L’ultimo mese dell’anno scorre inesorabilmente e presto daremo il benvenuto al 2020. Vediamo allora quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Cancro per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. Il nuovo anno regalerà grandi emozioni ai nativi del segno in ambito sentimentale. Sia i single che le coppie verranno accontentati, particolarmente vantaggiosi in tal senso si riveleranno i mesi da marzo ad agosto. Sarà un anno vantaggioso per gli affari e le trattative, ma anche per fare degli investimenti di tipo finanziario. Bene anche la salute. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo dell’anno 2020 per il segno del Cancro.

Oroscopo dell’anno 2020 per il Cancro

Amore: il 2020 sarà una anno sorprendente in termini d’amore, il Cancro infatti potrà vivere un anno sereno ed emozionante, in cui non mancheranno le novità. Probabilmente, durante il mese di gennaio, qualcuno continuerà a portarsi dietro le divergenze dell’anno precedente, ma a partire da marzo si potrà recuperare alla grande. Gli astri vi supportano e vi rendono vincenti, l’arrivo della bella stagione risveglierà il vostro animo romantico e passionale. Le coppie che desiderano fare degli importanti passi avanti per il futuro, inizieranno a parlare di matrimonio o convivenza e i single potrebbero incontrare l’anima gemella, soprattutto durante l’estete.

Il presagio delle stelle non esclude inoltre un inaspettato ritorno dal passato o che un’amicizia si trasformi in qualcosa di più.

Lavoro: la sfera lavorativa ricoprirà un ruolo di centrale importanza per il Cancro durante il 2020. I nativi del segno si sentiranno creativi e intuitivi, sarà un periodo ideale per chi desidera lanciare nuovi progetti, avviare delle trattative o mettersi in proprio. La prima metà dell’anno potrebbe rivelarsi un tantino faticosa, gli obiettivi ambiti sembrano irraggiungibili e non mancheranno i momenti sottotono.

Sarà tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno che tutto sembrerà riacquistare un senso, i frutti del lavoro svolto si manifesteranno e potrete ricevere le soddisfazioni che meritate. Secondo il presagio delle stelle sarà un anno sereno dal punto di vista economico, le stelle vi invitano a non aver pura di investire, ma attenzione alle insidie ​​che possono verificarsi sulla strada.

Salute: i primi mesi del 2020 riserveranno degli alti e bassi al Cancro per quanto riguarda la salute, non mancheranno le giornate sottotono, in cui risentirete di un calo di energie.

Soprattutto durante l'inverno potreste essere vittima di malesseri o fastidi stagionali. Tuttavia non sarà un anno negativo per il fisico, con l’inizio della primavera inizierà un forte momento di recupero.