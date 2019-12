L'oroscopo di sabato 14 dicembre dei single è pronto a svelare l'aspetto sentimentale e amoroso della giornata di coloro che ancora non hanno trovato l'anima gemella.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per chi si definisce ancora un "cuore solitario" con le predizioni per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Previsioni astrali, da Ariete a Vergine

Ariete: la giornata presenterà tante buone possibilità. Si alterneranno nuove conoscenze a situazioni piacevoli già in atto. L'importante è che decidiate se sfruttare l'occasione per innamorarvi o tenervi il piacere di poche ore.

Toro: si verificheranno situazioni molto interessanti. Non sottovalutate gli incontri di oggi: sapranno darvi, se volete, delle buone soddisfazioni. Potrebbe nascere finalmente un nuovo amore.

Gemelli: se siete single non per vostra scelta cercate di riflettere sugli errori commessi in passato. Si potrebbe rifare viva qualche vostra vecchia fiamma e le cose potrebbero volgere al meglio.

Cancro: buone prospettive di giornata: vi sentirete considerati e molto apprezzati. Forse non è tantissimo per cambiare il vostro status ma è pur sempre un buon inizio.

Leone: avete deciso di fare furore e ci riuscirete. La serata che avete programmato all'insegna del divertimento andrà a gonfie vele.Tanta passione a vostra disposizione

Vergine: lasciate da parte l'incoerenza e cercate concretamente di costruire qualcosa di solido e duraturo. Essere single e dimostrare tutta la vostra gelosia sono due cose che stridono fortemente.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: il vostro obiettivo è quello di non rimanere soli a lungo. Dimostratelo con chiarezza e una persona che non aspetta altro si farà viva e vi darà tutto l'amore di cui avete bisogno.

Scorpione: Ci sono persone che meritano le vostre attenzioni, non siate sempre duri e puri e cercate di capire se qualcuna di queste può effettivamente fare al caso vostro. È sbagliato dare sempre tutto per scontato.

Sagittario: nuove conoscenze che potrebbero sorprendervi. Siate più aperti, non è detto che portino a qualcosa di duraturo ma non negate nemmeno la possibilità che questo accada.

Capricorno: finalmente ritenete di aver fatto una conoscenza per la quale valga la pena provare. Portate avanti la frequentazione e giudicate senza remore se effettivamente può essere quella giusta.

Acquario: giornata che andrà a gonfie vele. Se decidete che è arrivato il momento di innamorarvi sarete in grado di farlo. Buone soddisfazioni anche per colore che mirano al solo divertimento.

Pesci: è il vostro giorno, non sapete cosa fare perché avete tante scelte. Cercate di prendere in considerazione soltanto quella che pensate vi faccia stare meglio.