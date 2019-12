Oroscopo del giorno venerdì 20 dicembre con predizioni per ogni segno dello zodiaco. In amore si preannunciano importanti cambi, specialmente per Toro e Bilancia. Anche nel lavoro ci sarà modo di assistere a considerevoli evoluzioni, soprattutto chiamando in causa i nativi del segno dei Pesci e del Capricorno.

Oroscopo 20 dicembre, primi sei segni da Ariete a Vergine

Ariete: la dura settimana lavorativa, in via di conclusione, peserà molto sul vostro stato mentale. Lo stress accumulato renderà necessaria una pausa per ritrovare la giusta carica.

Toro: nel rapporto di coppia vivrete un momento di crisi che porterà ad un chiarimento con il partner, sarebbe il caso di rivedere i progetti per l'immediato futuro.

Gemelli: dopo un inizio piuttosto problematico, gli astri riserveranno nuove possibilità di incontri specialmente in prossimità del Natale, non siate reticenti e lasciate cadere ogni barriera.

Cancro: l'oroscopo di venerdì 20 dicembre appare decisamente favorevole per quanto concerne le entrate economiche, fatevi un regalo mettendo per un attimo da parte le responsabilità.

Leone: le preoccupazioni di salute che vi hanno attanagliato in questi giorni lasceranno spazio al pieno sollievo, il tutto per merito di un lento ma ben percepibile recupero della forma fisica.

Vergine: il ritrovato affiatamento con i colleghi vi renderà molto più produttivi sul posto di lavoro, non escludendo l'eventualità di conseguire una meritata promozione.

Previsioni astrologiche di venerdì 20 dicembre, da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore giungeranno clamorose novità che riguarderanno soprattutto i single.Persone "insospettabili" mostreranno interesse nei vostri confronti.

Scorpione: la crescita professionale rischierà di essere ostacolata per effetto di colpi bassi che colleghi tutt'altro che onesti metteranno in atto per screditarvi.

Sagittario: la fortuna sembrerà aver smesso di sorridervi, ma non siate pessimisti, rimandate i vostri investimenti a gennaio e concedetevi una doverosa "pausa di riflessione".

Capricorno: le previsioni astrali di questo venerdì 20 dicembre mettono in luce uno stato di insofferenza maturato nei confronti di un lavoro verso cui non nutrite più alcuno stimolo.

Aquario: sarà ormai impossibile contenere il bisogno di evasione che vi domina; il weekend potrebbe rappresentare la giusta occasione per distrarvi dalla solita routine.

Pesci: l'oroscopo del giorno pone in risalto la necessità di adottare opportune contromosse per far sì che la vostra professione torni ad essere motivo di soddisfazione, sia personale e sia economica.