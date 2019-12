Domenica 15 dicembre 2019 la Luna transiterà nel segno del Leone mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Marte rimarrà stabile in Scorpione. Infine Urano sarà sui gradi del Toro e Nettuno permarrà nell'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Ariete e Gemelli, meno entusiasmanti per Scorpione e Cancro.

Ariete passionale

Ariete: passionali. Nel focolare domestico in questo ultimo giorno della settimana potrebbe riaccendersi la scintilla della passionalità, che nell'ultimo periodo aveva lasciato il 'testimone' ad un velato nervosismo.

Toro: ostinati. I Luminari dissonanti faranno, con ogni probabilità, aumentare la determinazione in casa Toro ancor di più rispetto al solito e l'ambito dove ricaveranno i migliori benefici sarà quello professionale.

Gemelli: briosi. Una sferzata di brio, donata dalla Luna in angolo armonico, basterà ai nativi per affrontare questa domenica all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Incontri stuzzicanti in serata.

Cancro: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe non andare a genio ai nativi che, dopo la perplessità iniziale, non perderanno tempo nel chiedere numi in merito.

Leone stacanovista

Leone: stacanovisti. Nel giorno a loro dedicato i nati Leone, presumibilmente, concentreranno gran parte delle loro energie per far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

Vergine: stressati. L'avversità dei Luminari unita a Mercurio dissonante potrebbe far giungere qualche nota di stress nella domenica nativa. Dedicarsi ad un nuovo hobby sarà la migliore mossa per scacciare ogni sovraffaticamento.

Bilancia: bugiardi. Le menzogne 'bianche' spesso e volentieri non fanno più danni di quanti ne prevengano ed oggi i nati Bilancia potrebbero abusare di questa legge non scritta.

Scorpione: taciturni. Il rapporto di coppia potrebbe risentire di qualche malumore passeggero che i nativi preferiranno osservare senza proferire parola. Lavoro in stand-by.

Sagittario attendista

Sagittario: attendisti. I Pianeti di Terra incontreranno la triade Luna-Sole-Mercurio di Fuoco 'consigliando' ai nati Sagittario che questa domenica sarà ideale per studiare la strategia da attuare nel prossimo futuro senza, però, metterla subito in atto.

Capricorno: svogliati. La voglia di mettersi in gioco non sarà, c'è da scommetterci, ai soliti livelli e tale svogliatezza potrebbe metterli in cattiva luce nell'ambiente professionale.

Un giorno di ferie e passa la paura.

Acquario: famiglia d'origine. Il focus odierno in casa Acquario potrebbe essere orientato su un'annosa faccenda riguardante la famiglia originaria, dove il loro aiuto sarà ben apprezzato.

Pesci: irritabili. Basterà un nonnulla per far innervosire i nati del segno e qualche collega potrebbe marciarci su facendoli irritare di proposito. Fare orecchie da mercante li aiuterà ad uscirne 'indenni' dal turno lavorativo.