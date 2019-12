Giovedì 26 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna, Saturno, Plutone, Giove ed il Sole nel segno del Capricorno, mentre Urano stazionerà sui gradi del Toro.

Venere sosterà in Acquario, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro, così come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Acquario e Cancro.

Toro affettuoso

Ariete: irascibili. La moltitudine di Pianeti di Terra uniti alla dissonanza marziale potrebbe far divenire i nativi estremamente suscettibili verso ogni provocazione, specialmente nel focolare domestico.

Toro: affettuosi. Complice la giornata festiva i nati del segno saranno presumibilmente ben disposti nel dimostrare affetto alle persone care, che apprezzeranno di buon grado queste sincere manifestazioni.

Gemelli: perplessi. I nati Gemelli questo giovedì potrebbero trovarsi in luoghi o con persone a loro poco congeniali durante una riunione al lavoro, o ad una cena dai parenti, dove nascondere la loro perplessità sarà un'ardua impresa.

Cancro: stressati. Il Natale è appena passato ma adesso bisognerà riordinare l'abitazione messa a soqquadro.

Gli Astri sembrano 'voltare le spalle' ai nativi e, con tutta probabilità, toccherà soltanto a loro pulire e sistemare.

Vergine venale

Leone: pensierosi. Sebbene la giornata 'suggerisca' spensieratezza e tranquillità, i nati sotto al Leone potrebbero ugualmente trovarsi immersi tra i loro pensieri rimuginando sul come agire ad lì a breve.

Vergine: venali. Giovedì in cui ai nati del segno potrebbero essere mossa l'accusa di essere troppo venali, visto l'accentuato attaccamento al denaro 'stimolato' dalla congiunzione dei Luminari nel loro Elemento.

Bilancia: taciturni. Stanchi e, probabilmente, poco soddisfatti affronteranno questa giornata col 'muso lungo' ed una voglia di comunicare che rasenterà lo zero.

Scorpione: fuori giri. Ai nati Scorpione questo giovedì sembrerà di girare a vuoto, difatti anche se voglia di fare ed energie non mancheranno la forza dissonante del duetto Giove-Saturno 'boicotterà' ogni loro iniziativa.

Acquario indisponente

Sagittario: umore 'top'. Il tono umorale sarà presumibilmente ad ottimi livelli, specialmente nell'ambiente professionale, dove un eventuale turno lavorativo scorrerà via tra risate e duro lavoro.

Capricorno: lavoro 'top'. Le faccende professionali dei nativi andranno, con tutta probabilità, a gonfie vele in questa giornata, dono gradito dello Stellium di Terra estremamente propositivo.

Acquario: indisponenti. Avranno un diavolo per capello e la loro presenza nelle rimpatriate sarà tutt'altro che 'di compagnia'. Tale atteggiamento non risulterà, di conseguenza, ben gradito ai parenti.

Pesci: bugiardi. Pur di evitare di spostarsi dalla propria casa, preferiranno inventarsi una scusa da quattro soldi che, quasi istantaneamente, avrà buone chance di essere smascherata.