Il 2020 sta per arrivare e per i nativi del Toro sarà un anno segnato da svariati successi, soprattutto in ambito lavorativo, dopo un lungo periodo non così semplice. Sarete in grado finalmente di accumulare e mettere da parte abbastanza risorse da potervi permettere presto di fare un grande passo avanti, grazie alla vostra tenacia, responsabilità nei vostri incarichi. Tali fattori infatti saranno utili da potervi guadagnare una posizione più di rilievo, oppure uno stipendio più adeguato, o magari ancora, ottenere un posto di lavoro più stabile in seguito ad un faticoso periodo di prova.

La parola chiave per definire il vostro 2020 sarà stabilità. La vostra relazione di coppia procederà senza particolari imprevisti, ciò nonostante dovrete tenere in considerazione che non sempre riuscirete ad andare d'accordo con la vostra anima gemella. Sarà necessaria una notevole comprensione nei confronti della vostra anima gemella, ma non è da escludere che la vostra storia potrà andare avanti a gonfie vele. Coloro alla ricerca di nuove avventure, febbraio potrebbe recapitarvi piacevoli sorprese come anche maggio e giugno, e le splendide e intensamente passionali giornate tra fine agosto e settembre.

In quest’ultimo periodo, se l’estate ha portato zizzania nella coppia, potreste approfittare per concedervi una vacanza conclusiva, che riaccenderà l’attrazione e la complicità.

Tante cose positive potreste cogliere durante l'anno, grazie ad una discreta dose di fortuna. Attenzione invece alla salute in quanto spesso potreste ritrovarvi a stare confinati in casa per riprendervi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi sotto il segno del Toro.

Amore e amicizie

Una configurazione astrale formata da Saturno nel segno amico del Capricorno, vi dà la possibilità di far progredire la vostra relazione sentimentale in maniera abbastanza fluida.

Sarete abbastanza intraprendenti, volenterosi nel voler portare avanti la vostra storia d'amore, ciò nonostante dovrete anche essere alla ricerca di stabilità. Ragion per cui, dovrete fare una grande attenzione a non causare inconvenienti tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single, e avete già una persona nel vostro cuore, il periodo favorevole per fare la grande proposta, sarà tra marzo e aprile. Se invece siete ancora alla ricerca del partner, dovrete faticare un po’ ma in ogni caso riuscirete comunque nell'impresa.

Amicizie fondamentali durante l'anno per voi nativi del segno. I problemi quotidiani non saranno così gravosi come potrebbero apparire e grazie all'aiuto di un vostro amico, superarli potrebbe rivelarsi più semplice del solito. Siate però abbastanza riconoscenti per le persone che avete intorno, e ricambiate come meglio potete.

Fortuna e salute

Ciò che di positivo avrete durante l'anno sarà dovuto grazie alla fortuna, ma ovviamente sarà anche merito vostro. Riuscirete dunque a superare con tenacia svariati ostacoli, che vi permetteranno di ottenere buoni risultati soprattutto sul posto di lavoro, grazie alla qualità che ci mettete nei vostri lavori.

In quanto a salute fate attenzione in quanto molto spesso potreste ritrovarvi senza energie per poter svolgere le vostre mansioni. Cercate di alternare periodi di lavoro a periodi di riposo.

Lavoro e impegni

Sarà un anno ricco di opportunità per i nativi del segno. Non vi lascerete scalfire alla prima difficoltà, e con tenacia e determinazione riuscirete a portare a termine le vostre mansioni, guadagnandovi il rispetto e la fiducia da parte del vostro capo. Inoltre, avrete a disposizione abbastanza risorse da potervi permettere di far evolvere la vostra carriera professionale.

Molti di voi avranno la possibilità di cambiare luogo, città, di essere promossi oppure di iniziare una nuova attività professionale per cui il denaro servirà e quindi invece che risparmiare dovrete spendere denaro ma per un futuro che promette, poi, un buon raccolto.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, datevi da fare e proponete dei curriculum degni di nota, che potrebbero attirare l'attenzione e garantirvi un posto di lavoro. Non bisognerà dare per scontato alcuni aspetti, concentratevi e date del vostro meglio.