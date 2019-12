Inizia un nuovo anno e l'Oroscopo del 2020 è pronto a rivelare che cosa riserveranno nel dettaglio i prossimi 12 mesi. I nativi dell'Ariete potranno vivere avventure appassionate e anche piccanti. Per le persone del Leone, invece, sarà un anno particolare per il campo amoroso.

Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per la sola prima sestina zodiacale, compresa tra Ariete e Vergine.

Oroscopo dell'anno 2020: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Sarà un anno positivo in amore, anche se dovrete mantenere il controllo sulla vostra testardaggine e sulla voglia di dominare.

All'inizio dell’anno, anche i più timidi diventeranno brillanti. Le situazioni noiose d'inizio estate saranno ribaltate da un agosto piccante. Nei mesi autunnali ci saranno piacevoli sorprese, dovrete solo raccogliere le occasioni che si presenteranno. In campo lavorativo, gli obiettivi che a fine 2019 sembravano irraggiungibili, nel 2020 saranno a portata di mano e molti di voi torneranno vincitori. Verso marzo le cose si faranno un po' più dure, ma non perdetevi d'animo, con la vostra competenza e volontà non dovete avere paura di niente e di nessuno.

La vostra prospettiva meriterà di essere ascoltata, e sarà proprio quella stessa interpretazione delle cose che potrà farvi avere un aumento, una promozione o una nuova opportunità di carriera. La salute sarà ottima, ma vi farebbe bene praticare qualche attività sportiva. Attenzione all'alimentazione: evitate diete drastiche. In campo economico non sarà un anno sfarzoso ma neanche di grandi perdite, comunque è consigliabile risparmiare.

Toro – Nell'anno nuovo sarete al centro dell’attenzione. Saranno premiati coloro che avranno il coraggio di tagliare i rami secchi. Con le belle giornate primaverili potrete vivere avventure appassionate. Alcune coppie ben consolidate penseranno al matrimonio o alla convivenza. L'estate sarà ricca di situazioni piccanti, qualche amore può concludersi a causa di qualche fantasma del passato.

La distrazione influirà negativamente nel vostro lavoro, sarete sommersi di richieste e non riuscirete a terminare alcuni obiettivi che vi siete prefissati. Per molti di voi sarà un’estate stupenda per la carriera, per il lavoro e soprattutto per i rapporti interpersonali. In autunno dovrete concedervi un meritato riposo ma non dovrete perdere la concentrazione sul lavoro. Se supererete indenni questo periodo, potrete brindare a un anno di successo. Sarete in gran forma ma non dovrete lasciare che lo stress distrugga la vostra salute. Sarà un anno ricco di soddisfazioni nel lato economico: buone entrate e qualche soldo in più per concedervi anche una vacanza.

Gemelli – L'inizio del 2020 potrebbe essere poco entusiasmante. Incomprensioni e litigi potrebbero esserci nei primi mesi, cercate di evitare spiacevoli epiloghi.

Man mano che si va avanti con il tempo, sarete travolti dalla passione. Durante l'estate, molte coppie saranno messe a dura prova, per cui dovranno evitare colpi di testa e pensare un po' di più al partner. In autunno ci saranno momenti di pace e di passione, alcune incomprensioni spariranno. Sarà un anno buono per il campo lavorativo e gran parte dei progetti avranno un meritato riconoscimento. In primavera si affaccerà qualche piccolo ostacolo che affronterete con intelligenza. Già dai prossimi mesi, concluderete grosse trattative e buoni affari. In estate ci saranno un po' di alti e bassi. Se non riuscirete ad affrontare tutti gli impegni, non preoccupatevi, la vostra caparbietà sarà ripagata.

Attenzione agli acciacchi di stagione e, soprattutto, allo stress. Dovrete curare il vostro corpo con una buona alimentazione e con un po' di esercizio fisico. Dovrete affrontare molte spese per investire nel futuro. Ne gireranno di soldi nel vostro portafoglio, ma proprio come il vento spariranno.

Previsioni del 2020: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – I primi mesi del 2020, per voi cancerini sarà un momento di stop e di riflessione. Dovrete cercare di vivere in modo sereno e di non essere pessimisti. In primavera volerete verso nuove emozioni. In amore dovrete imparare a rispettare i sentimenti altrui.

In estate dovrete essere più dolci con il vostro partner, e lo stesso farà con voi. L'autunno sarà favorevole per i single, qualche discussione potrebbe incrinare una coppia meravigliosa. A fine anno ci saranno scintille, alimenterete il fuoco che arde in voi. In questo nuovo anno, i vostri sforzi saranno premiati e i progetti in cui avete creduto e lottato verranno realizzati. Nei primi mesi dell'anno, la vostra creatività toccherà le stelle: qualcuno si accorgerà della vostra competenza e vi premierà. Nei mesi centrali dell'anno risalirete la china, collaborando a nuovi progetti. In estate assisterete al coronamento di un importante affare.

Negli ultimi mesi dell'anno sarete nuovamente premiati dalla fortuna e dalla vostra creatività. In questo 2020 i soldi non vi mancheranno ma il tempo per sfruttarli sarà poco.

Leone – Il 2020 sarà un anno particolare per l'amore. Già dai primi mesi, la vostra voglia di passione potrebbe esaudirsi e, inoltre, potrebbero nascere nuove storie con persone conosciute da poco. Sia le coppie affiatate che le nuove conoscenze vivranno una primavera favorevole. L'estate sarà ancora più bollente: nuove avventure per i cuori solitari e conferme per le coppie che penseranno a qualcosa di più impegnativo per tenere saldo il rapporto.

Alcuni in autunno faranno il tira e molla, e una persona fidata vi metterà il bastone tra le ruote. L'anno si chiuderà con una forte caratteristica sentimentale. Nel 2020, il lavoro partirà con qualche inghippo di troppo: pareri discordanti tra colleghi, energia sprecata per cose inutili. Ciò non vi sarà d'aiuto per realizzare i progetti prefissati. Questo periodo poco favorevole per il campo lavorativo durerà fino alla fine dell'estate, ma voi non abbasserete mai la guardia e resisterete. Dopo un'estate passata in sordina, in autunno le cose inizieranno ad andare alla grande. Ricorderete questo 2020 come l'anno delle soddisfazioni per aver raggiunto la meta con la vostra caparbietà.

L'energia assorbita da tutti questi sforzi fatti in questi 12 mesi non inciderà negativamente sulla vostra salute. Dovrete razionalizzare le spese, ci sarà qualche extra da pagare. Non prestate denaro, se poi per riaverlo dovete farvi un nemico.

Vergine – L'amore nel 2020 si presenterà come un mare in tempesta. Scaricherete la vostra tensione in altri modi, ma attenzione a non ferire chi vi sta vicino. Già dal secondo mese le acque si calmeranno ma non prendetevela con comodo poiché ci sarà molto lavoro da fare per ripristinare i sentimenti. In primavera inizierà una stagione di tenerezza per coloro che hanno navigato in cattive acque, riscoprirete l'amore e la gioia di passare molto tempo con il partner.

Sarà un'estate di passione. Anche per i single continuerà il momento magico con nuove storie. L'anno 2020 si chiuderà in maniera tranquilla, simile alla quiete dopo la tempesta. Come l'amore, anche il campo lavorativo si presenterà come un mare in tempesta. Dovrete resistere e impegnarvi al massimo almeno fino alla primavera, quando i vostri sforzi saranno ricompensati. In estate dovrete fare molte rinunce perché sarete pieni di impegni. Spesso vi sentirete sfruttati, ma alla fine questi sforzi verranno ricompensati. In autunno vi sentirete vincenti e i risultati saranno sulla bocca di tutti, vi sentirete sicuri di voi stessi e delle vostre capacità.

Nelle ultime settimane poi potrete dormire sonni tranquilli. Sarà un anno altalenante anche in campo economico. Spesso sarete di manica larga, altre volte, invece, sarete parsimoniosi quasi al limite dell'avarizia. Dovrete cercate di soddisfare le vostre voglie ed evitare cattive compagnie.