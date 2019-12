La settimana da lunedì 16 a domenica 22 dicembre è ormai alle porte, con novità e sorprese per i nativi sotto alcuni dei segni zodiacali. Tra questi vi è quello dei Pesci, i cui nati si sentiranno pronti ad incontri che potrebbero stravolgere le giornate a seguire. Il segno del Cancro, invece, si ritroverà a dovere affrontare un periodo poco positivo, in cui sia a lavoro che in amore si sentirà contrariato dalle persone che lo circondano. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete, invece, incontreranno qualche turbolenza nelle relazioni interpersonali, con un miglioramento con l'arrivo del weekend.

Di seguito le previsioni nel dettaglio per tutti i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - nella vita di coppia qualche piccolo litigio è considerato parte della normalità e della quotidianità, purché non si esca al di fuori dei limiti prestabiliti. Ci si potrà sentire un po' nervosi, ma con l'arrivo del weekend si vedrà l'intera situazione migliorare quasi istantaneamente. Il lavoro andrà alla grande e le forze non mancheranno di certo.

Toro - un altro anno è ormai giunto al termine e si prepara ad aprire le porte al suo successore che, secondo l'Oroscopo, potrebbe risultare migliore del precedente e sicuramente più produttivo.

Le energie non mancheranno di certo e la fortuna sembra aver rivolto la propria attenzione in questa direzione. Meglio cogliere la palla al balzo.

Gemelli - una voglia insolita di festeggiamenti potrebbe cogliere improvvisamente i nati sotto al segno dei Gemelli, rendendoli non poco movimentati. Ci si sentirà invogliati e carichi di energia al punto da non riuscire più a stare fermi. Meglio quindi organizzare le proprie giornate e scaricare un po' le energie.

Cancro - come già anticipato, l'oroscopo di questo periodo preannuncia giornate non proprio semplici per il segno.

Chi si trova, infatti, all'interno di un'azienda sentirà il peso e il fastidio dell'essere contrariati e messi in discussione. Anche in amore ci si potrebbe imbattere in qualche battibecco non calcolato.

Leone - coloro nati sotto all'influenza del Leone covano dentro sé un'irrequietezza tale da spingerli talvolta ad essere irruenti e poco garbati con chi si ha accanto. Questa settimana, la seconda di questo mese, risulterà assai produttiva, proprio grazie a questa voglia irrefrenabile di mettersi in gioco che potrebbe far saltare questo segno agli occhi del proprio capo.

Vergine - questo è un segno, già di per sé, molti attento ai dettagli e fin troppo preciso nelle sue cose, al punto da risultare anche fastidioso. Con l'avvicinarsi di mercoledì, e dei giorni a seguire, questo piccolo "difetto" si mostrerà meno, rendendo così la Vergine più amata ed accondiscendente.

Previsioni astrologiche settimanali, da Bilancia a Pesci

Bilancia - emozioni indimenticabili accompagneranno le giornate di questo segno sin da Lunedì e nonostante la voglia matta di eliminare qualcosa dalla propria vita, la Bilancia si ritroverà a dover fare i conti con le proprie emozioni e con una strana sensazione di irrequietezza.

Scorpione - un insolito desiderio di trasgressione potrebbe bussare alla porta di questo segno zodiacale. La stanchezza tenterà di far cadere lo Scorpione in trappola, ma starà proprio a lui decidere se farsi fregare o se riuscire a contrastarla e rendere le giornate indimenticabili e produttive.

Sagittario - la monotonia potrebbe rendere le giornate di questa settimana un po' "mosce" e prive di vitalità. Per riuscire ad evitare che ciò avvenga sarà necessario uscire dagli schemi ed organizzare una rimpatriata, o comunque un incontro un po' diverso, con amici e parenti.

Da evitare la ripetitività.

Capricorno - le energie non mancheranno di certo, soprattutto per coloro che temevano di affrontare giornate lavorative e di studio senza la minima voglia di essere partecipativi. Una carica straordinaria che farà sentire ogni Capricorno quasi invincibile e pronto a superare ogni ostacolo.

Acquario - le delusioni non sono certo una novità per l'Acquario, soprattutto in amore. Secondo l'oroscopo, in questo nuovo periodo del mese di dicembre ci si potrà preparare ad accogliere tra le proprie braccia persone speciali, senza dimenticare di allontanare il più possibile chi non porta altro che sofferenza.

Pesci - come già anticipato, i nati sotto al segno dei Pesci si sentiranno pronti ad aprirsi al prossimo, mettendo a nudo i propri sentimenti verso il prossimo e preparandosi ad incontrare gente nuova. I single potranno sperare in qualcosa in più di una semplice amicizia.