L’Oroscopo del giorno 24 dicembre prevede alcune tensioni per i Gemelli, mentre il Cancro potrà fare incontri fortunati. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sentirete il bisogno di avere al vostro fianco una persona fidata. In questo periodo potreste essere parecchio giù di morale. Si prospettano per voi diversi impegni a cui dover adempiere, ma non dovrete farvi prendere dalla tensione.

Toro: Venere in aspetto dissonante potrebbe alimentare il vostro malumore.

Cercate di mantenere la calma ed evitare le polemiche che non portano a nulla di buono. Attenzione ad agire troppo impulsivamente in amore: la cosa potrebbe rivelarsi controproducente. Avrete voglia di cambiamenti. Approfittate delle festività per riflettere su ciò che veramente volete.

Gemelli: se in passato avete avuto qualche difficoltà in ambito familiare, nella giornata del 24 dicembre riuscirete a mettere una pietra sopra ad ogni questione e godervi con serenità le festività. Avrete la possibilità di chiarire determinate situazioni, ma sarà necessario che non rimandiate.

A livello lavorativo potreste prendere in considerazione nuove strade.

Cancro: avrete modo di fare alcuni incontri fortunati che vi aiuteranno a riscoprire nuovamente il piacere di stare in compagnia delle persone a voi care. In ambito sentimentale sarà un periodo abbastanza coinvolgente: potreste sentirvi più liberi di agire e di farvi avanti con la persona verso cui provate interesse.

Leone: avrete bisogno di ritrovare una certa serenità e tenderete ad allontanarvi dalle persone polemiche. Evitate di riallacciare i rapporti con ex o con persone che in passato vi hanno messo in difficoltà. Alcuni di voi potrebbero essere rimasti delusi da qualcuno che credevano essere diverso. Sul lavoro avrete maggiore desiderio di mettervi in gioco.

Vergine: in questa giornata del 24 dicembre potrete avere una maggiore affinità con i nati sotto il segno del Cancro o del Toro.

Riuscirete a riscoprire l'affetto dei familiari che veramente tengono a voi e vi aiuteranno a dimenticare le delusioni. In ambito professionale potreste non sentirvi motivati.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: potrete riuscire a fare chiarezza dentro di voi. Sentirete il bisogno di prendervi una pausa dal lavoro per ripartire al meglio durante il prossimo anno. Avrete modo di comprendere quali sono le persone intorno a voi che contano veramente.

Scorpione: grazie a Venere potrete vivere delle giornate molto intense in ambito sentimentale. Avrete bisogno del tempo per riflettere su una relazione che non vi convince del tutto. Vi sentirete parecchio condizionati dalle persone che avrete intorno, dunque non sarà il momento più adatto per prendere delle decisioni.

Sagittario: in questa giornata del 24 dicembre potrebbero esserci alcune difficoltà che riguardano l'ambito sentimentale della vostra vita.

Alcune vostre scelte potrebbero non essere state abbastanza comprese da chi vi sta intorno. La gelosia nei confronti del partner potrebbe non rendervi lucidi.

Capricorno: i nati sotto il vostro segno zodiacale potranno contare su una condizione astrologica positiva. Di certo non mancheranno i problemi, ma sembrerete avere la giusta grinta per riuscire a risolverli al meglio. Approfitterete dei giorni di festa per sentirvi più vicini alle persone care,

Acquario: nella vita sentimentale ci sono state parecchie difficoltà nell'ultimo periodo. La famiglia o il vostro partner potrebbero non aver compreso alcune vostre determinate scelte in ambito lavorativo.

Sarà necessario avere un confronto per arrivare ad un chiarimento.

Pesci: in questa giornata del 24 dicembre potrete contare sull'affetto dei vostri familiari. Gli astri saranno dalla vostra parte e riuscirete a ritrovare la serenità al fianco delle persone che amate.