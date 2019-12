L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 19 dicembre indirizza l'influsso stellare nella strada giusta, indicando una via che conduce ciascun segno zodiacale alla felicità. Una Luna molto severa, rigorosa ma anche affettuosa, risiede ancora in Vergine e cela le emozioni, facendole reprimere forse per paura di vivere sensazioni troppo forti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Pulsioni emozionali nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: solo Mercurio e Sole benefici dal Sagittario, potranno rendere caldo e ottimistico il modo di amare, vincendo una quadratura di Venere che potrebbe creare delle noie in coppia.

Cercate di guardare al futuro, lasciandovi dietro le sensazioni passate.

Toro: l'eccitazione e l'entusiasmo di Urano viene un po' smorzato dalla Luna in Vergine. Il modo di amare diventa pragmatico ma non certo meno intenso, solo che vi aprirete agli affetti con maggiore prudenza, analizzando la relazione sotto ogni punto di vista prima di prendere alcune decisioni dovute.

Gemelli: più dinamici grazie agli astri presenti in Sagittario, potrete attingere a una carica intellettiva e vitale fuori dal comune.

Una prontezza di riflessi davvero speciale sarà tutta da incanalare nella giusta direzione, per emergere in coppia.

Cancro: l'influenza del satellite notturno dalla casa astrologica sesta lambisce come in un abbraccio anche se tende a smorzare un po' l'emotività, garantendo una capacità di discernimento molto profonda e meticolosa. In questo modo non partirete in quarta nei confronti dell'amore ma soppeserete il rapporto quasi con una nuova logica.

Leone: alcune sensazioni passate saranno immagazzinate in fondo al cuore e la mente rielaborerà un fatto che ha commesso il partner, una frase pronunciata che è rimasta impressa nella mente, filtrando il tutto per correggere il presente e migliorare il futuro.

Mercurio e Sole faciliteranno questo compito dal Sagittario.

Vergine: la Luna nel segno non sempre farà manifestare le emozioni, rendendo le sensazioni piuttosto riservate. Non è detto che non siate affettuosi, anzi alcuni piccoli gesti colpiranno dritto al cuore la persona amata.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni screzi amorosi sono causati da Venere, Saturno, Plutone e Giove in quadratura che rendono alquanto tesi gli affetti. Il Sole e Mercurio però garantiscono passione da vendere, quindi via libera alle emozioni anche se la Luna molto vicina al segno cerca di rendere il tutto molto riflessivo e pignolo.

Scorpione: un'introspezione lunare farà soppesare le parole e le azioni del partner, in modo quasi investigativo. Così riuscirete a contenere un Marte troppo dirompente nel segno, che cerca di far straripare le emozioni senza alcun preavviso e in modo incontenibile.

Sagittario: attenzione a una quadratura lunare con Mercurio che fa chiudere un po' in se stessi, evitando una comunicazione risolutiva per l'amore. Il Sole cerca di garantire ottimismo in coppia ma viene offuscato un po' dalla sensibilità lunare che causa un atteggiamento molto altalenante.

Capricorno: gli affetti vengono governati in modo più razionale da Luna in Vergine che incrocia un trigono con gli astri presenti nel segno, sprigionando maggiore autocontrollo nel modo di vivere le emozioni. Giove fortunato nel segno elargisce voglia di beneficiare di maggiore serenità e benessere.

Acquario: per voi della casa astrologica undicesima è molto importante l'amicizia e anche se in coppia, desidererete circondarvi di persone a voi care. Una soddisfazione lavorativa potrebbe rendervi talmente ottimisti da riversare tutta la soddisfazione nel rapporto amoroso.

Pesci: i pianeti presenti in Capricorno creano una barriera, evitando che alcune insoddisfazioni e noie sentimentali possano ostacolare una felicità costruita passo dopo passo. Solo la Luna potrebbe cercare di confondere un po' le idee, poiché in opposizione.