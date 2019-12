L'Oroscopo di mercoledì 18 dicembre prevede cambiamenti per Cancro, mentre la Bilancia dovrà essere prudente. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Ariete: rispetto alle settimane precedenti adesso siete maggiormente ottimisti. In ambito sentimentale ci sarà un buon recupero, ma bisognerà impegnarsi per rendere un po' più frizzante la relazione. Sul lavoro avrete nuovi incarichi che vi permetteranno di ottenere ottimi risultati.

Toro: il vostro segno zodiacale è uno tra i più favoriti in questo periodo.

Rispetto al passato adesso siete meno tolleranti. Il vostro atteggiamento sarà nettamente diverso. Vi preparerete a trascorrere le festività in maniera abbastanza serena.

Gemelli: in ambito sentimentale potreste sentirvi indecisi in questa giornata del 18 dicembre. Alcuni di voi potrebbero arrivare a fare delle scelte azzardate. Chi è single avrà anche l'opportunità di fare nuovi incontri. Attenzione a prendere delle decisioni troppo frettolose.

Cancro: questo è per voi un periodo molto particolare.

Avete bisogno di qualcuno che vi stia vicino e sappia trasmettervi tutto il suo affetto. Sia sul lavoro che in famiglia siete alla ricerca di persone che vi donino serenità. Sarà necessario apportare dei cambiamenti alla vostra vita, soprattutto lavorativa.

Leone: nonostante Luna dissonante sul vostro segno, potrete comunque contare su una buona dose di fortuna. Attenzione a non commettere l'errore di dare tutto per scontato. Potreste andare incontro a dei piccoli malanni stagionali.

Vergine: grazie a Luna favorevole, in questa giornata del 18 dicembre potrete fare affidamento su delle buone intuizioni.

