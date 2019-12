Avanza la settimana e ci avviciniamo al periodo natalizio. Scopriamo le previsioni astrologiche relative ad amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci per la giornata di domani, martedì 17 dicembre.

Ariete: in questo periodo vi sentite sopraffatti dalle molte cose che dovete fare in campo professionale. Avvertite una certa stanchezza, cercate di trovare del tempo per rilassarvi e staccare un po' la spina.

Toro: giornata serena per il segno, vivrete un bel momento in campo sentimentale. Qualcuno potrebbe farsi coinvolgere particolarmente.

Gemelli: momento di tensione e agitazione per i nati sotto questo segno. In particolare in campo professionale sono molte le cose a cui dovrete badare, per questo motivo è possibile che nasca una buona dose di stress. Le tensioni lavorative potrebbero riversarsi In campo sentimentale.

Cancro: attenzione alle relazioni sociali in questa giornata, potreste affrontare le situazioni in modo sbagliato. Badate in particolare alle decisioni che prendete in campo professionale.

Leone: buona giornata per i single del segno, sarà possibile infatti fare degli incontri interessanti e delle conoscenze potrebbero diventare qualcosa di più. Vi sentite ottimisti in questo periodo.

Vergine: la giornata inizia sottotono, vi sentite infatti particolarmente stressati e nervosi.

Provate ad affrontare le situazioni con calma, anche in campo sentimentale.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questo periodo sono favoriti gli incontri professionali, per rinnovare o definire un accordo lavorativo. Per quel che riguarda il settore amoroso, la parte migliore della giornata sarà quella conclusiva.

Scorpione: in questo momento sono molto le cose a cui dovete pensare, soprattutto in campo professionale. Se potete, cercate di dedicare più tempo ai vostri sentimenti.

Sagittario: giornata nervosa per i nati sotto questo particolare segno, soprattutto nella prima parte.

In campo amoroso cercate di fare le scelte più giuste.

Capricorno: non riuscite a trovare il giusto equilibrio in questo periodo. In campo professionale la situazione potrebbe migliorare, ma cercate di non focalizzare la vostra attenzione in modo eccessivo sul lato economico, badando di più alla parte creativa di un progetto.

Acquario: alcuni di voi in questi giorni di dicembre potrebbero essere in cerca di soluzioni lavorative in vista del futuro. Nella giornata di domani sentirete l'esigenza di isolarvi per fare chiarezza in voi stessi.

Pesci: giornata sottotono per l'ultimo segno zodiacale, ci saranno delle situazioni da affrontare, cercate di farlo con cautela.