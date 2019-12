L'Oroscopo 2020 per l'Acquario è pronto ad approfondire i transiti planetari annuali, a caccia di novità strepitose per questo simbolo zodiacale libero e molto intraprendente.

Saranno benefiche quindi le sensazioni amorose e quelle professionali, anche se a inizio anno risentiranno di una fase altalenante dove gli Acquario dovranno faticare un po' per concretizzare i progetti. Buoni gli influssi saturniani in marzo fino a luglio, che daranno il via a un periodo florido anche per l'amore. Di seguito le previsioni astrologiche dettagliate.

Astri e oroscopo 2020 per il lavoro dell'Acquario

Il 2020 per i nati sotto il segno dell'Acquario sarà ricco di sorprese. Se l'inizio anno sarà ancora un po' teso per la sfera lavorativa, il transito di alcuni pianeti positivi nel segno allontanerà le incertezze in maniera decisiva. Ci saranno soprattutto nella prima fase dell'anno dei periodi non tanto brillanti, ma basterà che avrete tanta fiducia per cogliere al volo le buone opportunità che la vita vi offrirà. Il transito di Saturno in Acquario tra marzo e luglio in sinergia con Giove che passerà anch’esso in Acquario, saranno sicuramente passaggi astrali importanti per il vostro segno e precederanno una fase molto interessante della vostra vita.

Dunque all'inizio anno, alcune fasi altalenanti potrebbero mettervi alla prova e dovrete avere tanta pazienza per afferrare al volo le occasioni migliori, captando quelle più produttive per il lavoro. Potrete così prendervi una grande rivincita nel settore professionale. Il 2020 sarà ricco di sorprese e soprattutto di cambiamenti sia positivi che negativi per voi Acquario. Potrete cambiare un lavoro che non vi piace, armandovi di pazienza e perseveranza o trovarne uno che vi soddisferà in pieno. Niente sarà impossibile per questo segno così intraprendente, ma ogni cosa avrà i suoi tempi per essere realizzata e non dovrete avere fretta. Questo anno sarà molto positivo ma anche estremamente impegnativo. Nulla sarà lasciato al caso e tutto dovrà essere pianificato con calma e intelligenza. Sarà proprio il transito di Saturno a dettare legge nel 2020.

I primi mesi Saturno sarà in fase altalenante, mentre da dicembre si trasferirà stabilmente e darà il via a grandi presupposti, gettando le basi per intriganti novità attuabili anche nel 2021. L'astro saturniano infatti darà la forza per combattere con fermezza per la realizzazione dei propri desideri, facendovi acquistare maturità e concretezza.

Previsioni astrologiche sull'amore dell'Acquario

L'amore sorriderà a voi dell'Acquario e anche per il nuovo anno Venere sarà dalla vostra parte per farvi concretizzare i sogni sentimentali in maniera audace. Ardore ed energia saranno regalati anche da Marte nel segno.

Voi single potrete trovare l'anima gemella, anche se rinuncerete a cercarla. Proprio quando potreste sentirvi sfiduciati e privi d'amore, ecco che arriverà una grande sorpresa a illuminare la sfera affettiva.

L'amore infatti potrà arrivare all'improvviso e quando meno ve l'aspetterete.

Voi che avrete già un partner invece, potrete essere spinti ad impegnarvi in un rapporto serio come la convivenza o il matrimonio. Con tanta pazienza riuscirete a costruire un rapporto duraturo basato sull'amore e la passione. Nello stesso tempo i rapporti logori verranno troncati proprio a causa di Saturno che esigerà concretezza e maturità.

Il transito di Urano in Toro vi regalerà un inizio anno scoppiettante. Ad aprile Venere transiterà in Gemelli e vi rimarrà fino ad inizio agosto, garantendo un modo di amare più riflessivo e distaccato, ma non certo meno affettuoso.

Insieme al transito di Marte da fine giugno, voi Acquario sarete estremamente affascinanti e potrete vivere una primavera e un'estate dominate dalla passione. Con Marte per quasi tutto l'anno benevolo a questo segno, le occasioni di certo non mancheranno. Da privilegiare i rapporti con Gemelli, Acquario, Cancro, Ariete, Leone. pare invece improbabile un punto d'incontro con la Vergine e con il Toro. Buona l'attrazione con la Bilancia e lo Scorpione, non invece con Capricorno e Pesci.