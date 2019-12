L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale dal 30 dicembre al 5 gennaio sottolinea i transiti planetari riguardanti l'amore, elargendo dei consigli utili per afferrare al volo alcune novità garantite da Mercurio in Capricorno.

Le previsioni astrologiche segno per segno punteranno un riflettore sulla sensibilità, la fortuna e uno spirito d'iniziativa nuovo, che coinvolgerà anche il Toro, l'Acquario e i Pesci.

Influenze lunari nell'oroscopo settimanale dell'amore

Ariete: le novità arriveranno copiose grazie a un influsso lunare che garantirà successo in amore.

Un bisogno di vivere le nuove storie in modo libero potrebbe fare assumere un atteggiamento distaccato nei confronti delle sensazioni e tenderete a celare le emozioni, cercando di esprimere gli affetti a modo vostro.

Toro: piuttosto eccitati dalle feste e dall'opposizione di Urano con Marte, soprattutto nella giornata di lunedì potreste essere molto contraddittori nei confronti dell'amore. Attenzione quindi a incanalare l'energia dirompente degli astri, ampliando gli spazi d'azione in modo più coerente.

Gemelli: l'inizio settimana garantirà armonia nel modo di amare e potrete approcciarvi alle opportunità sentimentali con maggiore equilibrio. Lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo e oltre a Luna e Venere, potrete contare anche sull'influenza di Urano che esorterà a passare all'azione.

Cancro: Mercurio sarà nel domicilio astrologico opposto e sprigionerà alcune sensazioni caotiche. Questo sovraffollamento di pensieri sarà benefico solo se riuscirete a canalizzarli nel verso giusto, affiancando le giuste azioni in grado di garantire il successo amoroso.

Leone: lunedì Luna e Venere remeranno contro e potrebbero rendervi piuttosto pigri in amore. Un atteggiamento altalenante, che passerà da una gioia innata a una tristezza profonda, non faciliterà il progredire delle nuove storie. In compenso nel weekend, l'astro d'argento mitigherà il tutto in modo più armonico.

Vergine: Mercurio, Urano, Giove, Plutone e Saturno saranno dalla vostra ed esorteranno a vivere le nuove storie con maggiore apertura mentale e coraggio. L'astro mercuriano, lunedì e per tutto il resto della settimana, prometterà sorprese indimenticabili.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la presenza di Luna e Venere in Acquario sarà fortunata per voi e vi lambirà come in un abbraccio, sigillando l'amore e spingendo a vivere le sensazioni in modo più entusiasmante. Mercurio in quadratura potrebbe rendervi impazienti di avere tutto e subito, ma dovrete ricordare che l'amore ha i suoi tempi.

Scorpione: Marte, Venere e Luna in quadratura nella giornata di lunedì, non faciliteranno l'amore poiché potreste approcciarvi alle nuove storie in modo molto impulsivo e nervoso. Tenderete poi a non prendere tutto sul serio, adoperando atteggiamenti fanciulleschi che non saranno apprezzati da chi vi sta accanto.

Sensualità e fascino non vi abbandoneranno mai per tutta la settimana.

Sagittario: buone le influenze lunari e venusiane che regaleranno amore e un modo di vivere le opportunità sentimentali più libero, ottimista e audace. Attenzione solo a una metà settimana animata da alcuni pianeti che cercheranno di confondere un po' le idee.

Capricorno: sono previste splendide novità sentimentali con Mercurio nel segno già da lunedì. L'amore diventerà riflessivo e più guardingo. Un modo di fare più paziente e mirato, garantirà la realizzazione amorosa in perfetta sinergia con gli astri presenti nel segno.

Acquario: una splendida Luna nel segno a inizio settimana prometterà meravigliose sensazioni, in sinergia con Venere. L'amore prenderà il volo e affronterete il tutto con una nuova audacia, libera da paure e incertezze. Attenzione solo al fine settimana un po' nervoso per i sentimenti.

Pesci: un atteggiamento pionieristico sarà regalato dalla vicinanza lunare che dall'Acquario, aprirà gli orizzonti amorosi a nuove opportunità sentimentali. Lasciatevi alle spalle le sensazioni passate, qualcosa di meraviglioso sta per accadere e un'intuizione quasi telepatica farà afferrare al volo le situazioni.