L'Oroscopo di domani, mercoledì 4 dicembre, è pronto a svelare che giornata aspettarsi. Con il primo quarto lunare nel Pesci molti segni, in particolar modo quelli d'acqua, possono beneficiare di influssi validi. In linea di massima si prospetta una giornata niente male ed efficace per trovare un lavoro o l'anima gemella. Chi è a dieta ha la possibilità di ottenere maggiori benefici, inoltre è il momento migliore per dedicarsi alle cure di mente e fisico. I nativi del Cancro e della Bilancia riscoprono l'amore. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 4 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 8° in classifica - Si presenta una giornata che fatica ad ingranare, soprattutto al mattino. C'è la tentazione di rinviare la sveglia, ma nel caso in cui ci dovessero essere degli impegni urgenti, è meglio cercare di essere puntuali. Procrastinare e fare tardi aumenta lo stress e l'insoddisfazione interiore. In famiglia c'è un po' di malanimo, forse nei giorni precedenti si è verificata un'incomprensione che va chiarita entro la fine di questa settimana.

Per quanto riguarda il denaro, è il giorno ideale per concludere affari, chiedere un aumento o investire.

Toro - 9° posto - Nella vita bisogna avere il coraggio di osare, ma prima di farlo è necessario fare tutte le verifiche del caso. Questa è la giornata giusta per tirare fuori un sogno nel cassetto che da tempo aspetta di vedere la luce. Ci sono tutti i presupposti per tentare la via del successo o per ottenere qualcosa in più. Questi buoni auspici valgono anche per i sentimenti. Dopo giornate di tensione, finalmente torna il sereno.

I single devono rivalutare i loro comportamenti.

Gemelli - 2° in classifica - C'è voglia di un cambiamento soprattutto a livello fisico. Questa è la giornata perfetta per chiunque voglia intraprendere una dieta volta a smaltire i chili presi negli ultimi giorni. Nel lavoro e nelle finanze risulta necessario tenere gli occhi bene aperti. In questa fase non si escludono transazioni economiche inaspettate o richiami. La cosa migliore da fare è ritagliare del tempo per se stessi e lasciarsi scivolare di dosso ogni negatività.

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 4 dicembre vede un buon cielo, soprattutto con l'ultimo quarto lunare in un segno d'acqua. L'amore si riaccende e non si escludono colpi di fulmine per chi è rimasto solo troppo a lungo. L'unica nota negativa è il lavoro che sembra essere in fase di stallo. Ultimamente si desiderano novità e maggiori entrate. In famiglia è meglio evitare fraintendimenti. Essendo un segno governato dalla Luna, è normale essere lunatici e magari dire cose a doppio senso. Tuttavia è necessario diminuire la caffeina e cercare di migliorare l'alimentazione.

Leone - 7° in classifica - In questa giornata non sono da escludere incontri e colloqui. Chi da tempo è in cerca di lavoro, potrebbe finalmente trovarlo. Non bisogna sottovalutare niente, anche un impiego a part-time ha la sua utilità. Gli astri favoriscono il recupero psicofisico, quindi per chi intende intraprendere una dieta o fare maggiore attività fisica, questo è il giorno ideale per cominciare. Rispetto ai giorni precedenti, ci si sente più pacati e miti. Chi è in coppia potrebbe avere a che fare con una sorpresa.

Vergine - 11° posto - Giornata stancante, è meglio evitare sforzi eccessivi e discussioni. In questo periodo avete maggiori spese da affrontare, talvolta può essere utile chiedere una mano o un consiglio. Questa condizione accentua il nervosismo e l'incertezza. Spesso ci si lascia tormentare da mille preoccupazioni che in realtà non sono altro che tormenti inutili. Nella vita bisogna agire e sforzarsi di pensare alle cose positive. Può essere d'aiuto preparare un piano d'azione e seguirlo passo passo. Nessuna novità in amore, per il momento i single dovrebbero stare soli e occuparsi del proprio futuro.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche sono favorevoli sia sul piano socievole che su quello amoroso e lavorativo. Chi ha un mestiere che permette di fare carriera, oppure chi lavora in autonomia, può contare su ottimi guadagni e su imminenti successi. Finalmente in questa giornata si può togliere uno sfizio. L'amore torna protagonista e le coppie si riscoprono più innamorate che mai. Una confidenza è capace di accorciare eventuali distanze, infatti il dialogo rinsalda i legami. Relax in serata.

Scorpione - 5° in classifica - Guardarsi intorno potrebbe rivelarsi utile.

Chi ha un lavoro non è molto soddisfatto e vorrebbe cimentarsi in qualcosa di migliore. Non si escludono trasferimenti. Cupido è pronto a stravolgere la vita dei cuori solitari, infatti l'amore è nell'aria. Bisogna uscire, buttarsi nella mischia, fare vita di società e allacciare nuovi contatti. Le coppie sposate hanno maggiori possibilità di discutere per via di certe faccende economiche o per determinate questioni riguardanti i parenti.

Sagittario - 12° posto - Riflettere su dove sta andando la propria vita non è mai sbagliato. Quindi questa giornata si presenta piuttosto pensierosa ma allo stesso tempo avventurosa.

Infatti, non sono da escludere incontri interessanti. Qualcuno potrebbe programmare una visita o una gita. Ultimamente le idee sono un po' incasinate, quindi occorre staccare la spina e rimuginarci sopra. Non è la giornata giusta per fare delle rivelazioni, è meglio attendere stelle migliori. Si prospetta una serata abbastanza diversa dal solito.

Capricorno - 6° in classifica - Mercoledì interessante e appagante sia sul piano sentimentale che finanziario. L'arrivo di una certa entrata consente di ripianare le spese e dona respiro. Chi sogna di fare carriera o di rendere la vita quotidiana maggiormente interessante, deve tenere conto dell'importanza di allacciare contatti e di sperimentare nuove cose.

Torna il buonumore. Nel lavoro non si vede l'ora di terminare presto e di tornare a casa. Chi ha un partner può ricevere un maggiore supporto. Possibili pulizie in casa.

Acquario - 10° posto - Occhio alle spese. Considerato il periodo, non è facile tenere sotto controllo le finanze. Spesso le uscite risultano maggiori delle entrate. In questi casi torna utile stilare una lista delle cose che servono veramente, fare ricerche online, confrontare i prezzi e stabilire il budget da spendere. Spesso si tende ad essere paranoici o gelosi, ma essere concreti aiuta a rimpicciolire i problemi e a tenere l'ansia sotto controllo.

Non si escludono asti con la persona del cuore o un familiare.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani parla di netta ripresa. Le energie non mancano e questo permette di vedere le cose da una prospettiva migliore. I single si riscoprono audaci e desiderano tuffarsi nell'avventura mondana. Giornata valida per iniziare a fare la lista dei regali di Natale. In famiglia la calma primeggia dopo un periodo di alti e bassi. Qualcosa sta per cambiare.