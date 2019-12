L'Oroscopo di domenica 29 dicembre approfondisce la fortuna e l'amore tenendo conto della presenza di Luna in Acquario. Estrosi e molto originali nel modo di amare, non solo voi Acquario ma anche i Gemelli, la Bilancia, Ariete e Sagittario si approcceranno all'amore in modo sensibile oltre che irrequieto. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Cieli strepitosi nell'oroscopo di sabato

Ariete: l'astro d'argento è in posizione di sestile astrologico e insieme a Venere dall'Acquario, rende l'amore imprevedibile ed eccitante.

Buono un dialogo che diventa costruttivo, grazie all'influenza di Mercurio dal Sagittario.

Toro: ottimi gli influssi di Giove, Saturno, Plutone e Sole in Capricorno che garantiscono ottimismo e una maggiore vitalità. In amore Nettuno approfondisce la sfera emotiva facendo salire a galla sensazioni incontrollabili. Voi single accettate l'invito di una persona speciale.

Gemelli: buoni gli influssi lunari dalla casa astrologica undicesima che elargisce una certa stravaganza e molta voglia di fare. In questo modo potrete rimboccarvi le maniche e rivoluzionare alcune sfere vitali che non vanno come vorreste.

Urano vi aiuterà poiché molto vicino al segno.

Cancro: non perdete d'occhio una visione delle mete da raggiungere che sarà stimolante per farvi progredire con maggiore lungimiranza e ottimismo. Gli ostacoli sulla strada che porta alla felicità si presentano in modo imprevedibile ma arginando il tutto con la pazienza e l'intelligenza, potrete andare avanti con maggiore fiducia.

Leone: Luna è in opposizione e potrebbe sprigionare un'instabilità emotiva e un'insofferenza accentuata da una dissonanza che rende l'amore distaccato. In opposizione anche Venere che quasi sfida a dare una svolta radicale al passato per progredire nel presente e nel futuro con maggiore fiducia.

Vergine: Nettuno in opposizione dai Pesci confonde un po' le idee e anche Mercurio non è in posizione ottimale e vi chiude a un dialogo che potrebbe essere chiarificatore.

In compenso Marte è in posizione favorevole e riaccende il desiderio sentimentale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i cambiamenti saranno affrontati con maggiore grinta e con un modo di pensare più moderno conferito da Luna in Acquario. I sentimenti prendono il volo e i contatti diventano più profondi proprio per il bisogno di stabilire un dialogo con le persone a cui tenete.

Scorpione: Marte in quadratura a Luna potrebbe sprigionare qualche nervosismo in amore. Attenzione a non fare scelte azzardate, seguendo un istinto impulsivo difficile da tenere a bada.

Sagittario: approfittate della presenza frizzante di Mercurio nel segno che propone intriganti novità. Saranno favoriti anche i viaggi che proporranno un modo di vivere avventuroso e ottimista. Per i single sono in arrivo nuove intriganti conoscenze.

Capricorno: i corpi celesti sono ben disposti nel segno ed elargiscono fortuna e audacia, consigliando una strategia benefica per raggiungere le mete ambite con successo. L'angolatura che si va a formare con Venere e Luna in Acquario fa crescere l'amore e progredire la passione, arginando la timidezza.

Acquario: sarete molto socievoli e aperti ai contatti amorosi e amichevoli grazie a Luna nel segno. Sempre in movimento e molto dinamici, potrete approfondire i sentimenti con maggiore positivismo e leggerezza. Complice una Venere appassionata che elargisce più romanticismo.

Pesci: le intuizioni giungono fulminee a illuminare la sfera sentimentale.

Una perspicacia che fa prevedere gli eventi prima che questi accadano, può farvi superare alcuni ostacoli in modo energico e fantasioso. Nettuno veglia sull'amore garantendo splendide sensazioni romantiche.