La giornata di lunedì 2 dicembre, si apre per i nativi Bilancia con una combinazione astrale particolarmente positiva sotto diversi ambiti, mentre il Sole in trigono al segno del Sagittario donerà ai nativi del segno una grande fascino da mostrare al meglio. Gemelli avrà dalla sua un forte senso dell'umorismo, mischiata ad una contagiosa simpatia, mentre gli influssi della Luna nel segno dell'Acquario, rende i nativi Ariete pimpanti e decisi in amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 2 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 2 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: un Sole scoppiettante nel segno del Sagittario accompagnato dalla Luna in Acquario, rende la vostra giornata particolarmente movimentata all'interno dell'ambito sentimentale.

Sarete infatti inclini a nuovi amori da coltivare, oppure da definire se siete single. Per le relazioni fisse si andranno a creare i presupposti adatti per portare avanti la vostra storia d'amore. In quanto a lavoro, la fortuna vi accompagnerà per tutto il tempo necessario, favorendo talvolta i progetti più complessi e quelli in collaborazione con i colleghi. Voto - 8

Toro: l'entrata di Giove nel vostro cielo porterà una ventata di aria fresca durante la giornata di lunedì, dandovi fortuna, successo, ottimismo e un po’ più di mobilità fisica e mentale.

Venere benefica inoltre vi promette una riacquistata armonia con la vostra dolce metà, specie se nati nella seconda decade. I single approfitteranno del loro stato per fare nuove conquiste. Sul posto di lavoro ci sono nuovi progetti in vista a cui ambite. I traguardi diventano sempre più mirati. Voto - 8,5

Gemelli: configurazione astrale molto serena per i nativi del segno. La Luna nel segno dell'Acquario, vi dona un ottimo senso dell'umorismo, oltre ad una forte e contagiosa simpatia, da sfruttare al meglio se siete single e se pensate possa essere la chiave per conquistare la vostra potenziale anima gemella.

Le relazioni fisse dovranno cercare di andare avanti. In ambito lavorativo, Nettuno in opposizione non vi permette di organizzare al meglio la vostra attività professionale. Concentratevi dunque sui progetti di cui avete le idee chiare e che avete già iniziato. Voto - 7

Cancro: giornata di lunedì mediamente positiva per i nativi del segno. Urano in Toro inaugura questo mese in bellezza. L’armonia che sperimentate con la persona che vi è al fianco vi infonde una grande sicurezza interiore e si traduce come una splendente forma fisica esteriore, specie se siete nati in giugno.

I single dovranno trovare una soluzione per conquistare la loro amata, o il loro amato. Per quanto riguarda il lavoro, v'invade un senso di stanchezza che v'impedisce di dare il meglio di voi. Avete voglia di relax, ciò nonostante abbiate pazienza considerato che la settimana è appena iniziata. Voto - 7

Leone: il Sole in quadratura al segno amico del Sagittario, è pronto a rallegrare la vostra giornata e rendere particolarmente fresco il mondo dei rapporti quotidiani. In ambito sentimentale siete timidi, ciò nonostante cercate di affidarvi al pianeta Marte per prendere coraggio e farvi avanti.

I single possono risanare un rapporto con una persona con cui hanno avuto una discussione. Al lavoro, soprattutto se siete indipendenti, non fidatevi di alcune proposte che potrebbero mettervi nei guai. Voto - 7

Vergine: Giove è vostro protettore durante la giornata di lunedì, soprattutto nell'ambito lavorativo dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale un ottimo quadro astrale vi sorride aprendo un mese di dicembre tutto in tenera corresponsione amorosa.

Chi di voi ha una relazione recentemente cominciata scopre le gioie di una completa sintonia col partner, grazie al pianeta Plutone. Se siete single, provate a uscire più spesso e farvi vedere in giro, mostrando ovviamente le vostre doti migliori. Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale positiva che rende ottimale ogni aspetto. In amore avete il vostro momento di grande soddisfazione affettiva sia che siate in coppia oppure che stiate ancora single, quest'ultimi in particolare saranno piuttosto fortunati grazie agli influssi di Saturno.

Per quanto riguarda il lavoro è il giorno adatto per risolvere un problema economico, naturalmente nei limiti delle vostre aspettative e possibilità. Sappiate usare il vostro intuito per portare avanti i vostri affari, specie se svolgete una professione indipendente. Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale notevolmente radiosa per i nativi del segno durante la giornata di lunedì. Ci sono tante novità in ambito erotico e affettivo, specialmente se siete single. Colpi di fulmine inaspettati, situazioni amorose che trovano le caratteristiche e le atmosfere che più vi aggradano, anche per le relazioni fisse.

In quanto al lavoro, ci saranno eventi importanti in vista, e dovrete prepararvi al meglio. Se fate un’attività autonoma, Giove in Capricorno, in angolo favorevole vi porta aria di rivoluzione da usare al meglio. Voto - 8

Sagittario: Sole in trigono al vostro segno zodiacale, vi rende allegri e pimpanti, animati del sacro fuoco dell’entusiasmo che avete. In ambito sentimentale sarete affascinanti e appassionati lo siete davvero e chi vi è accanto deve rendersi conto di questo elemento del vostro carattere. Se siete single, potreste fare degli incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, grazie al vostro impegno avrete sicuramente successo, soprattutto se state facendo qualcosa che vi piace.

Voto - 8

Capricorno: Venere in congiunzione al vostro segno, vi rende particolarmente sentimentali durante la giornata di lunedì. La vostra capacità di risolvere le questioni pratiche si rivela davvero preziosa. Riuscirete a trovare la quadratura del cerchio in men che non si dica e il partner apprezzerà la vostra forza d'animo. Se siete single, aspettate ancora un po’ prima di cercare l'amore. Per il momento, godetevi la compagnia dei vostri amici. Sul posto di lavoro, potreste dare un tocco di classe all'ambiente, oppure proporre un progetto entusiasmante da fare insieme ai vostri colleghi. Voto - 8,5

Acquario: con la Luna in congiunzione al vostro segno, preparatevi ad una giornata spumeggiante.

In amore la Luna vi concede un’amabilità e una simpatia di cui potranno beneficiare i vostri partner occasionali o la persona che vi è accanto da tanto tempo. Se siete single, e state soffrendo di nostalgia per un rapporto d’amore ormai finito, cercate di voltare pagina. Anche se vi sembra difficile, dovete guardare avanti. In ambito lavorativo, avete un po’ più di voglia di sbrigarvi, di concludere le operazioni che sono per voi piuttosto complicate e faticose. Voto - 7,5

Pesci: gli influssi di Giove nel segno del Capricorno, porta degli alti e bassi in ambito sentimentale, soprattutto per i single, che non avranno una grande disponibilità a riguardo.

Le relazioni fisse invece, dovranno lottare con degli inconvenienti da superare. Molto meglio la situazione lavorativa in quanto Saturno in ottimo aspetto combinato con Nettuno che transita proprio nel vostro segno, vi donano il fiuto giusto per un affare che non è il caso di lasciarvi scappare. Voto - 7