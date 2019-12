L'Oroscopo del giorno 6 dicembre 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita della giornata relativa a questo venerdì; in questa sede ci soffermeremo sulle previsioni relative alla seconda sestina zodiacale, compresa quindi tra Bilancia e Pesci.

Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Al "top", favoriti con cinque stelle, saranno i nativi del Sagittario e dell'Acquario, rispettivamente in ottima forma grazie alla Luna in trigono al Sole e alla promettente posizione del sestile Venere-Nettuno.

Si prospetta dunque una giornata particolarmente "effervescente", senz'altro carica di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia anche per Bilancia e Pesci, in questo contesto valutati con le quattro stelle relative ai periodi di routine. Poco da sperare intanto per quelli del Capricorno e dello Scorpione: in questo caso le previsioni di venerdì 6 dicembre hanno segnato la spunta relativa al "sottotono" ai nativi nel segno di Terra, mentre un pochino peggiore la sorte per i nativi del Sagittario, in questo caso preventivati con il "ko".

Classifica stelline 6 dicembre 2019

Ansiosi di scoprire il pensiero delle stelle in merito al quinto giorno dell'attuale settimana? Bene, a mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di venerdì, la classifica stelline interessante appunto il giorno 6 dicembre 2019. Come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Sagittario e Acquario, in questo caso risultanti in prima posizione nella scaletta del momento. Per gli altri segni rimasti è pronta la scaletta a seguire espressa con le stelle segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Oroscopo venerdì 6 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Davvero senza problemi si preannuncia il vostro quinto giorno della settimana. Fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo: se proprio non foste contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa, ne avrete facoltà. In amore intanto, sentirete il bisogno di trovarvi tra le braccia dell'amato/a: purtroppo i vostri impegni vi costringeranno rimboccarvi le maniche e rimandare coccole e carezze a fine giornata. Pronti a pazientare? Se attualmente siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà di certo indietro prestandosi generosamente nel dare una mano.

Single, se vorrete potrete buttarvi a capofitto in una nuova avventura amorosa: fate voi la scelta, purché sia quella giusta anche se non necessariamente definitiva. Intanto, le previsioni del giorno indicano che (forse) non riuscirete a fare molto di ciò che avete programmato già da diversi giorni, se non scendendo a inevitabili compromessi. Mostratevi più flessibili, non resterete di certo delusi... Nel lavoro, avrete molta forza e determinazione, vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza.

Darete così uno stacco importante alle persone che concorrono per i vostri stessi obiettivi.

Scorpione: ★★. Questa parte della settimana per voi della Scorpione è stata valutata assolutamente in modo negativo, certificato da effemeridi abbastanza dissonanti. Anche se alcune situazioni non hanno preso la direzione auspicata non è detto che questo si un male alla fine. In amore, nulla di interessante: qualche complicazione in ambito di coppia sarà superata solo cercando di mantenere un atteggiamento più fermo e risoluto.

Dedicate più tempo libero nel cercare nuove fonti di distrazione, oppure al semplice svago, purché teniate sempre sott'occhio i vostri interessi sentimentali, magari facendo in modo di coniugare entrambe le situazioni. Single, sarà una giornata abbastanza monotona nella quale non sarete in grado di realizzare granché. A dominare il periodo, una sottile malinconia pronta ad impadronirsi di voi impedendovi di concretizzare intenti o nuovi incontri: state rilassati e non forzate gli eventi, ok? Nel lavoro invece, se non andate d’accordo con un collega, provate ad instradare un altro tipo di dialogo: chiarificate, sicuramente risolverete tutto.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico, l'ideale inizio di un bel fine settimana. Intanto qualcuno di voi nativi finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso "sassolino" dalle scarpe, mentre tutti gli altri dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri, ok? In amore, bisognerà cercare di non investire tutte le energie in attività fisiche o negli impegni lavorativi, altrimenti il rischio sarà senz'altro quello di trascurare il rapporto con il partner. In questo caso la vostra dolce metà, a ragione, probabilmente si lamenterà del vostro ritmo di vita frenetico oppure della vostra latitanza a livello affettivo: pronti a rimediare?

Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi, forse anche pronti ad innamorarvi di nuovo: meglio di così! Nel lavoro intanto, procederà tutto abbastanza nel verso giusto. Qualche gratificazione economica potrebbe arrivare molto presto: preparatevi a sorridere...

Astrologia del giorno 6 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. E' prevista una giornata molto piatta per voi Capricorno, valutata con le sole tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Non demoralizzatevi, anzi, prendetevi pure cura di voi stessi e aspettate momenti migliori per fare e/o osare.

Intanto, secondo le predizioni di venerdì per quanto riguarda l'amore, prima di fare polemiche per qualcosa che non avrà quasi certamente alcun fondamento, aprite gli occhi. Non riversate su chi avete a fianco l'eventuale rabbia causata da qualcun altro ma cercate invece di calmarvi. Single, dovete scoprire chi veramente siete e cosa volete. Solo allora il destino vi permetterà di percorrere i sentieri ricchi d'opportunità capaci di farvi finalmente trovare il vero amore. In questo caso un consiglio: non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete. Sappiate comunque che le persone intorno a voi percepiscono il vostro umore, buono o cattivo che sia, e si comporteranno di conseguenza.

Nel lavoro intanto, dovrete portare a termine una situazione abbastanza importante. Sappiate però che questo venerdì non sarà la giornata adatta per fare o eventualmente disfare. Pertanto, state calmi e sereni, passerà.

Acquario: ★★★★★. La giornata inerente questa parte della settimana si prevede al massimo delle possibilità. Le stelle a voi Acquario regaleranno tanta fortuna in campo sentimentale con buone occasioni pronte da far vostre anche nelle professioni. La politica dei piccoli passi funziona ancora molto bene: meglio accontentarsi dei risultati ottenuti. In campo sentimentale, lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner evitando di nascondere eventuali desideri in attesa.

È il momento questo più adatto a fare progetti importanti e a lungo termine, tenetelo bene a mente, ok? Single, avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale: diciamo che non potete più rimandare ma dovete decidere subito, o si o no! Nel lavoro invece, la situazione si avvierà verso uno sblocco totale ed avrete la possibilità di concludere nuovi accordi. Tutto ciò vi permetterà di crescere o di sviluppare nuovi percorsi.

Pesci: ★★★★. Si preannuncia una giornata probabilmente in linea con la solita routine.

Diciamo che andrà abbastanza bene in quanto a positività, questo vostro venerdì, soprattutto nella parte riguardante i rapporti affettivi, regalando al periodo discrete opportunità su cui puntare. Secondo l'oroscopo del giorno 6 dicembre, riguardo l'amore, il vostro partner sarà influenzato da qualsiasi atmosfera, positiva o negativa che eventualmente dovesse emergere nel rapporto. Starà a voi sicuramente scegliere se dare sfogo agli istinti oppure cercare di farne buon uso. Trovare il comportamento giusto non sempre è facile: seguite il cuore e non sbaglierete di certo! Se single invece, sfogate pure la vostra eventuale rabbia repressa.

L'Astrologia del giorno vuole lasciare aperta una speranza, a patto che prendiate coscienza del vostro "io" più sincero e vi regoliate di conseguenza. Nel lavoro invece, potreste portare a termine qualcosa di veramente appagante, dovete solamente fare attenzione a quelle cose che appaiono scontate, ma che in realtà non lo sono.