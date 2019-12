Il 2020 sarà un anno molto fortunato per Sagittario, Cancro, Acquario e Capricorno. La situazione zodiacale, infatti, annuncia straordinari successi negli affari e grande serenità in amore per i nati sotto i segni zodiacali appena citati. Inizio anno non particolarmente brillante, invece, per i Gemelli e il Leone, alle prese con piccoli problemi di cuore.

Approfondiamo ora le previsioni segno per segno.

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il troppo lavoro potrebbe compromettere anche la relazione con il partner, visto che avete sempre meno tempo da dedicare ai sentimenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): piccoli problemi di cuore rischieranno di portarvi un po' di tristezza. Siate più fiduciosi nei confronti della persona amata.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): preparatevi a vivere un anno di totale felicità, sia in ambito familiare che nel mondo professionale. A partire dal mese di marzo, andranno alla grande anche salute e affari.

L'anno per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): nei primi sei mesi di questo 2020 sarete piuttosto demotivati e stanchi nei confronti del vostro stile di vita.

A fare le spese di questo vostro atteggiamento nei confronti della vita sarà soprattutto il rapporto con il partner.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): rispetto agli ultimi mesi del 2019, il nuovo anno allontanerà definitivamente ansie, angosce e preoccupazioni. Badate a non lavorare troppo per evitare che la salute vi giochi un cattivo scherzo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il 2020 sarà l'anno giusto per realizzare tutti i vostri desideri e aspirazioni. Grande fortuna e positività sia per quanto concerne gli affari che in amore.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non sarà l'anno migliore per i sentimenti. Farete nuove amicizie interessanti, ma nessuna di queste rappresenterà il vostro partner ideale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): un importante progetto lavorativo vi porterà via molte forze. Per non trascurare famiglia e affetti dovrete trovare il giusto equilibrio tra professione e sfera personale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la congiunzione zodiacale propizia tra la Luna e il pianeta Mercurio vi assicurerà un inizio d'anno meraviglioso. Bene il vostro rapporto di coppia con il partner e ottimo periodo per gli affari. Sarà un 2020 davvero molto fortunato.

I segni di Terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sotto l'aspetto professionale questo sarà l'anno buono per dare una seria svolta alla vostra carriera lavorativa: importanti compiti e mansioni andranno a premiare la vostra competenza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): l'aspetto sentimentale durante il 2020 non sarà dei migliori. In amore sarà un anno di transizione e di riflessione. La vostra anima gemella è ancora lontana.

Toro (21 aprile – 21 maggio): lavori e affari vi creeranno qualche piccolo grattacapo ma non c'è da preoccuparsi eccessivamente.

Concentrate le vostre attenzioni sul vostro benessere psico-fisico.