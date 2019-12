L'Oroscopo del giorno 31 dicembre 2019 è pronto a dare ufficialmente il via ai festeggiamenti di fine anno: ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati di martedì 31 dicembre? Diciamo subito che, come annunciato nel titolo, ad essere sottoposti a valutazione saranno in esclusiva i simboli astrali relativi alla seconda tranche zodiacale. In questo contesto dunque, attenzione tutta rivolta ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario Capricorno, Acquario e Pesci. In attesa di dare qualche risposta in merito a quanto appena detto, ci teniamo a segnalare che sia la fine del 2019 che il primo giorno dell'anno 2020 saranno entrambi sotto i buoni effetti della Luna in Pesci: in ambito astrologico un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente rischio.

Bene, iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito all'Astrologia quotidiana evidenziando su tutti un solo segno: Bilancia. Il preciso simbolo di Aria potrà contare nel periodo sulla preziosa congiunzione tra Luna e Nettuno, astri situati ambedue speculari positivi rispetto al suddetto segno. Inoltre il frangente si presume possa portare tanta fortuna ad altrettanti due segni, davvero in periodo super-positivo: Sagittario e Pesci, considerati in splendida giornata in primis riguardo gli affetti familiari e nei sentimenti in generale.

Invece di ben altra natura si presentano gli attuali pronostici per gli amici nativi in Scorpione e in Acquario. Secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di martedì 31 dicembre, a portare abbastanza tensione a coloro nativi in Scorpione sarà una giornata prevista "sottotono". Invece a coloro dell'Acquario arriveranno turbolenze astrali negative responsabili del periodo classificato nel contesto con la spunta del "ko".

Classifica stelline 31 dicembre 2019

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo fine anno? Come sempre il responso astrale quotidiano è possibile trovarlo solamente interagendo all'interno delle nostre pagine virtuali inerenti ovviamente l'oroscopo giornaliero. In questo caso a dare le giuste risposte (si spera) sarà come da copione la classifica stelline del momento, in questo caso interessante l'ultimo dell'anno.

Come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia del periodo andrà a massimo beneficio dei nativi in Bilancia: il predetto simbolo astrale avrà a disposizione splendide effemeridi pronte a portare positività sia in campo sentimentale che nella quotidianità in generale. A questo punto, senza tergiversare più di tanto, iniziamo ad approfondire il discorso visionando la scaletta in modo complessivo, pronta "da gustare" d'un fiato qui di seguito:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Oroscopo 31 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’. Questa parte della settimana coincidente con l'ultimo giorno dell'anno 2019, per tanti di voi Bilancia, si prevede davvero "spumeggiante", ideale per essere vissuta in grande stile.

Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna in Pesci, splendidamente in congiunzione al Pianeta Nettuno e sicuramente in grado di apportare sensibili miglioramenti in molte situazioni a carattere affettivo/sentimentale. In amore dunque, vi sentirete insolitamente dolci e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata fino quasi a prevenirne i desideri. Godetevi questo momento positivo, perché certamente farà molto bene ad entrambi. Single, le previsioni del giorno indicano che qualcosa sicuramente potrebbe stravolgere (in positivo) quest'ultima giornata di fine anno. Tranquilli, si tratterà solamente di cose belle e significative, perciò non preoccupatevi più di tanto, ok?

Diciamo che a più di qualcuno di voi Bilancia arriveranno delle novità piacevoli, sicuramente inaspettate, interessanti la sfera sentimentale, familiare o riguardo una bella amicizia.

Scorpione: ★★★. Questa parte della settimana per tanti di voi nativi nel segno dello Scorpione partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira, ok? Ovviamente, visto il periodo "no", il consiglio è quello di usare massima cautela e tanta pazienza.

In amore intanto, non date per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino ma cercate di essere quanto più affettuosi e presenti possibile. Questo fine anno il vostro interesse dovrà essere quello di aprirsi un po' di più e magari iniziare nuovamente a comunicare con la persona amata. Soprattutto, se volete che il rapporto sia appagante per entrambi, non mostratevi mai arrabbiati senza motivo, anche perché tale stato non farà bene a nessuno dei due... Single, in molti vi sentirete senz'altro più affascinanti e questo potrebbe fare da calamita ad eventuali pretendenti proprio in questo imminente fine anno.

Molti cercheranno di conquistare a tutti i costi la vostra attenzione ma voi, purtroppo, non sarete entusiasti dei personaggi che man mano vi si prostreranno ai piedi: fate benissimo ad essere così esigenti; non si scherza sui sentimenti!

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico a tutto tondo con il prossimo martedì 31 dicembre. Nel frangente, visto l'atmosfera altamente festiva, in molti riuscirete perfino a "decifrare" certe sfumature del vostro carattere che, sino ad ora, vi erano sfuggite. Con il favore della buona Astrologia invece riuscirete ad impostare le basi per dei progetti molto importanti da mettere in campo il prossimo anno.

In amore, si consiglia di darsi da fare se eventualmente dovessero esserci ancora situazioni in attesa di essere definitivamente archiviate. La "musa dei poeti" senz'altro garantirà una buona giornata da trascorrere con la persona amata, con i familiari oppure solo con chi vi piace: a voi la scelta. In coppia saranno molto propizi eventuali progetti per il futuro e, chi lo desiderasse, potrà senz'altro realizzare un sogno a cui tiene molto. Single, grazie alla Luna nel segno dei Pesci, come già anticipato in congiunzione con Nettuno, potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento o un invito abbastanza intrigante.

Una persona che non avreste mai pensato di incontrare e verso la quale non provate alcun interesse potrebbe scombussolare piacevolmente la vostra vita sentimentale. Se così fosse, divertitevi, magari per voi potrebbe essere un fine 2019 davvero da ricordare: in bocca al lupo!

Astrologia del giorno 31 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Partirà benissimo questo San Silvestro, sotto molti punti di vista. In primis però due fattori: a tenervi in ansia sarà la passione per una persona e la volontà di guadagnare un po' più di denaro. Vi attende soprattutto una girandola di emozioni impastati in altrettanti mille desideri, il tutto condito con un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza, questi momenti non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite.

Parlando d'amore invece, le predizioni di martedì indicano senza alcun dubbio che in molti vi sentirete felici ed appagati dell'attuale vita sentimentale. La vita di coppia quasi sicuramente sarà allietata da una giornata molto promettente, in molti casi all'insegna di una rinnovata intesa: riuscirete a mantenerla a lungo? Tutto nelle vostre mani: auguri! Single, sappiate che eventuali incontri con gente nuova, portati avanti in questo ultimo periodo del 2019, aiuteranno senz'altro a tenere in forma il vostro rinomato sex-appeal. Se poi queste interazioni a livello umano dovessero toccare la sfera passionale, allora anche il tono fisico ne gioverà: a buon intenditor, poche parole...

Per quanto concerne voialtri nativi, decisamente troppo pigri, diciamo solo questo: troppa solitudine fa male! Meditate.

Acquario: ★★. In arrivo un impegnativo 31 dicembre, sicuramente indisponente per quanto concerne alcune "alleanze astrali" di vostra competenza. Diciamo pure che il periodo sarà sotto l'egida del poco rassicurante periodo da due stelle, dunque momento valutato con il "ko": cosa fare allora? Calma, la giornata di San Silvestro anche se si prevede buia ed in parte tempestosa, non è detto che sarà impossibile da gestire, ok? Intanto iniziate con lo stare fermi e immobili, così, tanto per evitare di sbagliare: questo per voi sarà già un ottimo inizio e alla lunga potrebbe trasformarsi in una mezza vittoria.

In campo sentimentale altresì, evitate attacchi e discussioni perché non portano a niente, anzi spesso peggiorano le situazioni già con eventuali problematiche in corso. In coppia, ovviamente parlando in generale, il consiglio è quello di non farsi prendere dall'ansia: perché una chiamata improvvisa o un contrattempo non previsto vi devono alterare? Dai, non scombussolate il vostro stato d'animo per quisquilie spesso inutili: quasi sempre quest'ultime lasciano il tempo che trovano, quindi perché arrabbiarsi? Single, un eccessivo senso critico potrebbe ostacolarvi nei rapporti privati e sociali, come anche l'eccessiva diffidenza e/o permalosità non aiuteranno sicuramente su questi fronti.

In questo finale d'anno svagatevi, rilassatevi insieme ai vostri amici e non pensate troppo, con l'arrivo del nuovo anno vedrete tutto sicuramente più chiaro.

Pesci: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero molto fortunato per la maggioranza di voi Pesci: non ci credete? Allora, senz'altro vi confermiamo che quasi tutto il periodo risulterà vincente in molte situazioni, a tutto tondo con questo finale di 2019 e l'avvio del nuovo anno. Sicuramente tanti di voi nativi sarete di ottimo umore, riuscendo anche a mediare qualche momento di tensione in ambito familiare. In generale il pronostico astrale vi vede indubbiamente molto favoriti in campo sentimentale, visto la presenza della Luna in Pesci e, nel contempo, in meravigliosa congiunzione al vostro buon Nettuno.

Cosa volete di più dalla vita? Con questo quadro molto positivo, l'oroscopo del giorno 31 dicembre invoglia a dare spazio alle cose relative all'amore, con anche famiglia e amici in bella evidenza. Stare insieme al partner di sempre poi, significherà per molti nativi trascorrere una serata romantica, davvero speciale: buon divertimento! Se single invece, la Luna nel segno suonerà una splendida melodia per le vostre orecchie, la fantasia galopperà sfrenata regalando sogni, piaceri maliziosi e desideri senz'altro molto intriganti. In molti sarete giustamente invogliati a tradurre ogni voglia in realtà: fatelo!