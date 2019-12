Manca veramente poco al mese di gennaio. Come inizierà il nuovo anno per i nati sotto il segno dei Gemelli? Approfondiamo, di seguito, le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche fortuna e scopriamo quali consigli potranno seguire i nativi del segno per vivere nel migliore dei modi le giornate compresse tra l'1 ed il 30 gennaio.

Astrologia di gennaio, la salute dei Gemelli

L'inizio del nuovo anno vi vede sottotono in campo professionale. Ci saranno delle questioni da sistemare, questo vi renderà particolarmente stanchi.

Inevitabilmente, la sensazione di stanchezza si riverserà a livello fisico e quindi il vostro corpo potrebbe risentirne. Cercate di recuperare una buona energia trovando il tempo per voi stessi e rilassandovi, il momento di ripresa ci sarà con la fine del mese, quando con l'ingresso di Mercurio riuscirete a ritrovare una nuova vitalità. A febbraio poi, con Marte in opposizione è possibile che dei problemi psicofisici proseguano, ma anche in questo caso ci sarà un recupero entro la fine del mese.

In campo lavorativo è possibile che nascano degli scontri, soprattutto se avete dei sottoposti, i quali è possibile che non ascoltino i vostri consigli per attuare la strategia vincente: non mancheranno quindi momenti di agitazione. In campo amoroso, dovrete essere più positivi e superare i disagi che hanno caratterizzato la fine del 2019. Vediamo di seguito nel dettaglio le stelle con l'amore e il lavoro per il terzo segno dello zodiaco.

Oroscopo gennaio: lavoro e amore per i gemelli

In amore, dovrete fare attenzione ai vostri sentimenti e comprendere quali portare avanti. Qualcuno potrebbe infatti essere indeciso e vivere anche più relazioni contemporaneamente, questo naturalmente non porterà nulla di buono, potreste per questo vivere dei disagi. Se ci sono state delle crisi con il partner, questo periodo di inizio anno è ottimo per poter cercare di porre rimedio, soprattutto se la causa dell'allontanamento è stata quella lavorativa.

Nel mese di febbraio le vostre emozioni saranno amplificate, vivrete un momento migliore e potrete mettervi in gioco.

In campo lavorativo potreste vivere delle situazioni al rallentatore, delle questioni legali potrebbero prendervi molto tempo. Con Giove contrario, non sarà semplice gestire alcuni progetti iniziati nei mesi precedenti, cercate di evitare le polemiche ed andate avanti verso il vostro percorso, solo così potrete ottenere i risultati sperati. Nel prossimo mese, quello di febbraio, riceverete delle buone risposte, ci saranno anche delle novità inaspettate e per chi è in cerca di una nuova occupazione, anche delle buone occasioni da poter sfruttare per ottenere ciò che da tempo speravate.