Per i nativi del segno della Bilancia, questo dicembre 2019 sarà un mese molto difficile su tutti i fronti, sia riguardo a quello sentimentale che per quanto riguarda il lavoro. L'umore sottotono quindi non farà che sottolineare una situazione già precaria di suo, ma la famiglia sarà un valido supporto per affrontare le feste nel migliore dei modo.

Amore e affetti

Giove e Venere in quadratura per la stragrande parte del mese (il primo dal giorno 3 e l'altro fino al 20 dicembre), potrebbero darvi dei problemi sul settore sentimentale.

All'interno delle coppie potreste incappare in discussioni che potrebbero minare anche la stabilità più solida e la relazione più matura. Perciò prestate attenzione, in modo da evitare litigi, soprattutto su argomenti di lieve entità.

Per i single il consiglio è quello di evitare di fidarsi di qualcuno che a prima vista sembrerà esattamente la persona ideale, perché potreste non essere ricambiati, o comunque potrebbe non rivelarsi ciò che credevate.

Frequentate qualcuno, ma con un atteggiamento di distacco. Sarà opportuno attendere un periodo migliore per fare vere e proprie conquiste. Complessivamente è bene avere quindi molta cautela.

Lavoro e studio

La prima settimana del mese potrebbe essere una “portatrice” di flop sul fronte lavorativo. Dal giorno 10 in poi, però, le cose miglioreranno anche se comunque non porteranno i vantaggi che avete aspettato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Per le remunerazioni maggiori e un rendimento lavorativo ottimale dicembre potrebbe non essere quindi il mese ideale. Sul posto di lavoro procederete con i piedi di piombo proprio per non commettere errori che potrebbero risultare quasi fatali per la vostra carriera, ed evitate di stringere accordi, soprattutto quelli che a prima vista sembreranno decisamente vantaggiosi. Si tratterà spesso di trappole, che sfortunatamente non segneranno una svolta per la vostra attività.

L'unica cosa su cui potrete fare completo affidamento sarà la vostra dote comunicativa, perché sorretta dal favore di Mercurio.

Per chi è alla ricerca di un impiego più stabile non ci saranno contratti molto remunerativi, e se si presenterà un'occasione apparentemente buona fate attenzione a cosa andate incontro.

Voi studenti vi sentirete un po' pigri, forse anche a causa dell'aria di festa, che con l'incedere del mese sarà sempre più forte e seducente.

Fortuna e salute

Giove non vi concederà la sua fortuna, e questa situazione decisamente sfavorevole potrebbe accompagnarvi a lungo. Le festività natalizie inoltre non permetteranno di trovare lavoro facilmente, mentre per chi ce l'ha già ci potrebbe essere una leggera battuta d'arresto che farà abbassare anche i guadagni. I problemi paiono essere prevalentemente riguardo agli aspetti più pratici.

Le energie caleranno, così come l'umore, proprio a causa della situazione che vivrete, ma cercate di stringere i denti e vedrete che queste vicissitudini non proprio piacevoli scorreranno via in men che non si dica.

La famiglia può essere un valido supporto per affrontare le feste con il sorriso.