L'Oroscopo di domani martedì 3 dicembre 2019 annuncia il passaggio dell'Astro della Terra nel segno dei Pesci. Grosse chance di successo in amore quindi per tre segni, prescelti dalla sestina sotto analisi in questa parte della settimana appena iniziata. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna questo martedì in campo sentimentale? Scopriamolo leggendo le intenzioni delle stelle interessanti i segni analizzati in questa sede, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare, però, come sempre ci piace mettere in risalto i migliori e peggiori del momento: che dite, iniziamo con i segni più fortunati?

Bene, allora diciamo subito che domani ad avere ottime probabilità di conquistare più di qualche obiettivo saranno coloro appartenenti a Gemelli, Cancro e Vergine. Il citato terzetto avrà il completo appoggio dell'Astrologia del momento, pertanto sono stati ritenuti idonei (dal nostro insindacabile giudizio) a potersi fregiare delle cinque stelline relative ai periodi super-fortunati. Di contro purtroppo le previsioni zodiacali del 3 dicembre indicano la giornata di martedì non troppo positiva per coloro appartenenti a Toro e Leone.

Andiamo subito a scoprire quante stelline sono state assegnate loro dalle effemeridi quotidiane e, soprattutto, togliamo il velo dall'intera classifica posta a seguire.

Classifica stelline 3 dicembre

Questo nuovo martedì è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia quotidiana. Come al solito a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesa classifica stelline giornaliera, in questo frangente focalizzata sul prossimo martedì, 3 dicembre 2019. Al "top" quest'oggi figura il trio formato, come già anticipato, da Gemelli, Cancro e Vergine vincenti soprattutto in campo sentimentale. Per gli altri segni? Andiamo subito a scoprirlo insieme.

Di seguito, a disposizione la classifica quotidiana condensata ovviamente relativa alla giornata in analisi con annesse stelline segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete;

★★★: Toro, Leone.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 3 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Giornata abbastanza facile da portare a lieto fine, valutata dall'Astrologia del momento con le quattro stelle indicanti i periodi normali. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, con Venere in posizione favorevole fareste bene ad accantonare gli impegni meno importanti per dedicarvi esclusivamente alla persona che amate.

Troverete certamente le parole giuste per chiedere scusa al partner se involontariamente lo aveste ferito: pronti a recuperare il tempo perso? Single, grazie all'ottimo aspetto degli astri del periodo avrete sicuramente buone probabilità di fare un incontro che non vi lascerà indifferenti. Se dovesse essere davvero così, non lasciatevi sopraffare dalle emozioni, ma agite in funzione del vostro unico obiettivo: quello di non essere più single! Nel lavoro, le stelle si presenteranno allineate positivamente pronte per regalare una giornata tranquilla e serena.

Con il favore degli astri non sarà difficile occupare posizioni di primo piano anche perché potete (e dovete!) dare sempre il meglio.

Toro: ★★★. Questo martedì dovete essere pronti ad affrontare imprevisti e/o nuovi impegni. La sfera sentimentale, parlando in generale relativamente all'amore, potrebbe risentire di un po' più di trascuratezza da parte vostra: il motivo? Ebbene, forse state dando troppo nel lavoro, con la dolce metà pronta a farvelo notare. In coppia altresì non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno: Marte vi osserverà trasversalmente per via della sua diretta opposizione al vostro Urano: il nervosismo sarà ai livelli di guardia e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini.

È possibile che qualche ombra renderà meno scintillante l'intesa con la persona amata, ma cercate comunque una soluzione valida ai problemi del momento. Single, sarà una giornata pensierosa, ma adatta anche a costruire cose solide per la vostra vita sentimentale. Quindi non smarritevi nelle indecisioni perché potrebbe essere questo il momento di compiere delle scelte ovviamente senza avere alcun ripensamento! Nel lavoro, intanto, gli astri vi invitano alla prudenza: evitate scelte affrettate perché una vostra eccessiva impetuosità potrebbe portarvi a decisioni errate.

Rinviate a momenti migliori soprattutto le decisioni importanti.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un martedì 3 dicembre giudicato a piena positività da parte delle stelle. Il periodo relativo al secondo giorno della corrente settimana sarà più che ottimo, da ben sfruttare nelle questioni quotidiane. Sarebbe, intanto, opportuno fare scelte economiche per il futuro anche perché il cielo vi offrirà occasioni per fare dei soldi in più. In amore, invece, siate dolci e comprensivi con il partner e scoprirete senz'altro di aver intrapreso il sentiero giusto. Tutta la vostra vita, ovviamente legata alla coppia, acquisterà uno spessore e un'intensità molto gratificante, basterà solo saper ben amalgamare pregi e difetti di entrambi.

Single, mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia anche a costo di rischiare qualcosa! La Fortuna, si dice, aiuta "gli audaci" sarà sicuramente così anche per voi con le stelle tutte dalla vostra parte, sarebbe un vero peccato non darsi da fare per sfruttarle a pieno. Nel lavoro, vi attende una bella giornata, liscia, agevole e non troppo movimentata. Avrete in pugno qualsiasi situazione e la saprete dirottare esattamente nella direzione preferita. Se si tratterà di "fare affari", manipolerete con abilità persone e circostanze per ottenere quanto desiderato.

Le predizioni del giorno 3 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★.

Giornata piacevole e molto interessante: i vostri progetti sono destinati ad andare in porto in molti campi, non siate comunque troppo precipitosi, ok? Rimanere con i piedi per terra sarà una scelta azzeccata: cercate di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. In questo caso l'Astrologia invita a ritagliarsi del tempo anche per il relax. Le previsioni di martedì altresì indicano in amore un cielo decisamente passionale, intrigante quanto basta e, a tratti, persino malizioso. Quanto appena detto, se coinciderà a pieno con la vostra reale situazione astrale, vi renderà senz'altro spumeggianti come mai fino ad ora.

Non esisteranno tabù e vi abbandonerete tra le braccia del partner senza timidezza. Single, il sestile Venere-Luna, in buon aspetto in quanto entrambi speculari positivi al 95%, sicuramente darà al periodo tanta buona positività. Chi è ancora in cerca dell’amore potrebbe andare incontro ad una giornata molto interessante sotto questo punto di vista: potranno quindi nascere simpatie inaspettate e amori passionali. Nel lavoro, datevi da fare se ritenete di essere sulla strada giusta per chiudere un affare o una trattativa degna di voi. Sarà il momento di stringere positivamente con le situazioni che vi trascinate da tempo, perché avrete fantasia e tempismo perfetti per agire.

Leone: ★★★. All'orizzonte si staglia per voi un martedì 3 dicembre dai colori poco gradevoli, quelli per intenderci relativi ai periodi "sottotono". Pertanto, la giornata di questa parte della settimana potrebbe risultare pensierosa ed abbastanza flemmatica. Non andate nel panico, mantenete la calma e iniziate a considerare l'ipotesi di rivedere il modo di organizzare il vostro operato. In amore chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata: onde evitare discussioni, accettate una proposta del partner senza fare polemiche come fate di solito!

Soprattutto, godetevi tutto ciò che avrà da offrire il periodo... Single, una grande carica emotiva e forse una tendenza ad essere suscettibili potrà provocare brutte discussioni e scontri con le persone a voi vicino. Tranquillizzatevi, vedrete che presto tutto si sistemerà e ritornerete sereni; intanto per adesso soprassedere sarà la giusta scelta da fare. Nel lavoro non forzate la mano in quella questione delicata (che sapete) anche perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e denaro. Organizzatevi meglio e poi ritagliatevi del tempo per rilassarvi, ne avrete bisogno.

Vergine: ★★★★★. Questo martedì sarà speciale, ottimo per la maggior parte di coloro appartenenti al segno in oggetto. Le stelle senz'altro illumineranno la vostra vita e la quotidianità generale: tutto o quasi andrà secondo le proprie aspettative. L'oroscopo di domani 3 dicembre consiglia perciò di tenere un atteggiamento di fiducia nei confronti delle situazioni d'amore. Di certo potrebbe essere una giornata molto intensa e molte coppie potranno vivere forti emozioni e sorprese inaspettate. L’influenza delle stelle avrà conseguenze decisive soprattutto per coloro che vorranno impegnarsi su progetti a media o lunga scadenza.

In coppia sfruttate il momento buono per dare una svolta a quella cosa a cui aspirate da sempre. Single, potrebbe essere una giornata ottima per fare scelte o prendere decisioni definitive. Diciamo che "il tempo delle mele" è terminato da un pezzo, adesso bisognerebbe iniziare un nuovo percorso: eterni single o felicemente accoppiati? Decidete da che parte stare, ma fatelo subito! Affidatevi alla fortuna e non fatevi scappare neppure un'occasione, perché questi saranno tempi che non ritroverete facilmente. Nel lavoro la vostra indiscussa abilità vi consentirà di sfornare soluzioni ardite ai problemi più intricati del momento, quasi le difficoltà vi stimolassero a fare sempre meglio. Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le finanze e studiare forme di investimento sicure per la vostra professione

