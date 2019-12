L'Oroscopo di domani mercoledì 4 dicembre 2019 riparte con tanti buoni consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi in questo contesto il prossimo mercoledì valutato in relazione ai simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati a metà settimana? Ebbene la giornata in esame vedrà senz'altro gongolare gli amici del Cancro, nel frangente super-valutati in amore e anche nel lavoro; di conseguenza meritatamente considerati al "top del giorno" in classifica.

A fare compagnia al predetto segno di Acqua al vertice della scaletta con le stelle quotidiane anche un altro simbolo astrale davvero super-fortunato: l'Ariete. Invece, previsto in difficoltà rispetto ai sei sotto analisi in questo contesto, secondo quanto emerso dalle previsioni zodiacali del 4 dicembre, coloro nativi della Vergine. Di seguito, il responso degli astri espresso dalle stelline di mercoledì e, subito dopo, il resoconto su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco.

Classifica stelline 4 dicembre

Un nuovo mercoledì è alle porte con all'orizzonte la presenza della Luna nel comparto dei Pesci, il Sole stabile in Sagittario e Giove, Venere, Saturno e Plutone in casa del Capricorno. Allora la domanda è: come saranno gli astri del giorno in relazione al nostro segno? La nuova classifica stelline interessante il giorno 4, appena "sfornata" vede un periodo molto positivo per gli amici Cancro e Ariete. Decisamente meno buono il giorno in esame, invece, per quelli della Vergine: il sensibile segno di Terra avrà Luna e Nettuno speculari negativi al 80%, quindi si prospetta a quest'ultimi un frangente valutato con il "ko". A questo punto cosa dovranno aspettarsi gli altri segni?

Andiamo a scoprirlo insieme dando completa visibilità all'intera scaletta:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Vergine.

Oroscopo mercoledì 4 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà certamente al "top" per molti di voi dell'Ariete. Per alcuni nativi, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati al tempo libero con hobby e svago in primo piano. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, sarà una perfetta giornata per organizzare qualcosa con il partner e vivere momenti di divertimento e relax.

L’intesa sarà quindi buona, allora approfittate del momento favorevole, anche perché avete bisogno di svagarvi e staccare la spina da problemi e problemini. Single, una compagnia insolita come un'amicizia speciale e autentica, si presenterà sicuramente nella vostra vita quotidiana. Per qualche Ariete esperto/a di cucina potrebbe essere questa in arrivo la serata ideale per sperimentare nuove ricette. Invitare a cena gli amici di sempre, per divertirsi e svagarsi sarà una scelta vincente. Nel lavoro l'astrologia sarà sicuramente molto positiva per il vostro segno, quindi a vostra completa disposizione per realizzare con pieno successo quello che più interessa.

Avrete così una notevole accortezza, grazie alla quale riuscirete a essere un passo avanti agli altri facendovi notare da chi conta.

Toro: ★★★★. Questo metà settimana per molti di voi del Toro sarà abbastanza facile da affrontare. Diciamo che partirà bene ma potrebbe finire con qualche punto interrogativo. In generale non abbiate fretta di concludere situazioni o programmi, anzi portate pazienza per qualche altro giorno, arriveranno tempi ancora migliori di questo. In amore, il cielo vivacizzerà la buona intesa ed il dialogo.

Perfetta sarà la comunicazione e tanta la bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni. Chiaritevi le idee ed una volta prefissati i giusti obiettivi, certamente riuscirete a realizzarli senza problemi con l'appoggio del partner. Single, sarà una buona giornata questa di mercoledì, soprattutto per l’ambito sentimentale. Diciamo che l’entusiasmo e la voglia di fare dei nati del segno aumenterà insieme al fascino: molti nativi faranno sicuramente strage di cuori! Nel lavoro, se vi sentirete insofferenti verso le solite situazioni cercate di modificare qualche particolare e create stimoli momentanei.

Le possibilità di successo ci saranno sicuramente in questa giornata, ma bisognerà scansare e disarmare i rivali. Una certa vena creativa riaffiorerà e vi farà ottenere felici risultati.

Gemelli: ★★★★. Periodo non al massimo delle potenzialità ma con frangenti abbastanza positivi. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline della normalità, diciamo che gran parte del giorno sotto analisi, se preso con una certa convinzione potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale. In amore, questo cielo parlerà sicuramente di grandi novità e rinnovamento e sarà perfetto per la sfera familiare.

I rapporti con la persona amata saranno più affettuosi e dimenticherete quasi tutti i problemi dei giorni passati. Single, potranno esserci incontri importanti o semplici avventure, ma tranquilli perché in entrambi i casi vi sentirete al centro dell'attenzione e questo vi gratificherà moltissimo. Sarete altresì perfettamente a conoscenza delle strategie migliori per avvicinare quella persona che vi interessa, quindi sfruttale e fatevi avanti. Nel lavoro, sarà questo il momento di iniziare a valutare nuovi progetti da portare avanti. Consiglio: non fatevi abbattere da qualche disguido e proseguite dritti per la vostra strada.

Le predizioni del giorno 4 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Il prossimo giorno in calendario potrebbe essere davvero perfetto per stare "al settimo cielo". Parlando in generale, quasi tutto filerà "liscio come l'olio" senza troppi problemi con cui misurarsi. Di certo, in tanti vi sentirete particolarmente vicini alla persona amata come anche ai vostri familiari: vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti. Le previsioni di mercoledì, in primis in campo sentimentale, indicano che gran parte delle stelle sono già predisposte per regalare tanto tempo da dedicare ai piaceri della vita, alla lettura, alle gite con i figli, ma soprattutto all'amore in ogni sua forma.

Venere vi renderà insolitamente romantici: sarà davvero piacevole essere fonte di tenerezza e felicità per la persona che si ama... Single, la Luna vi farà viaggiare sulla strada che porta all'amore e poi, di riflesso, condurrà dritti verso la passione! Tutto potrà succedere con un cielo così luminoso, magari potrebbe anche cambiare la vita a qualcuno del Cancro ancora solitario con un felice incontro a lieto fine. Nel lavoro i pianeti evidenziano un momento importante, sia per quanto riguarda il lavoro che gli affari. Diciamo che con il minimo sforzo sarà possibile realizzare progetti ambiziosi, dunque portare casa soddisfazioni e qualche confortevole "pacca sulla spalla".

Leone: ★★★★. Questa parte della settimana sarà allineata alla classica giornata di routine per molti di voi nativi sotto al regale simbolo del Leone. In generale, cercate di dare ascolto al vostro buon istinto: se sentirete il desiderio di defilarvi da un problema o da una situazione che crea ansia, non fatevi scrupoli nel dargli il giusto seguito, ok? In amore, le stelle annunciano una giornata discreta ma non esente da imprevisti. Nuove situazioni potrebbero favorire qualche piccola ma importante novità anche in coppia. Dedicatevi agli affetti ed al relax, sarà una buona occasione per trascorrere del tempo in più con la vostra metà.

Single, Venere e Marte vi proporranno una giornata molto movimentata per quanto concerne l'amore, ma lieta e divertente qualunque sia la vostra condizione. Pensate solo a godere la vita, senza porvi domande. Nel lavoro, la Luna discretamente amica porterà sicuramente una giornata fortunata a quanti di voi già hanno un'attività professionale autonoma. Molti godranno di buone opportunità: abilità e determinazione saranno le vostre migliori alleate come la fantasia e un'insolita socievolezza nei rapporti professionali.

Vergine: ★★. Come messo in evidenza nelle precedenti previsioni settimanali, ecco arrivato il vostro giorno peggiore.

Si profila dunque un mercoledì denso di difficoltà o problemi da risolvere: a parte il solito consiglio di stare fermi, alla larga da situazioni limite, ok? L'oroscopo di domani 4 dicembre in amore invita alla calma e alla buona riflessione. In molti dovete risolvere alcuni dubbi che vi riguardano, perciò cercate di farlo senza causare litigi con la persona amata. Disponetevi ad un confronto: un chiarimento con intenti sinceri potrebbe essere provvidenziale e magari in grado di rimettere in sesto molte coppie: errare è umano, pertanto chiedere "scusa" è un modo per evitare polemiche e quant'altro...

Single, sapete che i vostri sogni in questo momento non possono realizzarsi, per questo vi invitiamo a non diventare troppo pessimisti. Il problema che dovete affrontare sarà solamente temporaneo e, in qualche caso, l'intervento di un'amico/a aiuterà in modo considerevole a fare chiarezza. Nel lavoro, per chiudere, cercate di risolvere le situazioni poco chiare, altrimenti rischieranno di minacciare la vostra tranquillità. Perché rovinare tutto ciò per cui vi siete adoperati fin'ora?

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.