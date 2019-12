L’Oroscopo di martedì 31 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. L’ultimo dell’anno sarà influenzato dalla Luna in Pesci. La serata sarà speciale per un po’ tutti, in particolar modo per Cancro e Bilancia. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: l’attesa è finita, finalmente potrete salutare quest’annata che è stata abbastanza negativa sotto certi aspetti. Dovrete rivedere alcune cose. Aspettatevi di tutto, un imprevisto dell’ultimo momento oppure una rottura fastidiosa.

Cercate di non essere scontrosi verso gli altri anche se non tollererete alcune domande riguardanti la vostra vita personale. Self Control.

Toro: sarete in agitazione per la serata, non vedrete l’ora di stappare lo spumante e brindare in compagnia. Sarà una giornata profumata d’amore, specialmente per coloro che stanno insieme da tanti anni. Trascorrete il Veglione di Capodanno senza fare troppe polemiche e godetevi la serata senza esagerare con gli alcolici.

Gemelli: questa sarà una giornata spettacolare, in serata sono previsti fuochi d’artificio sotto le lenzuola.

I single avranno delle buone occasioni per conoscere nuove persone. Rilassatevi senza pensare ai soliti problemi. Occhio a non esagerare con i brindisi altrimenti dovrete fare i conti con un terribile post-sbornia.

Cancro: trascorrerete una serata interessante e piacevole. Siete un segno empatico e pieno di buon senso. Il 2019 vi ha portato anche cose belle, come ad esempio l’amore. Coloro che sono soli, presto avranno modo di poter vivere la vita che sognano da sempre, accanto ad una persona speciale. Godetevi la festa e scrollatevi l’ansia di dosso.

Leone: la mattinata di alcuni nativi incomincerà con qualche ritardo a causa delle ore piccole del giorno precedente. Chi è in vacanza si sta lasciando andare all’ozio assoluto. Comunque sia sarete impegnati a festeggiare in serata, per questo dovrete darvi da fare.

Il conto alla rovescia regalerà delle emozioni in più e forse qualche dolce sorpresa d’amore.

Vergine: avrete un importante 2020, tuttavia cercate di moderarvi in serata poiché non saranno da escludersi delle gaffe. Si preannuncia un martedì scoppiettante. Qualcuno avrà modo di dare il benvenuto all’anno nuovo in compagnia di persone speciali. Per questo 31 dicembre la negatività dovrà essere lasciata in pausa.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarà una fine dell’anno scintillante. Vi verrà in mente tutte le note positive di questo 2019 e vi lascerete travolgere dall’emozione. Coloro che hanno la fortuna di festeggiare con la persona amata trascorreranno delle ore intensamente speciali. Chi invece è solo o per un motivo o un altro si ritroverà a festeggiare lontano dai propri affetti, si mostrerà molto nostalgico.

Presto le cose potranno cambiare, ma dipenderà tutto da voi.

Scorpione: in arrivo un martedì entusiasmante e pieno di aspettative per quasi tutti i nativi. I più giovani si ritroveranno a festeggiare senza freni ma sarà importante cercare di non esagerare. Occhio alle tensioni familiari, tra qualche giorno dovrete riprendere in mano determinate questioni spinose.

Sagittario: la mattinata di molti nativi non inizierà nel migliore dei modi ma nel tardo pomeriggio troverete un po’ di calma e serenità. Avrete modo di gustarvi la serata e vi sembrerà tutto bellissimo. Salute in calo, non prendete troppo freddo ed evitate le abbuffate.

Capricorno: secondo l'oroscopo giornaliero vi sentirete un po’ confusi e nostalgici. Questo 2019 vi ha regalato delle emozioni anche se ci sono state delle rotture e colpi di sfortuna. Sarete molto affascinanti e i cuori solitari faranno colpo in serata. Le coppie si lasceranno trasportare dalla passione.

Acquario: trascorrerete un martedì felice specialmente in serata quando avrete modo di brindare all’anno nuovo. Nonostante ciò, non vedrete l’ora che tutto finisca al più presto poiché siete stanchi di queste continue feste. Il 2020 porterà Saturno nel vostro segno, quindi preparatevi a vivere delle emozioni maggiori.

Pesci: in arrivo un martedì 31 dicembre positivo e ricco di aspettative. Il brindisi di fine serata sarà molto importante. I più giovani si divertiranno a ballare fino a notte inoltrata mentre le coppie si abbandoneranno alla passione. Attenzione ai tradimenti, non esagerate con gli alcolici.