L'Oroscopo di domani martedì 31 dicembre 2019 è pronto a rivelare quale sarà la tendenza, positiva o negativa che sia, relativa all'ultimo giorno dell'anno. Focus dunque sui comparti relativi all'amore e all'andamento della quotidianità in generale, in questo contesto esclusivamente riservati agli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi o no di sapere chi tra questi ultimi risulteranno essere i segni più fortunati del giorno 31 dicembre? Fra gli appartenenti ai sei sotto analisi in questo frangente, ad essere additati come "super-fortunati" del giorno saranno senz'altro Gemelli e Leone, ambedue valutati in giornata da cinque stelle.

A poca distanza dai primi in scaletta figurano altri tre segni, senza meno indicati in periodo positivo, in questo contesto pertanto valutati con le quattro stelle relative alla normale routine: Toro, Cancro e Vergine. Poco da sognare invece avranno gli amici nativi in Ariete, purtroppo classificati nelle previsioni zodiacali del 31 dicembre con il segno di spunta indicante i periodi negativi.

Andiamo a dettagliare meglio la situazione, segno per segno subito dopo aver dato spazio all'attesissima scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 31 dicembre 2019

La nuova nuova classifica stelline interessante il giorno 31 dicembre 2019, è pronta a dire la sua in merito a come sarà la giornata del prossimo martedì. Tra i sei segni sotto analisi in questa sede, in evidenza come già anticipato troviamo Gemelli e Leone: entrambi i simboli astrali sono stati valutati a cinque stelle e potranno senz'altro contare sul prezioso supporto dell'Astrologia, di fatto l'unica in grado di valutare i singoli segni. bene, allora vediamo di mettere bene in chiaro tutti gli altri segni rimanenti andando direttamente alla scaletta quotidiana. Il resoconto astrale concentrato, come sempre espresso dalle stelline segno per segno.

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Ariete.

Oroscopo martedì 31 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★.

A scanso di equivoci vi diciamo subito che questo ultimo giorno di dicembre per voi Ariete non sarà proprio come ve lo sareste aspettato. Infatti, giusto per non dire che è stato classificato come pessimo, vi diciamo che avrete a che fare con una giornata in cui sarete costretti a stare davvero in campana. Purtroppo per molti nativi a portare ansia saranno alcune gravose situazioni trascinate da un po' di tempo a questa parte. In primis tale quadro prenderà piede inasprendo inizialmente i rapporti a carattere affettivo/sentimentale per poi passare anche al resto dei comparti. In questo caso siate fermi di carattere, vigili su tutto senza mai risultare superficiali o troppo permissivi: vedrete che alla fine supererete alla grande il periodo! Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, alcune persone potrebbero rendervi irascibili e in alcuni casi addirittura pessimisti: dai, non è da voi cari Ariete.

L'irritabilità e la vena polemica se mal controllate potrebbero portare conflitti e discussioni anche tra le pareti domestiche. Quindi se tenete al partner e ai rapporti affettivi in generale, fate chiarezza su ciò che non va; questo vi aiuterà a superare eventuali momenti critici soprattutto nella vita di coppia. Single, vi sentirete nervosi e stanchi e non avrete voglia di uscire per incontrare i vostri abituali amici: cosa vi succede? Su con a vita! Dai, mettetevi comodi e riposatevi, domani è un'altro giorno e vi sentirete sicuramente meglio. Intanto mettete in conto una forma fisica non proprio perfetta, quindi sarebbe ora declinare impegni non necessari, giusto per non affaticarvi ancora di più la testa.

Passerà.

Toro: ★★★★. Una giornata di routine in generale, un po' a rilento nella parte riguardante le pubbliche relazioni. Dunque, nei riguardi delle persone del vostro ambito (amici, familiari etc.) calma e pronti a pensare prima di agire: potrebbero verificarsi delle spiacevoli circostanze in grado di rendere meno scontati (ma anche più problematici) eventuali confronti o punti di vista. Non è da escludere un persistente malcontento da e verso il partner, sappiatelo. In amore, comunque, malgrado tutto il vostro cielo sarà abbastanza luminoso, quindi in grado di ridare verve al vostro rapporto di coppia: ritroverete sicuramente la serenità che sembrava perduta e avrete a supporto la miglior disposizione d’animo possibile.

In alcuni momenti, soprattutto a metà fine serata, in molti vi ritroverete ad essere particolarmente euforici e pronti alla gioia più sfrenata (effetto cenone di fine anno?). Single, sul fronte amoroso sarà il momento ideale per capire che cosa desiderate davvero dalla vita. Avrete senz'altro buone occasioni, giuste quanto basta per dare una svolta alla propria situazione sentimentale: tenetevi pronti a cambiare (eventualmente) quello che non attualmente non va... Nel periodo intanto, le stelle proporranno situazioni nuove da afferrare senza nessuna esitazione. Forse saranno più allettanti in apparenza che in sostanza, ma come dice il proverbio "tentar non nuoce": in bocca al lupo!

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero promettente, giudicato dagli astri come certamente fantastico su più fronti. In questa parte della settimana dedicata ai festeggiamenti di fine/inizio anno, sarà soprattutto i comparto relativo all'amore a trarne i maggiori vantaggi. In molti casi diciamo pure che potrebbe essere sicuramente una giornata indimenticabile, sicuramente in piacevole compagnia di coloro che più amate al mondo. Chi è in coppia ritroverà la felicità dei tempi migliori e gioirà di ogni singolo momento trascorso in armonia con la persona amata. Per questo 31 dicembre siate seducenti e affabili per quanto possibile, magari cercando di rimettere in auge vecchie ma mai tramontate abitudini romantiche: qualsiasi desiderio esprimetelo con un dolce sguardo, volendo con una rosa rossa e poi il tutto avvolgetelo in un bacio d'amore sincero e appassionato.

Single, in amore avrete una sorpresa dopo l'altra. Simpatici e affascinanti, farete sicuramente una splendida conquista. Brillerete di luce propria in molte occasioni, quindi lasciatevi corteggiare o corteggiate pure a ruota libera: potreste trovare la persona adatta a voi proprio l'ultimo giorno dell'anno, il che non è poco! In molti intanto potrete sfruttare quel vostro fascino per ottenere quelle soddisfazioni personali che solo voi potete sapere... Sarete apprezzati per la vostra simpatia e socievolezza: lasciatevi andare.

Astrologia del giorno 31 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★.

Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Quindi si pronostica a voi Cancro un martedì 31 dicembre valutato dall'Astrologia del momento con le quattro stelline indicative la normale routine. Diciamo pure che tale condizione non intaccherà molto il lato sentimentale, e questo è già un buona cosa soprattutto in vista della serata finale con il brindisi di fine anno in primo piano. Le previsioni di martedì indicano pertanto anche in amore abbastanza elasticità nelle svariate situazioni in cui potreste venire a trovarvi. La scelta: decidere di trascorrere la prima parte della giornata all'insegna del riposo, perché la seconda parte si preannuncia molto intensa, oppure vivere a pieno ritmo la gioia della festa con le persone care e gioire insieme a loro dall'inizio alla fine.

Single, giornata piacevole per i nati del segno con l'amore in prima lista: la passione potrebbe essere protagonista indiscusso dei vostri momenti migliori. Infatti in molti sarete romantici e portati a mostrare i vostri veri sentimenti a chi sapete. Potrete, se vorrete, anche allargare il giro di conoscenze e magari organizzarvi per rendere più vivace la vita sociale con qualche nuovo incontro. In generale pertanto, il momento potrebbe essere molto incoraggiante per realizzare qualche sfizio mai tentato fin'ora oppure anche per rivedere quelle situazioni che necessitano di un intervento da parte vostra.

Leone: ★★★★★. Il prossimo martedì sarà più che ottimo per la maggior parte di voi Leone: convinti? Ebbene, se non lo foste, siamo qui per cercare di convincervi sulla bontà del giorno in oggetto. Fare delle scelte adeguate potrebbe cambiare in meglio la vostra vita affettiva. Il periodo sarà positivo e forse ci saranno progetti in vista da realizzare al più presto, comunque non adesso ma per l'anno nuovo. In amore, in tanti saprete essere in perfetta sintonia con la persona amata: magari state anche già facendo un pensierino sulla prossima vacanza, giusto? Diciamo che se siete in coppia è ancora presto per parlare di vacanze; intanto gustatevi un fine anno e un Capodanno diverso dal solito, al resto penserete strada facendo.

Intanto, organizzate al meglio il cenone e fate che sia uno tra i più divertenti e simpatici mai fatti: questo fine 2019 dovrete dire addio alle difficoltà e dare il buongiorno alla fortuna... Single, una fervida fantasia tingerà di colori variopinti la giornata. Lasciatevi pure andare ai sogni e a qualche piccolo desiderio nascosto nel profondo del vostro cuore, ok? Sappiate che in ogni caso riuscirete a perdere il senso della realtà, vivendo momenti piacevolissimi con chi vi è più caro. Iniziate pure ad potrete inserire "il pilota automatico", perché sicuramente tutto andrà bene e le cose programmate vi riempiranno di tante soddisfazioni portando la felicità alle stelle!

Vergine: ★★★★. Una giornata al limite della media positività si profila per voi Vergine. All'orizzonte si staglia un periodo tranquillo, immerso nella totale normalità: vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti di situazioni già in parte vissute e forse potrebbe essere il momento ideale per esprimere il vostro punto di vista su certi argomenti. Cercate di mantenere i rapporti su base solide, in modo da affrontare la quotidianità con prontezza e preparazione. L'oroscopo di domani 31 dicembre consiglia in amore di essere coerenti con idee e scelte pensate ma non ancora messe in gioco. La positiva specularità di Venere in Acquario nel frattempo renderà il vostro rapporto frizzante e vi permetterà di scacciare eventuali malinconie.

In molti trascorrete momenti dolci ed alcuni estremamente emozionanti, ovviamente con la persona amata. Single, la giornata vi regalerà sicuramente un solido equilibrio emotivo e nel vostro cuore aleggerà un piacevole senso di pace. L’atmosfera sarà quindi serena e potrete dedicarvi alle persone care oppure a quelle alle quali vorreste "rubare" per sempre il cuore. Trascorrerete con quest'ultimi momenti emozionanti e le soddisfazioni che riavrete in cambio faranno rifiorire l’autostima che forse avevate un po' perso.

