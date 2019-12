L'Oroscopo di domani, domenica 22 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata è aspettarsi. L'inverno farà il suo arrivo ufficiale con la Luna calante in Scorpione. Questo aspetto lunare comporta un calo di energie e di volontà. Alle porte delle festività ci saranno molte cose da fare, infatti questa sarà una domenica molto impegnativa per parecchi segni. I nativi del Cancro e della Bilancia dovranno fare i conti con numerose faccende e questo li priverà di energie. Comunque sia, questa giornata porterà anche delle novità interessanti.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 22 dicembre

Sagittario - 12° in classifica - In giornata qualcuno si ritroverà a combattere con un fastidioso malessere stagionale. Vi sentirete stanchi e improduttivi. Non avrete abbastanza forza per fare ordine in casa o per concentrarvi sul lavoro, in questo caso valutate di chiedere aiuto. Cercate di riposare il più possibile così da ripartire con il massimo dello sprint nel giorno seguente.

Vivrete una settimana estremamente sfavillante.

Capricorno - 11° in classifica - In questa giornata dovrete sistemare certe situazioni che sono rimaste in stand by per molto tempo. Chi da tempo deve prendere una decisione sul dove trascorrere il Natale o il Capodanno, riceverà la giusta ispirazione. Nel 2020 gli astri vi supporteranno, quindi cercate di mettere nero su bianco i progetti da sviluppare nei prossimi mesi. Presto arriveranno delle risposte. Chi ha dei bambini da accudire dovrà combattere con i loro capricci.

Toro - 10° in classifica - Sarà una domenica molto fredda e tesa. Qualcuno dovrà per forza di cose uscire di casa per sbrigare delle commissioni improrogabili. Durante la settimana avete faticato molto ed ora siete stressati. Vi sarà chiesto un favore, ma non sarete dell'umore giusto per accontentare nessuno.

Avrete solamente voglia di trascorrere la domenica nell'ozio assoluto, magari davanti alla televisione. Chi invece si ritroverà a lavorare anche di domenica, non vedrà l'ora di rincasare.

Acquario - 9° in classifica - Ultimamente state esagerando con il cibo, vi sentite più affamati del solito. Questa domenica però, non permette di mettersi a dieta poiché sarà molto facile cadere in tentazione. Sarete impegnati con le pulizie di casa o con la revisione dei conti. Coloro che presentano delle difficoltà a sbarcare il lunario, dovranno porre maggiore attenzione alle spese superflue che potrebbero verificarsi in questa domenica.

Leone - 8° posto - Dovrete mantenere la calma poiché questa giornata sembra riservare delle insidie. Avrete i nervi a fior di pelle e rischierete di rispondere in malo modo ad una persona cara.

Sarete talmente nervosi che vi rifiuterete di uscire e vedere gente. Occhio alle insidie del web, se non volete discutere evitate di commentare certi post. A partire dal tardo pomeriggio tornerà il sereno e tutto si ripianerà. Avrete da rivedere alcuni conti poiché nelle prossime settimane sarete al centro di un movimento economico inaspettato.

Ariete - 7° posto - In questa giornata dovrete sistemare un paio di faccende casalinghe. La mattinata partirà un pochino al rilento, ma riuscirete a portare al termine ogni cosa. Nel pomeriggio la tensione scemerà e lascerà spazio alla tranquillità. Non sarà una giornata buona per uscire, anzi sarà meglio rinviare persino il bucato.

Aspettatevi una telefonata oppure un messaggio.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 22 dicembre dice che in questa domenica, gran parte dei nativi del Cancro, saranno impegnati nei preparativi di Natale. Cercate di organizzarvi per la seguente settimana, magari appuntate tutti gli impegni nero su bianco. Tenere sotto controllo le varie faccende da sbrigare aiuta ad essere meno stressati e più produttivi. Coloro che dovranno lavorare si ritroveranno a fare meno cose del solito. Se il tempo lo permetterà, uscirete a fare una bella passeggiata in dolce compagnia.

Gemelli - 5° in classifica - Si prospetta una giornata grigia, ma questo non fermerà il vostro spirito socievole e grintoso.

Essendo un segno molto attivo, non riuscite a stare in panciolle senza fare niente. Coloro che, per una ragione o un'altra, non usciranno di casa si cimenteranno in alcune sistemazioni o pulizie all'interno dell'abitazione. Nel prossimo anno ci saranno dei cambiamenti, c'è chi dovrà andare dal dentista e chi invece affronterà un trasferimento.

Vergine - 4° posto - Avrete voglia di starvene da soli. La settimana trascorsa vi ha privato di tutte le energie per questo vi sentirete spossati e con il morale sotto ai piedi. Ultimamente faticate ad alzarvi dal letto e rinviate più volte la sveglia. Questo weekend potrebbe portare delle visite o delle sorprese.

In serata rilassatevi con un romanzo, un bel film oppure una bella chiacchierata in compagnia di persone a voi care.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di revisioni in atto. Sarà una domenica a dir poco particolare. Qualcuno dovrà rivedere dei conti, altri un certo lavoro e altri ancora faranno mente locale per cercare di ritrovare un oggetto smarrito. Avrete insomma molte faccende da sbrigare. Essendo un segno diplomatico, riuscirete a superare ogni insidia di questa giornata ma ciò vi risucchierà tutte le forze. L'amore tornerà protagonista e le coppie fresche di matrimonio si lasceranno andare alla passione.

La prossima sarà una settimana abbastanza positiva.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo vede alcuni nativi di questo segno alle prese con i fornelli. La prossima sarà una settimana piena di feste, sorprese e movimenti di denaro. Qualcuno ancora è indietro con i regali e per questo dovrà accelerare il passo! Sarà una domenica frenetica e arriverete stanchi in serata. Fisico in calo.

Scorpione 1° posto - Domenica fruttuosa, riuscirete a completare le ultime cose di natale. Le coppie si prepareranno ad effettuare un viaggio o a stilare dei programmi interessanti per il 2020. Da tempo siete in attesa di un evento particolare.

Esprimete un desiderio perché questa sarà una giornata ispirata e luminosa. I cuori solitari conosceranno qualcuno di interessante al più presto, ma soltanto verso la primavera/estate potranno fare sul serio.