L'Oroscopo del giorno 4 dicembre riapre in grande stile questa nuova tornata di predizioni. Ad essere spulciata in profondità la giornata di mercoledì, come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come sarà il terzo giorno della settimana, non è così? Intanto ricordiamo ai più che ad essere messi sotto analisi, nei comparti dedicati al lavoro e all'amore, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che il più fortunato tra questi non sarà solo uno, bensì saranno in tre: Bilancia, Scorpione e Pesci. I predetti segni, grazie alla positiva situazione astrale avranno ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale, sia in coppia che da single. Parlando invece di situazioni astrali un pochino sotto stress, siete o no ansiosi di sapere a chi toccherà avere occhi aperti e orecchie tese il prossimo 4 dicembre? In questo caso, le previsioni di mercoledì 4 dicembre indicano un periodo segnato dal "sottotono" agli amici nativi nei segni di Sagittario e Acquario. Andiamo ai dettagli, ovviamente dopo aver dato spazio alla nostra attesissima scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 4 dicembre

L'Astrologia del giorno è pronta a fare una valutazione generale su come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì. In primissimo piano spicca la nostra nuova classifica stelline, in questo contesto interessante il giorno 4 dicembre 2019. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, tra l'altro appena svelata, mettendola ovviamente in relazione ai segni appartenenti alla sestina, ovvero quelli compresi dalla Bilancia fino a Pesci.

Pronti a seguire il responso astrale segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Sagittario, Acquario;

★★: Nessuno.

Oroscopo mercoledì 4 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★ Partirà molto bene, se non benissimo, questo vostro mercoledì di metà settimana. Senz'altro sarete molto abili nell'amministrarvi riuscendo a mettere da parte perfino piccole somme di denaro. Poco, è vero, ma serviranno eventualmente per procedere più serenamente nel vostro percorso.

In amore, in tanti sarete raggiunti da una polvere di brillante positività. Risulterete quindi scintillanti e seducenti grazie anche agli influssi positivi rilasciati dalla Luna in Pesci. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti, perché l'atmosfera in cui aleggeranno i sentimenti sarà veramente idilliaca, ovviamente da vivere a stretto contato con la dolce metà. Single, le previsioni del giorno indicano che sicuramente sarete caparbi e allegri: vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti.

Chi è in cerca dell'anima gemella potrebbe fare un incontro interessante. Nel lavoro infine, gli astri saranno pronti ad offrire una grinta e una capacità decisionale che non sempre avete. Allora, approfittatene per operare una scelta coraggiosa a livello finanziario o lavorativo. Sarete sostenuti da una notevole creatività.

Scorpione: ★★★★★ In arrivo un giorno degno davvero di nota, fantastico e a tutto tondo con la parte centrale della settimana. Dunque si profila un periodo molto interessante, certamente pronto a regalare gioie inaspettate, ovviamente da vivere insieme alle persone che più amate o che stimate.

Cercate di assaporare appieno ogni cosa senza timore, non ve ne pentirete. In amore, i vostri sensi si spingeranno all'eccesso e vivrete momenti fantastici. Il senso di romanticismo del vostro partner vi farà sentire molto soddisfatti! Lasciatevi andare. Single, qualcosa bolle in pentola, molto più forte del solito. Un sentimento appassionato nei confronti di una persona molto interessante, magari incontrata ultimamente, farebbe pensare che, forse, sta per arrivare il vero amore. Nel lavoro, giornata importante questa di mercoledì: secondo le stelle avrete abbastanza linfa vitale per ottenere quei giusti riconoscimenti che aspettavate da tempo.

In generale le prospettive astrali sono più che ottime. I nuovi contatti potranno favorire successi abbastanza concreti, anche con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in sospeso.

Sagittario: ★★★ Questa metà settimana partirà e si chiuderà "sottotono" per i nativi sotto al puntiglioso segno del Sagittario. Diciamo che avrete la sensazione che manchi qualcosa, forse un punto di riferimento dato a priori per scontato. Comunque, se starete attenti a non commettere passi falsi, specialmente verso la fine della mattinata oppure a metà pomeriggio, senz'altro riuscirete a salvare "capre e cavoli".

In amore, le stelle invitano alla massima concentrazione. Visto il momento non facile, le previsioni di mercoledì invogliano a cercare di stare lontano dai guai. In coppia sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere ma non trascurate troppo il vostro partner perché sarà lì ad aspettarvi "al varco". Single, sarà probabile che le emozioni e i sentimenti prendano il sopravvento proprio in questa parte del periodo. L'umore lunatico sarà invece sintomo di una lieve instabilità di carattere: cercate di rimediare, ok? Potrà anche capitarvi un rapporto non troppo stabile sul quale sarà meglio non fare affidamento: da riprendere senz'altro nei prossimi giorni.

Nel lavoro, le stelle cosa consigliano? Nulla di che: qualcuno di voi potrebbe avvantaggiarsi anche con inaspettati guadagni in più, una "Manna dal Cielo" davvero inattesa, certamente più che apprezzata.

Astrologia del giorno 4 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★ La giornata del 4 dicembre non si prospetta euforica o fortunata, anzi, sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. In generale diciamo che, se appartenete alla schiera di coloro più dotati di spirito d’iniziativa e coraggio, troverete ad aspettarvi occasioni discretamente interessanti.

Le predizioni di mercoledì indicano che più di qualcuno tra voi, recentemente impegnato a fare qualcosa di importante, potrebbe accusare stanchezza, specialmente a livello fisico. Invece in amore, gli astri saranno parzialmente benefici e potrete finalmente rilassarvi soprattutto nelle situazioni o nei piccoli progetti da mettere in pratica. Single, sarete poco ricettivi agli stimoli esterni i quali, invece di aiutarvi, finiranno per disturbare ulteriormente il periodo allontanandovi dai vostri obiettivi. Nel lavoro, prendetevi tutto il tempo che volete nelle decisioni importanti, ma siate concreti e più realistici.

Non abbiate fretta di concludere un affare, potrebbe non essere vantaggioso, quindi un po’ di prudenza gioverà.

Acquario: ★★★ In arrivo un mercoledì 4 dicembre quasi sicuramente "sottotono". Quasi tutta la giornata potrebbe quindi essere pesantemente sottomessa al volere di astri poco affabili verso il segno. Invece di brontolare o sbuffare, converrà dare un po' di fiducia in più alla vita, magari lasciandosi guidare da buoni suggerimenti. In campo sentimentale intanto, potrebbero nascere ripicche o voglia di vendetta, sia per le coppie che altrettanto se single. In coppia, quindi, benvenuti attimi di riflessione!

La passione, se è questo il vostro principale problema, sappiate che non è affatto diminuita; il tutto starà nel saperla unire ad altri lati essenziali del rapporto. Diciamo che se riuscirete a superare l'attuale conflitto tra mente e corpo, riuscirete sopravanzare problemi e necessità. Single, non cercate di essere chi non siete ma sforzatevi di risultare genuini e senza falsi pretesti. Sarete in grado così di tenere a bada persino le situazioni più impegnative. Nel lavoro invece, vivrete una fase di scontentezza dovuta ad una vostra insoddisfazione. Forse dovreste accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto, anche perché col tempo consoliderete la vostra posizione.

Pesci: ★★★★★ Il prossimo mercoledì sarà sicuramente molto fortunato per tanti nativi in Pesci. L'Astrologia, senza dubbio alcuno, è pronta a scommettere sulla buona riuscita del periodo, in primis per coloro con ascendente Ariete, Bilancia e Scorpione. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 4 dicembre riguardo l'amore, è convinto che la fortuna sarà dalla vostra parte. Le vostre speranze procederanno bene, il che vi darà la forza per mettere in pratica i vostri buoni propositi con la dolce metà. Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo vi renderà certamente migliori agli occhi degli altri: meno male!

Se single invece, contate in maggior misura sul vostro buon senso, ok? La buona energia non mancherà in questa giornata: preparatevi a sfruttarla al meglio. Nel lavoro, potrebbe essere giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali: la comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.