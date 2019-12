Il 2020 per il segno dei Pesci sarà davvero molto positivo in ambito sentimentale. Le relazioni conosceranno concretezza e affiatamento, mentre le conquiste potrebbero essere meno favorevoli nella seconda metà dell'anno. Le amicizie saranno delle vere e proprie “garanzie” per molti mesi, ma quelle più “vecchie” dovranno essere rivedute.

L'intesa in famiglia non sempre sarà autentica, bisognerà valutare i membri caso per caso.

Amore sentimentale

L'anno che sta per arrivare vi regalerà moltissima soddisfazione in amore, grazie soprattutto ai pianeti Giove e Saturno.

Se il primo sarà fonte di sicurezza e maturità per intraprendere dei progetti in due come il matrimonio o semplicemente una convivenza, Saturno sarà il pianeta che stabilizzerà la vostra relazione rendendola inattaccabile. La concretezza vi farà sentire di certo più innamorati e più propensi ad appoggiare il vostro partner, ma questo non dovrà incentivare una perdita di razionalità. Siete un segno che una volta conquistati date il meglio di voi all'altro, quindi potreste finire con il perdere di vista voi stessi.

Quindi fate attenzione cercando di essere soprattutto dalla parte di voi stessi e delle vostre finanze. Se subentreranno dei problemi economici dovuti proprio a questi progetti di stampo sentimentale dovreste risolverli prima che peggiorino.

Le conquiste saranno “fattibili” dall'inizio dell'anno fino a giugno, perché nella seconda parte dell'anno Marte vi creerà qualche difficoltà a livello comunicativo e relazionale. Tuttavia, anche qualche litigio o incomprensione vi faranno capire meglio l'altro, quindi non saranno fattori del tutto negativi.

Affetti e amicizie

Una situazione simile a quella sentimentale si riscontrerà anche sul piano puramente affettivo. Essere dediti interamente alla famiglia potrebbe consolidare i rapporti all'interno della stessa. Però potrebbe anche portare gli altri membri ad approfittare di voi. Anche in questo caso sarà bene ponderare i vantaggi e gli svantaggi di un gesto magari benevolo che però potrebbe farvi apparire piuttosto ingenui. Voi comunque fate ciò che sentite nel cuore.

Eccellenti le amicizie, soprattutto quelle che farete nel primo arco dell'anno.

Fino a marzo ci potrebbero essere delle conoscenze che saranno così affiatate con voi che potrebbero evolversi velocemente in qualcosa di più stretto. Le amicizie più datate dovranno essere necessariamente selezionate.

Gli ascendenti positivi per il 2020 riguardo al vostro segno in ambito amoroso saranno il Toro, la Vergine, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l'Acquario e i Pesci.