà la vostra prima preoccupazione al lavoro, specie se siete nati nella seconda decade.

Per quanto concerne i sentimenti, Sole e Mercurio in Sagittario vi donano fascino e vi rendono irresistibili agli occhi del vostro partner. Sappiate coglierne l'occasione per creare l'atmosfera perfetta con la vostra anima gemella. I cuori solitari trascorreranno un periodo idilliaco. Voto - 8,5.

Vergine: si alza il sipario su una giornata abbastanza stimolante e positiva per voi nativi del segno, soprattutto se siete single in quanto potreste fare un nuovo incontro particolarmente intrigante per voi.

Le relazioni fisse invece grazie ad Urano avranno voglia di fare nuove esperienze, favorendo l'intesa. In ambito lavorativo i colleghi preferiranno mantenere le distanze da voi. Questo non è il momento giusto per riprendere i rapporti, quindi meglio che vi concentrare sulle vostre mansioni. Voto - 7.

Bilancia: giornata abbastanza positiva per i nativi del segno che porta svariate novità sotto ogni ambito. Sul fronte amoroso delicatezza e tenerezza saranno le parole chiave per ottenere successi sentimentali con il partner. Situazione ancor più intrigante per i single nati nella prima decade, che avranno voglia di prendersi le proprie libertà e vivere nuove esperienze.

Per quanto riguarda il lavoro siate aperti a nuove idee e seguite il vostro istinto. Sicuramente saprete come venirne a capo con le vostre mansioni. Voto - 7,5.

Scorpione: gli effetti della Luna nel segno del Leone beneficeranno anche in voi nella giornata di lunedì. Al lavoro tenetevi alla larga da operazioni rischiose, che potrebbero impedirvi di guadagnare bene. In ogni caso, sarete disposti a svolgere con determinazione le vostre mansioni. Per quanto riguarda la sfera familiare e sentimentale abbiate la pazienza di attendere che le persone intorno a voi si accorgano che avete bisogno di rilassarvi e di non pensare a nulla per un po'.

Voto - 7.

Sagittario: Sole e Mercurio in quadratura al segno zodiacale vi mettono voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. L'adrenalina vi scorre nelle vene e in amore i rapporti miglioreranno in maniera esponenziale, convincendo il partner a venire insieme a voi nelle vostre avventure, grazie anche a Giove e Urano. Se siete single dovrete darvi da fare se volete riuscire a trovare l'amore. Di sicuro stare a casa a non fare nulla non è la soluzione. In ambito lavorativo sarà difficile mantenere il controllo delle vostre emozioni. Se avete un carattere emotivo, cercate di mantenere il controllo.

Voto - 7.

Capricorno: Venere stazionario nel vostro segno zodiacale rende questa giornata di dicembre ricca di fascino. In ambito sentimentale questo è il momento per pensare meno al partner e più agli amici. Passerete momenti molto divertenti, ciò nonostante non dimenticatevi di pensare anche alla vostra dolce metà, se volete mantenere l'affiatamento di coppia alto. Se siete single potrebbero verificarsi le giuste opportunità per buttarvi in una storia d'amore molto eccitante. Nel lavoro saprete risolvere i problemi che si presenteranno. Voto - 8.

Acquario: con Mercurio in angolo benefico, avvicinatevi con delicatezza alla persona amata e non date peso ad alcune sue variazioni d’umore.

In serata sperimenterete una completezza d’intesa. Irrequietezza e gusto per l’avventura per i single nati a gennaio. In ambito lavorativo la situazione sarà nervosa. Tuttavia sapete che non siete i responsabili quindi, fate il vostro lavoro e non intromettetevi in discussioni che non vi appartengono. Voto - 7,5.

Pesci: Plutone e Nettuno in angolo benefico nel vostro cielo, disegna su misura per voi una giornata da dedicare il più possibile ai sentimenti. Proprio in ambito sentimentale sarete particolarmente sensibili alle esigenze del partner, ma non permettete a nessuno di approfittare della vostra generosità Se siete single cercate di ritrovare l'equilibrio e tornate sui vostri passi.

Nel lavoro state procedendo molto bene, ma prestate attenzione ad eventuali imprevisti. Le questioni in sospeso sono state risolte, ora preoccupatevi di quelle nuove. Voto - 7,5.