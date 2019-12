L'Oroscopo di lunedì 30 dicembre approfondisce l'entrata della Luna in Acquario che rende l'amore molto indipendente, frizzante e sbarazzino. Nel segno zodiacale d'Aria come l'Acquario, l'astro d'argento produce energia positiva, proprio come l'immagine del simbolo che elargisce acqua per fecondare la terra. Buone le sensazioni anche per Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario.

Approfondiamo ora il tutto con le previsioni astrali segno per segno.

Influssi benefici nell'oroscopo di lunedì

Ariete: la Luna benefica dalla casa astrologica undicesima, fa guardare lontano e posare lo sguardo su mete inesplorate.

Un maggiore desiderio di indipendenza stimola a fare di più sia in amore che in campo lavorativo, vincendo così la quadratura degli astri in Capricorno che cercano di sminuire l'energia.

Toro: in coppia i gesti saranno più eloquenti delle parole, mentre i single potranno contare sull'influsso benefico di Saturno per avviare un cambiamento positivo per l'amore. Buoni gli sguardi che colpiscono dritto al cuore una persona che vi ha rapito il cuore. Soddisfacente il lavoro.

Gemelli: l'influenza del satellite notturno dall'Acquario è portentoso e vi sentirete più leggeri, vivendo l'amore in modo più sbarazzino.

Venere vi sorride e non avrete nulla da temere. Dovrete solo investire maggiore energia in campo lavorativo, per raggiungere i risultati ambiti.

Cancro: cercate di non chiudervi in voi stessi seguendo una scia un po' confusa di Mercurio in opposizione. Anche gli altri pianeti remano contro, ma avrete dalla vostra parte Marte che regala una sferzata energica utile per progredire. In campo lavorativo, cercate di contenere un'ambizione troppo impaziente di essere premiata.

Leone: l'opposizione di Luna e Venere causa alcune turbolenze amorose e scombussola un'armonia affettiva o familiare costruita con sacrificio. In amore, potrebbero sorgere delle incomprensioni che potrete arginare attingendo a un dialogo chiarificatore. Buono il lavoro svolto con energia.

Vergine: Urano, rivoluzionario nell'attuare un cambiamento benefico e imprevedibile per l'amore, facilita i nuovi incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di serio.

In ambito professionale sarete soddisfatti del lavoro svolto e le fatiche saranno premiate.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: spigliati e molto indipendenti, vivrete l'amore attingendo a una voglia di libertà che fa approfondire i propri spazi in modo molto autonomo. Venere elargisce benessere e la vicinanza di Giove rende fortunate tutte le azioni che attuerete.

Scorpione: la quadratura di Marte e Luna potrebbe causare malumore e sprigionare un'irritabilità che si fa sentire in campo affettivo. Attenzione quindi a non scattare per un nonnulla poiché potrebbero salire a galla tensioni celate da tempo. Buono il lavoro.

Sagittario: Mercurio passa nel domicilio prossimo al vostro ma vi ha insegnato ad aprirvi a un colloquio più profondo con la persona amata, promettente per consolidare le storie in modo stabile.

Fatene tesoro e siate più comunicativi anche in campo professionale.

Capricorno: splendidi i pianeti presenti nel segno a cui si è aggiunto anche Mercurio. In questo modo potrete essere più riflessivi e pazienti, fiutando il momento giusto per passare all'azione in campo amoroso e con successo. Il lavoro sarà favorito da Giove e Saturno nel segno.

Acquario: simpatici e un po' fuori dagli schemi, amerete tenendo conto di un atteggiamento molto sbarazzino consigliato da Luna nel segno. Insieme a Venere, sarete sempre in movimento e concretizzerete anche la sfera lavorativa in maniera molto fortunata.

Pesci: ampliate gli orizzonti mentali a 360°. Solo così potrete avere un quadro completo dell'amore e chissà che non possiate valutare una situazione, analizzandola da una prospettiva diversa. Buono il lavoro creativo dove l'influsso di Nettuno sarà decisivo per ottenere splendidi risultati.