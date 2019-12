A grandi passi si avvicina la fine dell'anno. Intanto sta per arrivare una nuova giornata, quella di venerdì 27 dicembre 2019. Per i nati sotto il segno del Leone i progetti saranno favoriti dal punto di vista lavorativo ed è un buon momento anche per l'amore e nei rapporti con il partner. Per l'Ariete vi saranno occasioni importanti sia per le storie d'amore che per il settore lavorativo.

Previsioni e oroscopo del 27 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarà una giornata da sfruttare al massimo.

Tutte le occasioni che vi si pareranno davanti saranno importanti sia per le storie d'amore che per il settore lavorativo.

Toro: le coppie di lunga data che hanno vissuto delle difficoltà ed hanno affrontato delle discussioni importanti, ora vivono un momento di recupero. Nel lavoro siete più energici e scattanti.

Gemelli: in questa giornata dovrete affrontare dei ritardi che non erano previsti e ci saranno delle situazioni che non riuscite a superare. Attenzione anche alle spese di troppo.

Cancro: queste ore porteranno qualche dubbio in più, ci sono diverse opposizioni planetarie che vi metteranno alla prova.

A livello lavorativo vi sono dei rapporti da tenere sotto controllo.

Leone: l'amore vive un momento migliore rispetto al passato. Alcune storie saranno messe di fronte a delle scelte. Nel lavoro i vostri progetti saranno favoriti entro poche settimane.

Vergine: questa ultima parte di dicembre porta un po' di fortuna in più. Ci saranno situazioni positive anche in amore, ambito nel quale chi ha una storia vivrà belle emozioni.

Bilancia: ultimamente è accaduto qualcosa che vi ha scottati, avete vissuto una brutta esperienza. Fortunatamente l'amore tornerà protagonista ed i rapporti saranno più facili da gestire.

Scorpione: questa giornata porterà ai nati sotto questo segno zodiacale amori importanti, ma anche possibili cambiamenti drastici e novità interessanti da valutare e sfruttare.

Sagittario: queste ore potranno rendervi un po' nervosi, anche perché non vedete l'ora di raggiungere un certo scopo e chiudere un progetto importante.

Capricorno: queste giornate sono da dedicare in particolare al lavoro. Programmate qualcosa di importante in vista del futuro. Per i sentimenti sarà una giornata di possibili discussioni.

Acquario: alcuni nati sotto questo segno desiderano vivere momenti di maggiore tranquillità, magari cambiando lavoro e provando ad andare più lontano. Al momento però questo non è possibile.

Pesci: in amore state recuperando dopo alcuni momenti difficili. Inoltre entro la fine del mese e l'inizio del nuovo anno arriveranno nelle novità.