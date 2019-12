Giovedì 2 gennaio 2020 sul piano astrologico troveremo la Luna sostare in Ariete, mentre Venere stazionare nel segno dell'Acquario.

Plutone, il Sole, Mercurio, Giove e Saturno saranno sui gradi del Capricorno, nel frattempo Nettuno permarrà in Pesci. Infine il Nodo Lunare rimarrà nell'orbita del Cancro, come Marte resterà nel domicilio dello Scorpione ed Urano nel segno del Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Scorpione e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze 'top'.

Il settore economico dei nativi, grazie principalmente allo Stellium nel loro segno, godrà di ottimi influssi e floridezza che gli permetteranno di concedersi un acquisto di un certo valore.

2° posto Toro: concentrati. Mercurio ed il Sole entrambi favorevoli garantiranno, con ogni probabilità, grandi capacità di concentrazione ai nati del segno mentre svolgeranno le attività pratiche odierne.

3° posto Leone: mondani. Il focus giornaliero dei nativi potrebbe essere orientato sul divertimento e, difatti, avranno meno reticenza del periodo nel frequentare nuovi ambienti o conoscere nuove persone.

I mezzani

4° posto Ariete: focosi. La 'scintilla' della passionalità, dono gradito del trigono Marte-Luna, potrebbe improvvisamente riemergere nel menàge di coppia appianando momentaneamente gli attriti degli ultimi giorni.

5° posto Sagittario: dubbiosi. Giovedì in cui i nati del segno potrebbero mettere in discussione alcune scelte prese durante le ultime settimane, alcune delle quali li renderanno dubbiosi ed in vena di far 'retromarcia'.

6° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale, a causa delle molteplici asperità planetarie del giorno, presumibilmente sarà molto basso e ciò renderà irrespirabile anche il clima nel rapporto amorosa, che sarà condito da attriti e discussioni per futilità.

7° posto Bilancia: spossati. In queste 24 ore le energie in casa Bilancia potrebbero venir meno e, per evitare ulteriori affaticamenti, farebbero bene a delegare qualche incombenza a chi si ostina a star con le mani in mano.

8° posto Vergine: stress. Tante, forse troppe, le attività pratiche da ultimare e ciò potrebbe favorire lo stress per i nativi. L'antidoto sarà procrastinare alcune incombenze meno impellenti.

9° posto Scorpione: abbuffate. Nel secondo giorno del 2020 i nati del segno non si cureranno dei buoni propositi alimentari concedendosi totalmente ai piaceri della tavola.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: fuori fase. Ai nati Gemelli in questa giornata sembrerà di faticare molto ma ottenere poco, come 'girare a vuoto', a causa della severità dello Stellium di Terra che li 'spingerà' a darsi maggiormente da fare per giungere alle loro mete.

11° posto Acquario: amore 'flop'. Il rapporto di coppia risentirà presumibilmente di qualche scossone che provocherà attriti per motivazioni di poco conto. Lavoro in stand-by.

12° posto Pesci: indisponenti. L'atteggiamento strafottente dei nativi in queste 24 ore farà probabilmente storcere il naso a più di una persona con cui avranno a che fare, specialmente nell'ambiente professionale.