Durante la giornata di lunedì 6 gennaio l'Acquario e l'Ariete primi fra tutti avranno del malumore che si porteranno addosso ancora per molto. I segni dello zodiaco che invece avranno ancora l'aria di festa attorno a loro saranno il Leone, i Pesci e la Bilancia, i quali vorranno prima rilassarsi e poi cominciare una nuova stagione lavorativa senza troppa fretta.

A seguire, le previsioni segno per segno del 6 gennaio.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete decisamente l'umore sottotono, tanto che il nervosismo e lo stress residuo delle feste vi faranno essere molto indisponenti con la maggior parte delle persone che vi circonderanno.

Toro: qualche litigio vi darà occasione di una riflessione ben più profonda sul vostro rapporto con il partner rispetto a quelle precedenti. Ci sarà un calo del desiderio che purtroppo durerà piuttosto a lungo.

Gemelli: un amico potrebbe entrare in conflitto con voi per una questione di stampo sentimentale, ma dovrete ponderare bene se concludere l'amicizia oppure prendervi una pausa per riflettere. Non siate affrettati.

Cancro: non sarete proprio in forma, soprattutto dal punto di vista mentale.

Avrete la necessità di procedere più lentamente con il vostro lavoro, ma dovrete comunque fare qualche accordo soddisfacente.

Leone: qualche vostra idea fantasiosa rallegrerà chi vi sta attorno e farà tornare il buonumore anche a chi sarà reticente a sorridere. Organizzate qualcosa fra colleghi che risollevi la voglia di lavorare assieme.

Vergine: non andrete molto d'accordo con il ritorno a lavoro, anche perché siete ancora immersi nella piacevole atmosfera festiva e non avete ancora molta voglia di ritornare con “i piedi per terra”.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete propensi a rilassarvi e a trascorrere una giornata con il vostro partner prima di immergervi nel mondo del lavoro a tempo pieno. Sarete molto produttivi a patto che arrivino delle collaborazioni.

Scorpione: indisponenti.

Il nervosismo da rientro vi farà essere piuttosto polemici agli occhi degli altri, ma sicuramente sarete in grado di ingoiare qualche disattenzione altrui per gratificare il vostro lato “tenero”.

Sagittario: vi siete dati molto da fare durante le vacanze natalizie proprio per renderle uniche nel loro genere, ora però sarà il momento di totale relax accompagnato da riflessioni positive per l'anno nuovo.

Capricorno: i progetti per gennaio saranno messi a punto proprio in questi giorni, ma non mancheranno ancora dei momenti di tenerezza e gioia prima di ritornare alla vita di sempre.

Acquario: avrete del disappunto da esprimere su ogni cosa, la motivazione vera di questa insofferenza sarà dovuta a qualche recente delusione che ancora non siete riusciti a digerire.

Pesci: avete fatto molto anche durante le festività, quindi il lavoro sarà accantonato ancora per un po' prima di essere ripreso a tutto spiano.

Qualche piccolo sfizio vi ritemprerà la mente e il corpo.