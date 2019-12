Oroscopo del giorno sabato 21 dicembre, con previsioni per tutti i segni zodiacali. In amore giungeranno clamorose novità positive per Capricorno e negative per Gemelli. Il lavoro, invece, sarà motivo di forte preoccupazione per Toro.

Previsioni inizio weekend, da Ariete a Vergine

Ariete: dopo una settimana di duro lavoro, potrete finalmente concedervi qualche ora di relax per fare shopping, soprattutto in vista del Natale.

Toro: in ambito professionale i risultati non rispecchiano quanto inizialmente pianificato.

Sarebbe il caso di riflettere in merito ai progetti che intendete sviluppare a breve.

Gemelli: anche i rapporti più solidi rischiano di andare incontro a momenti di profonda crisi. I problemi saranno dettati soprattutto dalla gelosia del partner: non prendete decisioni affrettate.

Cancro: l'oroscopo di sabato 21 dicembre sottolinea entrate economiche superiori alle più rosee aspettative, che vi doneranno forti stimoli per il lavoro.

Leone: la ritrovata complicità di coppia rappresenterà una vera e propria boccata d'aria, in un periodo non facile per quanto riguarda l'ambiente familiare.

Vergine: forte competizione sul posto di lavoro, non sempre il sano confronto risulta essere la via migliore per raggiungere i vostri traguardi. Serviranno contromosse ben più decise.

Previsioni astrologiche di sabato 21 dicembre, da Bilancia a Pesci

Bilancia: la sfera sentimentale non riserverà particolari emozioni, confermando "il periodo no" che da troppo tempo state attraversando.

Scorpione: un weekend in compagnia degli amici di sempre è ciò di cui avrete bisogno. Comincerete con un sabato sera all'insegna dell'allegria che, oltretutto, sarà l'occasione giusta per fare nuove conoscenze.

Sagittario: meritata pausa dal lavoro, durante la quale potrete ritrovare la giusta energia e convinzione in vista della settimana in ufficio, che si preannuncia piuttosto intensa.

Capricorno: le previsioni astrali di questo sabato 21 dicembre mettono in luce la concreta possibilità d'inaspettati incontri che, in maniera estremamente rapida, potrebbero rivelarsi piuttosto intensi dal punto di vista sentimentale.

Aquario: vi sentirete emotivamente affranti, con il desiderio di restare soli con voi stessi. Riterrete che nessuno possa comprendere i drammi interiori con cui state combattendo, ma accettare i consigli di chi vi vuol bene potrebbe non essere una cattiva idea.

Pesci: l'oroscopo del giorno pone in risalto le richieste sempre più pressanti dalla vostra dolce metà, ma ancora non vi sentirete pronti per concretizzare il rapporto di coppia davanti all'altare: siate onesti fin da subito per evitare spiacevoli malintesi.